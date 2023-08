Hafslund starter granskning av Braskereidfoss-kollapsen

Braskereidfoss kraftverk kollapset etter at flomlukene ikke åpnet seg. Nå skal Hafslund Eco granske hendelsen.

KOLLAPS: Braskereidfoss kraftverk under ekstremværet «Hans»

– Hadde vi fått åpnet flomlukene kunne vi forhindret situasjonen. Det ble ikke gjort, og det er vårt ansvar. Det vi ønsker å granske er hvorfor flomlukene ikke åpnet seg, sier administrerende direktør i Hafslund Eco, Kristin Lian til E24.

Ekstremværet «Hans» førte til at vannføringen i Glomma steg raskt i forrige uke.

Normalt skal de fem flomlukene ved Braskereidfoss kraftverk åpnes etter hvert som vannføringen øker, slik at vannet renner forbi og ikke samler seg opp ovenfor dammen.

Det skjedde ikke. Demningen kollapset.

– Dambruddet ved Braskereidfoss kraftverk er en alvorlig hendelse som ikke skulle skjedd. Derfor er det svært viktig for oss å finne ut hvordan dette kunne skje, og finne forbedringspunkter for å forhindre liknende hendelser i fremtiden, sier Lian.

– Vi vil nå sette ned en granskningsgruppe med kompetente personer både fra egen organisasjon og eksterne.

– Ikke funnet feil på lukene

En rapport laget av Sweco i 2018 slo alarm om fyllingsdammen på Braskereidfoss.

– Avvikene vi fikk i rapporten handlet om selve dammen. Det som kom frem i rapporten er at dammen ikke tåler at det kommer vann over den. Såkalt overtopping. Vi ser at for denne hendelsen var det faktisk bra at vi fikk en kollaps av dammen slik at vi fikk unna vannet, sier hun.

Videre forklarer Lian at hendelsen skjedde fordi lukene ikke manøvrerte.

– Lukene på Braskereidfoss ble tilstandskontrollert og funksjonstestet våren 2023. Da ble det ikke funnet feil på lukene. De fungerte også dagen før problemene oppsto, sier Hafslund-sjefen.

Administrerende direktør i Hafslund Eco, Kristin Lian.

– Tror dere det er avvik som ikke ble avdekket?

– Det er derfor vi vil sette ned en granskning, og finne ut hvorfor dette skjedde.

Hun sier videre at de vil gjennomføre granskningen for å unngå spekulering.

– Sammensatt

Lian sier at situasjonen var sammensatt og kompleks. Hun mener det er flere årsaker til kollapsen.

– Har dere noen teorier?

– Fordi det er så sammensatt og komplekst ønsker vi å granske. Vi ønsker å ta læring av denne hendelsen, for det er en alvorlig hendelse.

Hafslund Eco vet ikke hvor lang tid granskningen vil ta, men sier de kommer tilbake med tidsforløp om en ukes tid.

– Vi beklager overfor alle som ble berørt av hendelsen. Samtidig er vi lettet over at det ikke fikk konsekvenser for liv og helse, sier Lian.