Billigste bensin på ni måneder

Søndag var den veiledende bensinprisen til Circle K nede på 16,01 kroner per liter, etter å ha falt tilbake fra rekordhøye nivåer i fjor sommer og høst.

– Den siste uken har innkjøpsprisen på raffinerte produkter falt, og det er grunnen til prisfallet i veiledende priser, spesielt på bensin, sier Circle K-talsmann Knut Hilmar Hansen til E24.

Fjoråret bød på en rekke nye bensinprisrekorder.

Den veiledende prisen for 95 oktan-blyfri fra Circle K toppet på 17,14 kroner i oktober. Blant de viktigste årsakene var at innkjøpsprisene for bensin og diesel steg i det internasjonale drivstoffmarkedet.

Trump-effekt



Men nå går det motsatt vei, og vi må tilbake til april i fjor for å finne lavere literpris enn dagens 16,01 kroner.



Nedgangen på en drøy krone siden oktober skyldes først og fremst en kraftig svekkelse av oljeprisen – som dels har vært utløst av Trumps handelskrig med Kina, forklarer seniorrådgiver og oljeekspert Thina Saltvedt i Nordea.

– Handelskrigen har gitt svekket økonomisk aktivitet, noe som har senket den globale transporten og dermed også drivstoffetterspørselen, sier hun.



Fra en topp på 86 dollar har prisen på et fat nordsjøolje falt til rundt 61 dollar i dag.



– Bensin- og oljeprisen toppet seg rundt samme tid i fjor høst, men nå er oljeprisen ned med over 30 dollar fra toppen. Bensin er jo laget av råolje, så dette er den viktigste forklaringen til prisfallet, sier Saltvedt.



En kan spørre seg hvorfor prisen ved norske bensinpumper ikke har blitt like mye lavere som oljeprisen, men Hilmar Hansen forklarer at det ikke er en lineær sammenheng:

– Som kjent er det ikke bare oljepris, men også dollarkurs og ikke minst tilbud og etterspørsel etter ferdigraffinerte produkter som påvirker innkjøpsprisene, sier han.

Aktører som Circle K kjøper ferdig raffinert drivstoff som de selger videre til kundene.

Kinesere kan øke bensinprisen igjen



Nye lagertall fra USA har lagt en ytterligere demper på bensinprisen de siste dagene. Bensinlagrene i landet økte for åttende uke på rad til totalt 259,6 millioner fat, meldte det amerikanske energidepartementet (DOE) torsdag.

– Når tilbudet av ferdigraffinerte produkter er større enn etterspørselen, bidrar det til å presse innkjøpsprisene ned, forklarer Hilmar Hansen.

Han vil ikke spekulere i hvordan bensinprisene vil utvikle seg videre.

– Men vi følger utviklingen i innkjøpsprisen, og fortsetter innkjøpsprisene nedover, vil det komme våre kunder til gode ved lavere bensin- og dieselpriser, lover han.

Saltvedt i Nordea tror imidlertid bensinprisene kan komme til å stige igjen snart.

– Akkurat nå er vi inne i en periode hvor det brukes mindre drivstoff på verdensbasis enn vanlig, og det er med på å holde bensinprisene lavere. Men i starten av februar reiser kineserne på ferie. Da pleier den globale etterspørsele også å øke noe, sier hun.