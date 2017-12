Etter at Statoil i forrige uke blant annet tildelte Aker Solutions en kontrakt på fire milliarder for utbyggingen av Johan Castberg-feltet, har oljeserviceselskapet sikret seg nok en kontrakt.

Aker Solutions skriver i en børsmelding at selskapet skal levere subsea-produksjonssystemet til første fase av Ærfugl-utbyggingen, som tidligere var kjent som Snadd.

Det er Aker BP som tildeler kontrakten på vegne av partnerskapet i Ærfugl, som blir en satellittutbygging til Skarv-feltet.

Aker Solutions skriver imidlertid at de og Aker BP er enige om å ikke offentliggjøre kontraktssummen. Ordren vil bli bokført i ordrereserven for fjerde kvartal.

Ifølge Sysla vil utbyggingen av Ærfugl komme på om lag 10 milliarder kroner, men det er altså ikke kjent hvor mye av dette som Aker Solutions sikrer seg.

Subsea 7 melder at de har vunnet en «betydelig» kontrakt for blant annet rørledninger og en opsjon på utviklingen av fase 2 av feltet.

Når Subsea 7 kaller en kontrakt betydelig er det snakk om inntekter på mellom 150 og 300 millioner dollar, tilsvarende 1,25 til 2,5 milliarder kroner med dagens kurs.

Kontraktene har som forbehold at Aker BP og partnerne får godkjent utbyggingen av norske myndigheter, ifølge meldingen fra Aker Solutions.

Leveranser fra Vigra til Malaysia

Subsea 7 skal levere sin «Electrically Heat Traced Flowline»-teknologi (EHTF) for rørledningene som strekker seg de 21 kilometerne fra Ærfugl tilbake til Skarv-feltet, og selskapet får ansvaret for ingeniørarbeidet, innkjøp, bygging og installasjon (en såkalt EPCI-kontrakt).

Selskapet skriver at de starter ingeniørarbeidet på kontorene sine i Stavanger med en gang, mens byggingen av systemene skal skje ved anlegget deres på Vigra. Arbeidet offshore skal skje i 2019 og 2020.

– Dette er en betydelig EPCI-kontrakt med en stor betydning for Subsea 7. EHTF-løsningen har blitt utviklet i samarbeid med produsenten for å levere ledende flowline-isolasjonsytelser, for å gjøre kostnadseffektive tilkoblinger mulige over lange avstander, sier Phil Simons, direktør for Nordsjøen og Canada i Subsea 7 i børsmeldingen fra selskapet.

Aker Solutions skriver på sin side at deres leveranser vil inkludere brønnhoder, vertikale subsea-trær, en tie-in-modul og en stigerørsbase.

De har også fått en opsjon på å delta i fase 2 av utbyggingen.

– Vi er fornøyd med å ha sikret denne kontrakten (...) Våre vertikale subsea-trær setter en ny standard for sikker og kostnadseffektiv virksomhet offshore, sier Knut Sandvik, konserndirektør for Aker Solutions leveransesenter, i børsmeldingen.

Aker Solutions skriver at de starter arbeidet med kontrakten umiddelbart, og legger til at virksomhetene deres i Norge, Malaysia og Storbritannia vil være involvert.

Produksjonsstart i 2020



I sin siste kvartalspresentasjon skrev Aker BP at Ærfugl (Snadd) skal bygges ut som en satellitt fra produksjonsskipet på Skarv-feltet med tre subseabrønner i første fase, koblet til brønnrammen kalt Skarv A. Produksjonsstart der er satt til fjerde kvartal 2020.

Feltet ligger om lag 210 kilometer vest for Sandnessjøen i Norskehavet.

I tillegg til subsea-systemer, ledninger og rør, skal Aker BP også tildele kontrakten for modifikasjoner på Skarv-feltet, slik at det kan ta imot produksjonen fra Ærfugl.