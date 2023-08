Tror Atlantic Sapphire trenger over en halv milliard kroner

Det landbaserte oppdrettsselskapet stuper på børs etter varsel om lånebrudd og kapitalbehov.

Lakseanalytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux.

Atlantic Sapphire har slitt med temperaturproblemer og må få inn mer penger for å ha stor nok buffer i høst, ikke lenge etter forrige runde med påfyll av kassen.

Oppdretteren melder om den pressede finansielle situasjonen i resultatrapporten for første halvår. Det skjer etter at selskapet nylig varslet om lavere inntekter.

På Oslo Børs stuper aksjen 32 prosent.

Ser behov på halv milliard

Analytiker Christian Nordby i Kepler Cheuvreux har siden Atlantic Sapphires nylige resultatvarsel ventet et kapitalbehov på 50 millioner dollar i selskapet, som må hentes innen årets slutt.

Det vil tilsvare rundt 530 millioner kroner med dagens valutakurser.

Nordby påpeker at det er behovet til selskapet i den første fasen av anlegget i Florida, mens fase 2 av anlegget vil kreve ytterligere over 200 millioner dollar i kapital.

Atlantic Sapphire satser på landbasert lakseoppdrett, og bygger ut et stort anlegg i Florida i USA.

Nordby følger Atlantic Sapphire, men har ikke noen aksjeanbefaling på selskapet.

– For jeg mener det blir bare verdt det de neste investorene er villig til å putte penger inn på. Det blir opsjonsprising og ikke en vanlig aksjeanalyse.

Lånebrudd og pengebehov

Atlantic Sapphire opplyser at lavere inntekter enn ventet gjør at selskapet må finne ytterligere finansiering for å sikre en tilstrekkelig stor kontantbuffer.

Selskapet anslår at inntektsfallet vil gi en reduksjon i kontantstrømmen fra driften på 30 millioner dollar i andre halvår.

Det vil også medføre et brudd med betingelsene for dagens kredittfasilitet om en likviditet på minimum 15 millioner dollar i tredje kvartal.

Meglerhusene DNB Markets og Arctic Securities er hyret inn for å se på finansieringsalternativer.

Samtidig har store aksjonærer som Nordlaks, EW Group og Petter Stordalens Strawberry indikert at de fortsatt vil støtte selskapet økonomisk hvis det kommer en ny runde med pengeinnhenting.

Har skutt inn milliarder

Atlantic Sapphires satsing har krevd mye kapital og investorene har spyttet inn penger flere ganger.

Selskapet rykket opp til notering på hovedlisten på Oslo Børs i mai 2020 fra markedsplassen Euronext Growth, og siden den gang har investorene skutt inn mer enn fire milliarder kroner gjennom fire emisjoner til stadig lavere kurser.

Kursfallet er på mer enn 95 prosent de to siste årene, og selskapet prises nå til rundt 850 millioner kroner på Oslo Børs.