Jubler over nye krav til solkraft: – Har fått veldig viktige gjennombrudd

SV og solbransjen er fornøyd med at regjeringspartiene og SV stiller nye krav om solkraft på nye statlige bygg og nye næringsbygg.

SOL-sialistisk Venstreparti: SV og regjeringen er enige om å legge til rette for mer solkraft på taket av større bygninger, som her på rådhuset i Oslo. Det gleder SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (t.v.), byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Norge skal få 8 terawattimer (TWh) ny solkraft innen 2030.

– Dette er jo konfliktfri energi. Dette er jo bare pent, sier energipolitisk talsmann Lars Haltbrekken (SV).

E24 er på taket på Oslo rådhus sammen med stortingsrepresentantene Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski og Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll.

Her skinner solen på solcellepaneler som leverer rundt 100.000 kilowattimer strøm i året.

SV-toppene vil gjerne markere enigheten med regjeringspartiene Ap og Sp om revidert budsjett for 2023. De ble enige om en rekke tiltak som skal sikre mer solkraft.

– Vi har både økt ambisjonsnivået på solenergi og økt målet til 8 terawattimer (TWh) innen 2030, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

– Det skal komme på plass solceller på store statlige bygg, og etter hvert skal det også komme krav på næringsbygg, for å få opp volumet, sier hun.

– Dere vil ha krav om solceller på alle næringsbygg med tak på over 500 kvadratmeter. Vil ikke dette gi veldig store kostnader for næringslivet, og er det bra å gjennomføre det?

– Jeg mener det er veldig bra å gjennomføre. Ja, det er en investeringskostnad, men det lønner seg, sier Kaski.

Vil ikke love støtte

Solceller vil kunne gjøre nye næringsbygg dyrere. Men Kaski knytter ikke noe støtte til de nye kravene.

– Vi mener det ikke er grunnlag nå for å gi støtte til bedrifter i dette kravet, sier Kaski.

– Det er en investering som vil lønne seg over tid. De vil få mye rimeligere strømregning, sier Haltbrekken.

Han sier at SV har prøvd å få flere regjeringer til å øke ambisjonene på solkraft.

– Nå har vi fått veldig viktige gjennombrudd, sier han.

Direktør Knut Sunde i bransjeorganisasjonen Norsk Industri er ikke overrasket over at det kommer krav om solceller på nye næringsbygg.

– Da får industrien som alle andre bidra. Storsamfunnet trenger mer energi, og er det noen som forstår det, så er det industrien, sier Sunde.

Slik skal regjeringen og SV sikre mer solkraft: Dette er noen av punktene regjeringen og SV er enige om i budsjettforhandlingene: det skal stilles krav om solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye, statlige byggeprosjekter med oppstart av forprosjekt i 2024, med noen unntak. Kravet gjelder også ved større oppgradering og rehabilitering.

det skal settes et mål for ny solenergi på 8 terawattimer (TWh) innen 2030, og innen revidert budsjett i 2024 skal det komme en konkret handlingsplan for å nå målet. Målet skal ikke være hindre rasjonell nettutvikling

innen første halvår 2024 skal regjeringen sende på høring forslag med krav om solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye næringsbygg over 500 kvadratmeter utenfor landbruks-, natur- og friluftsområder

NVE skal få mulighet til å unnta enkeltprosjekter med solparker med lavt konfliktnivå i allerede brukte industriområder fra konsesjonsplikt, slik at kommunene kan gi tillatelser etter plan- og bygningsloven

næringsaktører skal kunne dele solkraft med høyere grense enn 1 megawatt Vis mer

Dette er solcelleanlegget på taket av Oslo rådhus.

– En god start

Grunnlegger og sjef Carl-Christian Strømberg i solkraftselskapet Solcellespesialisten mener de nye kravene kan bidra til å sikre aktivitet også hvis det kommer perioder med lavere strømpriser.

– Det jeg setter mest pris på i denne enigheten er kravet om solceller på nye statlige bygg og næringsbygg. Vi har bygget opp stor kapasitet og er avhengig av jevn etterspørsel. Etterspørselen kan variere mye med strømprisene. Men disse kravene kan være med på å sikre en jevn aktivitet i bransjen, sier han.

