Havvind-enighet om Sørlige Nordsjø II

Regjeringspartiene er blitt enige med SV, MDG og KrF om havvindsatsingen på Sørlige Nordsjø II. De kaller inn til pressekonferanse fredag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har de siste ukene måttet forsvare havvindsatsingen. Her i Haugesund hvor Norges første havturbin ble satt opp i 2009.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Pressekonferansen finner sted i vandrehallen på Stortinget klokken 9 fredag, opplyser regjeringspartiene Ap og Sp til NTB.

Debatten har rast om den norske havvindsatsingen de siste ukene etter at det ble klart at kostnadene ville bli betydelig høyere enn det regjeringen tidligere har anslått.

Høyre trakk seg denne uken fra forhandlingene om havvindsatsingen fordi de mener behovet for statlige subsidier har gått for langt.

Sørlige Nordsjø II er Norges første, store havvindprosjekt.

Les også Økte subsidier til havvind: – Ikke bare et lekemål

Økte støttetaket onsdag

Regjeringen har tidligere foreslått et tak på 15 milliarder kroner i statsstøtte for bunnfast havvind i området Sørlige Nordsjø 2. Onsdag kveld kom nyheten om at rammen sprekker med 8 milliarder kroner.

Dermed jekkes taket på støttebeløpet opp til 23 milliarder kroner.

Flere partier er bekymret for kostnadene, og mener at regningen for statsstøtten til havvind er for høy.

– Jeg er ingen ekspert, men det kommer til å bli dyrere, sa Alfred Bjørlo (V) til E24 onsdag.

Høyre avviste onsdag regjeringens havvindforslag, og mener det blir for dyrt. Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) mener regjeringen skulle ha trukket havvind-forslaget.

– Å subsidiere dette prosjektet med betydelig mer enn 15 milliarder vil gi oss en dårlig start og kan føre til at Norges havvindsatsing bremser opp. Det er helt unødvendig, sa han onsdag.

Partiet Rødt har lenge sagt nei til havvind. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) vil avlyse hele havvindsatsingen, og blir ikke mindre overbevist nå som den potensielle regningen har økt.

– Det er som forventet. Vi har skjønt lenge at disse tallene var utdaterte. Spørsmålet er om støtten vil bli enda høyere i praksis, sier hun.

Havvindmøller i Danmark. Et flertall på Stortinget er nå enige om Norges første havvind-utlysning.

Kamp om kabler

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen sa til E24 i forrige uke at det er mulig å få lønnsomme havvindprosjekter og store mengder kraft til Norge. Men da må anleggene være større, og de må kobles til Europa og ikke bare til Norge, mente han.

Regjeringen har tidligere sagt at de ikke ønsker å sende strøm til Europa fra havvindturbinene på Sørlige Nordsjø II. De ønsker at strømmen skal gå kun til land i Norge.

Aasland mener hybridkabler ikke gir billigere, men dyrere prosjekter. Rammeverket for hybridkabler er heller ikke klart, og det haster å få bygget ut havvind og skaffe mer kraft, mener han.

– Det er en tragedie, det Høyre velger å gjøre, sier han.

– Det vil utsette prosjektet, etter min mening, med to år. Og så gjør det ikke prosjektet noe billigere. Det vil ikke frita prosjektet fra offentlig støtte, sier Aasland.