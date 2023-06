Freyr: Norsk satsing avhenger av regjeringen

Batteriselskapet vil bygge fabrikken sin der det er konkurransedyktige rammebetingelser, ifølge toppsjef Tom Einar Jensen. Næringsministeren håper regjeringen har ytterligere avklaringer for batterinæringen før sommeren.

BYGGER FABRIKKER: Freyrs toppsjef Tom Einar Jensen advarer om konsekvensene dersom ikke norske myndigheter svarer på USAs Inflation Reduction Act. Her fra Pareto-konferansen på Holmenkollen Park Hotel i Oslo i fjor høst.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det Mo i Rana-/Luxemburg-baserte batteriselskapet Freyr har planer om storstilt batteriproduksjon både i Norge og USA.

Men tidligere i vår sa toppsjef Tom Einar Jensen at selskapet har «tatt foten av gasspedalen» i den norske byggeprosessen.

Årsaken er den amerikanske milliardskattepakken Inflation Reduction Act (IRA), som skal fremme grønn omstilling og utslippskutt i USA.

I mars svarte EU med å myke opp reglene for statlig finansiering til grønn industri. Men fra den norske regjeringen har det vært stille, til tross for en nasjonal batteristrategi som ble lansert med brask og bram i fjor sommer.

Les på E24+ Grønne næringer sliter med å få tak i folk. Kan hindre det grønne skiftet

Til E24 sier Jensen at det haster med en avklaring fra regjeringen, og at Freyrs norske eventyr avhenger av dette. Selskapet har startet arbeidet med storfabrikken Giga Arctic i Mo i Rana.

Han sier Freyr har «fått positive signaler» om at det vil komme norsk-tilpassede og EU-tilpassede rammevilkår for batteriindustrien i Norge, og at avklaringen vil kunne komme før sommeren.

– Hvis det kommer før sommeren, er vi fornøyde med det, sier Jensen.

Samtidig er det slik at Freyr «også har signalisert at vi akselererer utviklingen i USA», legger han til.

– Vi har fremskyndet oppstart av fabrikken vår sør i Atlanta med et år. Nå jobber vi med disse to prosjektene parallelt, sier han.

– Men vi står klare til å trappe opp tempoet i utbyggingen av Giga Arctic igjen, dersom rammebetingelsene raskt blir avklart.

Freyr Battery Selskapet er under oppbygging og planlegger milliardanlegg for batteriproduksjon i Norge og USA: Giga Arctic i Mo i Rana og Giga America i delstaten Georgia i USA. Selskapet har hovedkontor i Luxemburg, men har kontorer en rekke steder i verden, deriblant Mo i Rana og Boston i USA. Freyr-aksjen er notert på New York Stock Exchange. Aksjen er ned drøye 17 prosent det siste året. Freyr har planer om å bygge ut produksjon av batterier med samlet kapasitet på 50 gigawattimer (GWh) innen 2025, og kapasitet på 200 GWh innen 2030. Selskapet skal produsere battericeller og har planer om å tilby mer helhetlige løsninger for batterilagring (Energy Storage Systems, ESS). I fjor vår sikret Freyr seg en bindende avtale med Statkraft om levering av strøm over en periode på sju år. Kilde: E24 og Freyrbattery.com Vis mer

Avhengig av statlige subsidier

Bygging av Giga Arctic i Rana er igangsatt, og tidligere i vår startet produksjonen ved selskapets såkalte kundekvalifiseringsfabrikk på samme sted.

Jensen er tydelig på hva som blir konsekvensene dersom en avklaring fra regjeringen lar vente på seg:

– Batterifabrikker kommer til å bli etablert der rammebetingelsene er konkurransedyktige. Enten man liker det eller ikke, så er det bare slik.

Freyr har fått løfter om 4 milliarder kroner i garantier og/eller lån gjennom statlige Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Selskapet har hentet 10 milliarder kroner fra private investorer. Men for å kunne tiltrekke seg ytterligere kapital, er selskapet avhengig av klarhet rundt rammebetingelsene - som per nå er betydelig gunstigere i USA, sier Jensen.

– Vi tror det er stor interesse og appetitt for i den internasjonale kapitalverdenen å investere mer penger i Norge, men da må rammebetingelsene være konkurransedyktige. Dersom de ikke er det, kommer kapitalen og kompetansen til å flyte til andre steder, sier han.

I mai gikk økonomiprofessor Torfinn Harding hardt ut mot regjeringens batteripakke i DN. Harding er kritisk til at batterier skal bli ny storindustri bygget på kraftig subsidiering.

Jensen er ikke enig i Hardings synspunkt.

– Enhver kapitalintensiv industri vil, dersom man ønsker å etablere den raskt, ha behov for stor, statlig drahjelp, sier Jensen.

