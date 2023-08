Reagerer på Melkøya-vurdering: – Vi kommer til å lage bråk

Opposisjonen på Stortinget varsler omkamp om regjeringens karbonfangst-vurdering av Melkøya. – Så vidt jeg kan se, har de ikke gjort noen ny vurdering, sier Rødts Sofie Marhaug.

Rødts Sofie Marhaug er overrasket over regjeringens oppfølging av Melkøya-vedtaket om egen vurdering.

Kortversjonen Regjeringen godkjente omstridte planer om å elektrifisere Melkøya (også kjent som Snøhvit Future) tidligere i august.

Stortingsflertallet hadde i april bedt regjeringen om å vurdere muligheten for karbonfangst- og lagring (CCS) på gassanlegget.

Regjeringens vurdering indikerer at karbonfangst kan være realistisk om 7-8 år.

Sofie Marhaug (Rødt) og andre opposisjonspolitikere er misfornøyde, og hevder vurderingen baserer seg på utdaterte beregninger og ikke inneholder ny informasjon. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av E24s journalister Vis mer

Et stortingsflertall ba i april regjeringen om å gjøre en egen vurdering av om det er mulig med karbonfangst- og lagring (CCS) på gassanlegget på Melkøya i Hammerfest.

Regjeringen kunngjorde tidligere i august at de godkjenner de omstridte planene om å elektrifisere av Melkøya, også kalt «Snøhvit Future».

Vurderingen av karbonfangsten, som E24 har fått innsyn i og omtalte mandag, viser at det kan være realistisk på 7–8 år.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug for Rødt er ikke fornøyd med vurderingen, noe hun begrunner med at den baserer seg på gamle beregninger.

– Jeg mener dette er sabotasje av anmodningsvedtaket, sier hun til E24.

Vil ha omkamp

Vurderingen stortingsflertallet ba om i det såkalte anmodningsvedtaket, gikk til Oljedirektoratet.

– Begrunnelsen for at vi ba om en ny vurdering var kritikken som kom fram i den politiske debatten. Så vidt jeg kan se, har ikke regjeringen gjort noen ny vurdering, sier Marhaug.

Oljedirektoratet bekrefter til E24 at de har basert vurderingen på Equinors eget beslutningsgrunnlag.

Equinors beslutningsgrunnlag viste at karbonfangst- og lagring på Melkøya er for dyrt og for komplisert, men forskere og leverandører har talt selskapet midt imot.

– Vi hadde ikke bedt om en ny vurdering hvis vi var fornøyde med de gamle, utdaterte beregningene, sier Marhaug.

Hun vil ha omkamp i Stortinget om hvordan anmodningsvedtaket ble fulgt opp.

– Vi kommer til å lage bråk om dette så fort Stortinget åpner, sier Rødt-politikeren.

– Skuffende

Oljedirektoratet konkluderer med at det er lite realistisk å realisere fangst og lagring av CO₂ ved anlegget innen 2029, som var del av den opprinnelige planen, men at det kan være mulig i 2031/32.

Frps Terje Halleland sier det er skuffende at det ikke er gjort noen ny vurdering.

– Jeg håper vi får SV med oss på et flertall for å utfordre oppfølgingen av dette vedtaket. Det ble kvittert ut veldig enkelt, og så går man videre. Jeg mener vi nå må se på hva vi kan gjøre, sier han.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken håper det er mulig å få med et stortingsflertall på en uavhengig vurdering av Melkøya.

– Den vurderingen er svak, og jeg er ikke fornøyd med oppfølgingen av Stortingets vedtak. De har bare kopiert Equinors konklusjoner, sier han til E24.

Han sier de vi vil ta saken opp i kontrollkomiteen.

– Hvis det er mulig, vil vi ha stortingsflertallet med på en uavhengig utredning. Det var ikke mulig sist, da ble det bare bedt om at regjeringen gjør en egen vurdering, sier Haltbrekken.

Regjeringen har gitt Equinor tillatelse til å elektrifisere gasskraftverket sitt Melkøya.

Reagerer på tidshorisont

– Karbonfangst ser altså ut til å være realistisk å få til like tidlig som å elektrifisere med vindkraft på land, kanskje til og tidligere, sier MDGs Lan Marie Berg.

Hun viser til at flere kraftaktører har sagt at det ikke er sannsynlig at regjeringens nåværende planer kan bli realisert før tidligst 2035, mens Oljedirektoratet altså anslår at karbonfangst kan være på plass tre-fire år før.

– Karbonfangst er det minst konfliktfylte alternativet, siden man ikke trenger å bygge ned natur, i tillegg til at det utvikler teknologi som annen norsk industri er helt avhengige av for å nå klimamålene sine, sier MDG-politikeren.

Dette mener opposisjonspartiene E24 har stilt spørsmålet: Hvordan vil dere kutte utslippene på Melkøya: SV: mener CCS er et godt alternativ og vil pålegge Equinor å betale for det. Frp: ønsker en utredning på alternativ til elektrifisering med kraft fra land. De mener CCS eller havvind kan være en løsning. Rødt: sier plent nei til elektrifisering og mener CCS eller andre måter å begrense utslippene på er løsningen. De ønsker at Equinor betaler for dette. Venstre: mener CCS er den beste måten å kutte klimagassutslippene på Melkøya. De mener det vil støtte oppunder næringsutvikling og at fornybarplanen for elektrifisering er urealistisk. Høyre: mener det er greit å elektrifisere gasskraftanlegget så lenge kraftproduksjonen og nettilgangen økes i regionen. Samtidig har de også etterspurt en CCS-vurdering. MDG: mener utslippene på Melkøya må fjernes med CCS, heller enn å bygge ut vindkraft på land i Finnmark. Mener Equinor må ta deler av kostnadene selv. De mener også at elektrifisering eller karbonfangst kan ikke brukes som påskudd for å forlenge gassutvinningen på anlegget. Vis mer