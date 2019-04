Tysk studie: Elbiler slipper ut mer CO2 enn dieseldrevne

Undersøkelsen med det overraskende funnet er gjennomført av tre forskere ved det anerkjente Ifo-instituttet i München og ble presentert denne uken.

Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl og Hans-Werner Sinn har her funnet at elbiler i Tyskland skaper et større CO₂-avtrykk enn dieseldrevne når man regner inn utslipp fra det tyske kraftmarkedet, der kull fremdeles spiller en stor rolle, og fra produksjonen av bilen.

Når man tar høyde for dette, står elbiler for mellom 11 og 28 prosent mer CO₂-utslipp enn dieseldrevne biler.

CO₂-krevende batteriproduksjon

I produksjonsprosessen kreves det store mengder energi for å prosessere litium, kobolt og mangan som brukes i bilbatteriene.

En Tesla Model 3 har for eksempel et batteri som det har blitt sluppet ut mellom 11 og 15 tonn CO₂ å produsere, skriver forskerne. Deler man det ut over 10 år og 15.000 kilometer, får man mellom 73 og 98 gram CO₂ per kilometer.

Så når alle faktorer er medregnet, inkludert strømmen som kreves for å lade elbilen, slipper en Tesla ut mellom 156 og 180 gram CO₂ per kilometer.

En sammenlignbar dieselbil (forskerne har benyttet Mercedes 220d) er på sin side beregnet til å slippe ut 141 gram CO₂ per kilometer.

– Elbilen er ikke en nullutslippsbil

Gitt funnene i undersøkelsen, mener de tyske forskerne at det blir feil å omtale elbiler som nullutslippsbiler, slik blant annet EU gjør.

– Realiteten er at nesten alle EU-land står for betydelige CO₂-utslipp gjennom elbillading, når man tar høyde for elmiksen i markedet, i tillegg til utslippene som kommer fra produksjonsfasen, skriver de tre.

Forskerne mener at elbiler tillegges en uforholdsmessig stor del av svaret på hvordan man skal redusere utslippene fra transportsektoren og påpeker at det ville vært formålstjenlig å fokusere mer på hydrogendrevne kjøretøy eller metan-drevne motorer.

Bedre i Danmark

Dette er ikke første gang det gjennomført såkalte livsløpsanalyser som sammenligner utslippene fra elbiler med fossilbiler.

I Danmark publiserte Klimarådet i fjor en rapport ved navn «Hvor klimavennlige er elbiler sammenlignet med benzin- og dieselbiler?».

Her ble utfallet et ganske annet. Mens en elbil hvis «drivstoff» kom fra den danske elmiksen ifølge studien bruker i underkant av 100 gram CO₂ per kilometer, ligger diesel på rundt 160 gram.

Elbilforeningen påpeker at elbiler i Norge ville kommet enda bedre ut på grunn av at vi har en høyere andel fornybar elektrisitet i strømnettet.