Nå vil han slippe også solen inn i sin grønne satsing

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ta inn solenergi og produksjonsindustrien også i regjeringens grønne satsinger. Han lover likevel at målet hans fortsatt er minst mulig statlig støtte og ikke det motsatte.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil ha med solenergi og produksjonsindustri som områder der staten vil bidra til raskere grønn omstilling.

Det har gått ett år siden regjeringen la frem «Grønt industriløft». Det er en varslet, storstilt omstilling av norsk industri med syv utpekte satsingsområder (se faktaboks).

Nå er næringsministeren snart klar for å oppgradere de grønne planene til versjon 2.0.

– Regjeringen vil legge frem Grønt industriløft 2.0 over sommeren. Vi løfter da to nye industrier inn som satsingsområder. Det ene er solenergi, og det andre er produksjonsindustrien, manufacturing, sier Vestre.

Da lover han også å gjøre opp status på de hele 100 tiltakene som han og statsminister Jonas Gahr Støre la frem i juni i fjor.

– Vi kommer til å se over virkemidlene våre. I lys av de erfaringene vi har gjort oss det første året, så kan det godt være at vi justerer enkelte av dem.

Grønt industriløft Regjeringen la i fjor frem en plan for å få til nye, grønne industrietableringer og styrke eksisterende industri.

I et såkalt veikart pekte regjeringen på syv innsatsområder hvor de mente at mulighetene for grønn vekst var store.

Disse områdene var: Havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO₂-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri.

Regjeringen varslet at den ville legge til rette for en raskere utvikling av prosjekter innenfor disse områdene. I sum ble det anslått 60 milliarder statlige kroner innen 2025.

Nå vil regjeringen også ta med solenergi og produksjonsindustri (kalles ofte manufacturing) som ytterligere to satsingsområder.

Det siste området omfatter alt fra avansert maskinbearbeiding, sveis, konstruksjon og leveranser til både offshore, skipsindustrien og energisektoren for øvrig Vis mer

Nyordet «risikoavlastning»

Da Vestre lanserte Grønt industriløft i fjor, anslo han at det statlige bidraget for å gjennomføre løftet vil kreve 60 statlige milliarder kroner innen 2025.

Disse milliardene er noe som norske næringslivsledere og politikere de siste årene har yndet å kalle «risikoavlastning».

I dette nyordet ligger det at staten skal bidra med enten direkte tilskudd, med lånegarantier, lån eller egenkapital i grønne prosjekter.

Det vil være aktuelt i grønne prosjekter som de private aktørene ellers ikke vil finne det lønnsomt eller risikomessig forsvarlig å gjennomføre.

Øker fra 60 milliarder?

– Er det aktuelt å øke utover de 60 milliardene du tidligere har anslått frem til 2025?

– Jeg sa allerede i fjor at 60 milliarder kroner er et anslag. Det kan bli mer, og det kan bli mindre. Men det grunnleggende premisset er å kanalisere mest mulig privat kapital, svarer Vestre.

Siden i fjor har kostnadene for flere av de eksisterende grønne prosjektene i Norge gått til himmels. Det gjelder både havvind og karbonfangst og lagring.

Samtidig lokker USA flere grønne industrier, som batteribransjen, med mye mer subsidier enn selv den grønneste politiker i Europa kunne drømt om å foreslå.

Jan Christian Vestre avviser at han ved å ta inn enda to satsingsområder til i Grønt industriløft, prøver å kopiere Aps gamle slagord «alle skal med».

Vil unngå subsidiekappløp

Utviklingen tyder derfor klart på at Vestre må jekke opp sitt milliardanslag når han legger frem sin versjon 2.0 over sommeren. Men det er han ikke klar å si noe om nå.

Vestre anslår at det er satt av 20 milliarder kroner til nå.

– Det er ikke noen mål for staten at vi skal risikoavlaste mest mulig. Målet er at vi skal risikoavlaste minst mulig. Det kan ikke være sånn at det er skattebetalerne som skal ta hovedkostnaden for dette grønne skiftet.

– Det var godt å høre. Men er det risikoavlastning eller lønnsomhetsavlastning for de private du bidrar med?

– Nei, det henger jo gjerne sammen. Men vi gjør det på den måten som har vært bra i Norge, og det er jo ikke gjennom først og fremst produksjonssubsidier. Vi må ikke rote det til gjennom å være med på et internasjonalt subsidiekappløp, svarer Vestre.

Høyest avlønning og mest støtte

E24 kunne onsdag fortelle om at det blir titalls millioner av kroner i styrehonorarer og topplederlønninger i batteriselskapet Freyr i år også.

Det skjer selv om Freyr vil være helt avhengig av betydelige statlig støtte for å bygge en batterifabrikk i Mo i Rana.

Freyr er lovet 4 milliarder kroner i lånegarantier dersom selskapet bygger fabrikken. Men fordi Freyr er lovet veldig mye mer i USA, krever selskapet nå større bidrag fra Norge.

Freyr er det selskapet som hittil er lovet mest statlige kroner i såkalt risikoavlastning og som samtidig har i særklasse de høyeste styrehonorarer og topplederlønninger.

Batteripakke før fellesferie

– Blir du da bekymret for statusen til Grønt industriløft?

– Jeg opplever at Grønt industriløft står sterkt. Det handler ikke om et enkelt selskap, men om titusenvis av små, mellomstore og store selskaper i Norge, svarer Vestre, men legger også til:

– Jeg mener at alle selskaper bør tenke gjennom lønnspolitikken. Det er relativt små lønnsforskjeller i Norge sammenlignet med mange andre land. Den norske modellen har tjent norsk næringsliv utrolig godt.

Freyr og de andre batteriselskapene i Norge slipper å vente over sommeren på Grønt industriløft 2.0, for å få vite om Vestre vil svare på de amerikanske subsidiene.

Alt i neste uke ligger det an til at Vestre vil legge en eller annen oppgradert batteripakke på bordet.