Regjeringen og SV er enige om å gi fritak for å søke konsesjon for bakkemonterte solkraftverk på opp mot én megawatt, som tilsvarer rundt 3.000 til 4.000 kvadratmeter. Strømberg hadde ønsket et fritak helt opp til to megawatt.

– Det er en god start. Hvis vi skal bygge litt tillit og bygge parker på én megawatt i grå områder som industriparker, så kan det kanskje åpne for større parker etter hvert hvis vi gjør dette ordentlig og folk blir vant til dette, sier han.

– Tror du Norge når målet på 8 TWh innen 2030?

– Jeg lurer litt på om de har hørt på meg. Jeg har tidligere foreslått et mål på 7,8 TWh, sier Strømberg.

– Det er mulig å nå dette målet. I vår pipeline alene har vi liggende ordrer for prosjekter på rundt åtte TWh. Alt dette blir nok ikke realisert, men det viser at det foreligger mange planer for tiden, sier han.

Tirsdag gikk investeringsfondet FSN Capital inn som majoritetseier i Solcellespesialisten. Fra før er selskapet eid av Strømberg selv, kraftselskapet Vardar og de familieeide investeringsselskapene Letron og Ingvarda.

Grunnlegger og sjef Carl-Christian Strømberg i Solcellespesialisten.

– Liker godt retorikken

Daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solcelleklyngen er særlig fornøyd med at regjeringen og SV nå er enige om å se på hvordan næringsbygg og næringsparker lettere skal kunne dele strøm mellom ulike bygninger.

– Det viktige er at de får dele strøm på tvers av eiendomsgrenser, for da blir det mer lønnsomhet i prosjektene. Og da kan man dekke mer av takene sine med strøm. Dette er et incentiv vi trenger for å få mer solkraft inn i systemet, sier Berentsen.

– Hva tenker du om at man vil vurdere krav om sol på taket på næringsbygg?

– Jeg liker godt retorikken rundt det. Dette går i retning av det EU går for. Men vi må se på hvordan dette skal gjennomføres, sier hun.

– Og krav om sol på nye, statlige bygg?

– Det er kjempepositivt at Stortinget og regjeringen nå er fremoverlent og ser på disse tingene, sier Berentsen.

Daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solcelleklyngen.

– Mye ny fornybar energi

Kaski sier at forhandlinger med regjeringspartiene særlig var krevende når det gjaldt hvor langt man skulle gå i å sette krav for nye statlige bygg og statlige bygg som skal oppgraderes og rehabiliteres.

– Dette er et utrolig viktig klimatiltak. Det er en måte å skaffe masse ny fornybar energi på, raskt. Oslo og andre kommuner har gått foran. Nå er det på tide at staten også tar sitt ansvar. Og så har vi jo lenge jobbet for å få på plass dette målet som Kari Elisabeth fikk på plass i forhandlingene, med 8 TWh ny solenergi innen 2030, sier Haltbrekken.

– Er det realistisk?

– Ja, i høyeste grad, sier Haltbrekken.

– Men for at det skulle være realistisk måtte vi ha på plass disse endringene, og at det skulle bli lettere å etablere og dele solenergi, sier han.

– Mer lønnsomt enn før

Det er en viss terskel for å installere solkraftanlegg. De krever store investeringer i forkant, og så kan det ta mange år før investeringen har betalt for seg.

Byråd Sunniva Eidsvoll Holmås mener at anlegg som det på taket av rådhuset lønner seg.

– Ja, det gjør det. Og det er mer lønnsomt enn før, når prisene er så høye, sier hun.

Hun mener Oslo kommune bør ha et mål om å bygge ut 1,2 TWh kraft på alle større bygg frem mot 2040. Men hun mener at en del regulatoriske hindre må fjernes, som begrensninger på å dele energi mellom ulike bygninger, og på borettslag og sameier.

– Vi går også til valg på at alle privatpersoner og bedrifter skal få mulighet til gratis energirådgivning fra kommunen. For mange er det lønnsomt i dag, men det er krevende å sette seg inn i regelverket og finne ut av hvordan du skal få bygget ut raskt, sier Holmås.