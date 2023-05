Staten lunken til forskning på kjernekraft – forskere søker pengestøtte likevel

NTNU-forsker Jonas Kristiansen Nøland reagerer på at forskning på kjernekraft har blitt utelatt fra utlysningen av nye forskningsmidler. Sammen med et bredt partnerskap har han nå satt i gang søknadsprosessen for å få penger fra Forskningsrådet.

Arkivbilde av forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller. JEEP II var Norges siste reaktor i drift.

Et partnerskap bestående av en rekke forskermiljø i Norge, og med støtte fra fire kommuner, sendte i midten av forrige uke en skisse til søknad om midler til forskning på fremtidens kjernekraft.

Skissen ble sendt til tross for at staten har vist en lunken innstilling til kjernekraftforskning: I vinter kom det inn en formulering i utlysningsteksten til nye forskningsmidler fra Forskningsrådet om at disse ikke kan brukes innen kjernekraft – omtalt tidligere av NRK.

– Jeg synes det er veldig leit – når alle partier på Stortinget foruten SV er positive til mer utredning innen kjernekraft – og så skjer det ikke i praksis, sier NTNU-forsker Jonas Kristiansen Nøland til E24.

Han er med i partnerskapet bak den nylig innsendte skissen, er førsteamanuensis ved Institutt for elektrisk energi ved NTNU og har bred erfaring innen fagfeltet. Blant annet er han med i et prosjekt internt på NTNU ved navn NERES, som ser på kjernekraftens rolle i et fornybart energisystem, finansiert med interne midler.

– Slik det oppleves nå, er det veldig stor forskjell mellom ord og handling, sier Nøland.

– Det er synd

Forskerne som står bak skissen kommer fra NTNU, Smart Innovation Norway, Universitetet i Sørøst-Norge, Norsk institutt for bæreraftsforskning, Norsk Kjernekraft AS og Østfold Energi. I tillegg er Aure kommune, Høyanger kommune, Halden kommune og Narvik kommune med som sluttbruker-partnere.

Søkerne kan få støtte på mellom 120 og 200 millioner kroner til et forskningssenter.

For å kunne søke om støtte med frist 15. november i år, må det leveres inn en skisse allerede nå.

Fredag forrige uke sendte Nøland brev til statsrådene Terje Aasland i olje- og energidepartementet og Ola Borten Moe i kunnskapsdepartementet og orienterte om at skissen var innsendt «i håp om at det vil skje endringer frem imot den endelige søknadsfristen (...)».

ØNSKER FORSKNINGSMIDLER: Førsteamanuensis Jonas Kristiansen Nøland Institutt for elektrisk energi ved NTNU.

Nøland sier han ser for seg to mulige utfall: Enten blir søknadsteksten endret før søknadsfristen, eller så kan det bli utlyst egne forskningsmidler til det som defineres som fremtidens kjernekraft.

Forskeren forklarer at fremtidens kjernekraft skiller seg fra dagens ved at man ser for seg desentralisering av kraftproduksjonen, til forskjell fra dagens mer sentraliserte løsninger med store kraftverk i sentrale strøk.

– Jeg synes det er synd at Norge, som har drevet med forskning på kjernekraft ved IFE siden 1948 og har en av de lengste tradisjonene i verden på det, får en stopp i nyere tid, sier Nøland.

– Vi snakker om problemene i Norge med kompetanse, men så er man likevel ikke villig til å løfte kunnskapsgrunnlaget.

Reagerer på prosess

I 2016 ble det opprettet åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Disse avsluttes i 2024. Forskningsrådet har derfor satt i gang en ny FME-utlysning, hvor det tas sikte på oppstart av mellom seks og ti sentre i 2025.

Det er disse midlene Nøland og partnerne nå søker på.

Formuleringen om at det ikke vil kunne søkes om FME innenfor kjernekraft, ble omtalt av NRK i april.

Bakgrunnen for NRKs sak var et åpent brev publisert i Universitetsavisa, signert 16 forskere, inkludert Nøland. I brevet skriver forskerne at det trolig er olje- og energiminister Terje Aasland som står bak formuleringen.

På spørsmål fra NRK om han har hatt en finger med i spillet, svarte Aasland at kjernekraft per i dag ikke er aktuelt i den norske energimiksen, og derfor ikke noe som prioriteres innenfor den norske satsingen på energiforskning.

Ettersom olje- og energidepartementet stiller midler til disposisjon for Forskningsrådet, kan Aasland legge føringer på hvordan midlene skal brukes.

Men Forskningsrådets utlysningstekst harmoniserer ikke med den nasjonale strategien for forsking, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi, laget på oppdrag fra nettopp olje- og energidepartementet.

I denne strategien, kalt Energi21, trekkes fremtidens kjernekraft frem som et viktig kompetanseområde.

Nøland ved NTNU ønsker mer klarhet i prosessene som har ført til at formuleringen som utelukker kjernekraft kom inn i utlysningsteksten.

– Det er vanskelig å komme til bunns i dette, det er ikke helt gjennomsiktig, sier han.

– Hvorfor er det så store forskjeller mellom utlysningen fra Forskningsrådet og strategien fra departementet? Jeg forstår at det er begrensninger i midler, men hvorfor kan man ikke åpne opp for noen muligheter innen dette? Vi har ikke kjempestore konkurransefortrinn på hverken sol eller havvind i dette landet, sier Nøland.