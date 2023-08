Norge sakker akterut i støtten til grønn industri

Regjeringens mål om å gjøre Norge til en ledende nasjon innen flere grønne teknologier er nå utfordret av introduksjonen av betydelige subsidier hos våre handelspartnere. Regjeringen står nå overfor et viktig valg: enten å handle på sine ambisjoner eller å erkjenne behovet for å justere målsettingene.

Jonas Erraia

Som samfunnsøkonomer er vårt naturlige utgangspunkt skepsis over for subsidier, fordi det finnes mer effektive og billigere måter å støtte den grønne omstillingen på. Det finnes imidlertid også argumenter for å subsidiere grønne næringer og teknologier. Ikke minst er subsidier gjerne politisk enklere å gjennomføre og administrere.

Nettopp derfor har mange land de siste månedene presentert nye subsidier til grønne industrier. Et land som i særlig grad har omfavnet massive subsidier er USA, som gjennom den såkalte «Inflation Reduction Act», forventes å gi ut hundrevis av milliarder kroner årlig i støtte til grønn teknologi. Dette skal blant annet gå til produksjon av fornybar kraft, elbiler, batterier og hydrogen.

IRA har allerede ført til grønne investeringer på over 600 milliarder kroner i USA. Halvparten har gått til batteriproduksjon. Denne pakken skapte en tilstand av nær panikk i EU i høst, som var nervøse for at de store støttenivåene i USA skulle kanalisere investeringer vest over Atlanten. Menon har i rapporter for både Nærings- og fiskeridepartementet og NHO vist at denne frykten er velbegrunnet. I respons til IRA presenterte EU en rekke støttemekanismer og lempelse av statsstøttereglene for grønn teknologi.

Med det utvidede spillerommet for statsstøtte spilte EU ballen over til de enkelte medlemsland som selv skulle designe og finansiere sine virkemidler. Vi var derfor mange som ventet i spenning på de norske tiltakene som skulle bidra til å realisere regjeringens «grønne industriløft».

Disse ble presentert rett før fellesferien av næringsminister Vestre etter flere måneders ventetid. Tiltakene var langt unna regjeringens egne målsettinger og elementer av presentasjonen var misvisende.

Næringsministeren begynte med å presentere tall som viser at Norge støtter grønn omstilling mer enn USA som andel av BNP. Dette er feil. I beregningene sammenlignes en begrenset del av det amerikanske virkemiddelapparatet med nesten hele det norske virkemiddelapparatet. I tillegg brukes et altfor lavt anslag på størrelsen av IRA.

Menons beregninger tilsier at den relative støtten til grønne verdikjeder i USA nå er dobbel så stor som i Norge, og dette endres ikke av regjeringens nye tiltak.

Selv om næringsministerens tall hadde vært korrekte, hadde det hatt lite betydning: Investorer bryr seg ikke om relative makroøkonomiske størrelser, men om det konkrete støttebeløpet som er tilgjengelig for dem.

Regjeringen presenterte deretter 200 millioner kroner i årlig støtte til batteriproduksjon. Dette blekner når det holdes opp mot hva som tilbys internasjonalt. En batterifabrikk i USA kan få opp mot 12 milliarder kroner årlig i produksjonsstøtte. I Tyskland fikk Northvolt tidligere på året tildelt mellom 5 og 10 milliarder kroner. Lignende støttemekanismer er nå på plass i Canada, Japan og India.

Regjeringen annonserte også at Norge skal bli med i EUs hydrogenbank. Det som ikke ble nevnt i presentasjonen var at Norge allerede var med i denne ordningen. Gjennom Hydrogenbanken har Norge dessuten mulighet for å støtte egne hydrogenprodusenter ytterligere. Dette har man ikke valgt å gjøre.

Om Norge skal subsidiere de grønne næringene som skal bringe verden i mål med den grønne omstillingen eller ei, er et politisk spørsmål. Det er legitimt å mene at disse subsidiene er for dyre, og at Norge i stedet bør importere de nødvendige teknologiene. Om dette er synspunktet til regjeringen, bør man spille med åpne kort og være ærlig på at det norske virkemiddelapparatet – hverken før eller etter regjeringens nyeste tiltak – er konkurransedyktig, og nedskalere sin ambisjoner i tråd med dette.