Han påpeker at tyske myndigheter nylig har gitt løfter om milliardstøtte til batteriselskapet Northvolt, og at nye tiltak rettet mot batteriindustrien er på trappene i både Spania og Frankrike.

– I dag har vi fortsatt en gjennomsubsidiert, fossilt basert kraftsituasjon globalt. Og så må vi, på rekordtid, gå til en fornybar kraftsituasjon, som vil kreve en tredobling av elektrisitetsproduksjonen globalt. Å tro at det kommer til å skje uten direkte statlig støtte, for å avlaste de enorme mengdene med privat, internasjonal risikokapital som må investeres, det mener jeg er ganske urealistisk, fortsetter Jensen.

– Det kommer ikke til å skje.

– Norge må forstå

Jensen ønsker gjerne en debatt om hvorvidt det er riktig at Norge skal ha en batterisatsing. Hans svar på det spørsmålet er et åpenbart ja:

– Vi mener dette er en industri som har klimafotavtrykket som gjør den til en fornuftig anvendelse av norsk kraft.

Han sier videre at det ikke er «mange andre industrier som kan bruke norsk kraft og skape like mange arbeidsplasser og positive klimagevinster» som Freyr.

Dessuten har Norge over 100 års erfaring med å produsere energi, fortsetter han.

– Så forholdene ligger til rette for at Norge skal kunne være konkurransedyktig, også over tid, men bare når vi er i relevant skala.

Les også Statkraft skal sikre Freyrs batterifabrikker strøm i syv år

Freyr-sjefen mener statlige bidrag kan gis på flere måter.

– Det kan være i form av tilskudd, selvfølgelig, som mange andre land får. Men det kan også kombineres med lån og garantier og andre gunstige regler, sier han.

Har regnet på klimaeffekten av batterier

Jensen er opptatt av at tempoet må opp hvis vi skal nå klimamålene i Norge.

Han sier Freyr kan spille en viktig rolle i arbeidet for å få dette til, og viser til en rapport utarbeidet av analyseselskapet Minviro på vegne av Freyr, hvor Minviro har regnet på hva slags CO2-utslipp batterier kan fortrenge.

Les også Freyr inngår batteriavtale med Nidec: – Sannsynligvis den viktigste avtalen vi har inngått

Ifølge rapporten vil ett års produksjon fra Freyrs gigafabrikk i Mo i Rana – Giga Arctic – fortrenge 80 millioner tonn CO2 over batterienes levetid.

– Det er noen forutsetninger i det, men dette er en robust og troverdig tredjepartskilde som har regnet grundig på dette, sier Jensen.

En av forutsetningene er at regnestykket legger til grunn 20 års levetid for batteriene.

Norge ligger ikke an til å nå klimamål Regjeringen skal ifølge Hurdalsplattformen kutte norske utslipp med 55 prosent innen 2030

Norge slapp ut 51,4 millioner tonn CO₂ -ekvivalenter i 1990. Hvis alle kutt skal tas innenlands må de årlige utslippene ned i 23,1 millioner tonn for å kutte 55 prosent innen 2030

I april i fjor advarte OECD om at Norge ikke ser ut til å nå målet, men bare ligger an til å kutte 20 prosent av utslippene sine innen 2030

I en klimastatus fra oktober anslo regjeringen selv at Norge uten nye tiltak ligger an til å kutte utslippene med 25 prosent innen 2030

I november sa DNV i en rapport at Norge ligger an til å kutte 25 prosent innen 2030 Vis mer

Jensen mener rapporten bekrefter nødvendigheten av batteriproduksjon.

Han tror utbygging av solceller på tak i Norge i stor skala kan være realistisk, og skisserer løsninger med batterier fra Freyr som lagrer solkraften når det er overskudd av den.

Freyr kan være i gang med å forsyne markedet med sine batterier i stor skala fra 2025 av, sier Jensen.

Men om det blir fra Giga Arctic i Norge, avhenger av norske myndigheters neste trekk.

Vestre heier på Freyr

Næringsminister Jan Christian Vestre sier regjeringen nå jobber med «å se på hvordan vi skal oppgradere våre virkemidler» og at han håper regjeringen har «ytterligere avklaringer frem mot sommeren».

– Vi har aldri konkurrert i Norge på å være billigst eller være mest subsidiert, sier Vestre.

– Vi har konkurrert på kompetanse, norsk arbeidskraft, ren og rimelig fornybar energi, og arealer. Vi er verdensmestere i omstilling og høy produktivitet. Det er det som er suksessen til norsk industri.

Videre sier Vestre at regjeringen hittil har bidratt med om lag fem milliarder i risikoavlastning og indikert risikoavlastning for batterinæringen i Norge, inkludert «betydelige beløp» til Freyr.

– Det er et prosjekt jeg har besøkt flere ganger og som jeg heier på, sier Vestre.