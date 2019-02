Nigeria har nå beordret en rekke oljeselskaper til å betale nesten 20 milliarder dollar i skatt som myndighetene mener de skylder lokale delstater.

Det melder Reuters, som siterer kilder i bransjen og hos offentlige myndigheter.

Equinor er sammen med Shell, Chevron, Exxon Mobil, Eni og Total på listen over selskaper som har mottatt det skriftlige skattekravet. Hver av selskapene skal ha blitt krevd mellom 2,5 og 5,0 milliarder dollar, noe som tilsvarer 21,6 til 43,2 milliarder norske kroner.

Erik Haaland, talsmann for Equinors internasjonale virksomhet, bekrefter overfor E24 at det har kommet et skattekrav. Selskapet avviser imidlertid kravet:

– Vi kommenterer ikke detaljene, men flere operatører har fått tilsvarende krav med utgangspunkt i en sak mellom myndighetene i Nigeria og lokale myndigheter i deler av landet. Vår vurdering er at det ikke er noe hold i dette kravet og vi gjør ingen avsetning i regnskapet, sier Haaland til E24.

Equinor i Nigeria Equinor etablerte seg i Nigeria i 1992 og produserer om lag 45.000 fat olje per dag i landet (netto, justert til Equinors eierandeler). Selskapet er partner i Agbami-feltet der Chevron er operatør. Feltet kom i drift i 2008 og er anslått til å ha totale reserver på rundt én milliard fat olje. Dypvannsfeltet er bygget ut med det som ifølge selskapet er en av verdens største flytende produksjonsskip (FPSO). Equinor sitter i tillegg på to letelisenser (OML 128 og 129) der det er gjort funn av gass, kondensat og noe olje. Kilde: Equinor.

Selskaper vil tradisjonelt sette av penger i regnskapet gjennom en avsetning hvis man mener det er en viss sannsynlighet for at en stor utgift vil påløpe. Dette mener Equinor altså ikke er nødvendig i dette tilfellet.

Overfor Reuters opplyser Exxon Mobil at de «vurderer saken» nå, mens Shell, Total, Eni, Chevron og nigerianske myndigheter ikke ønsket å kommentere saken.

Lokalt forlik skaper trøbbel



Skattekravet kommer etter at den nigerianske regjeringen og lokale delstater i fjor kom til enighet over fordelingen av inntektene fra landets olje- og gassproduksjon, ifølge nyhetsbyrået.

Partene skal ha blitt enige om at staten skulle utbetale flere milliarder dollar til de aktuelle delstatene.

– Sentralregjeringen forsøker simpelthen å få de internasjonale oljeselskapene til å betale pengene de skylder, sier en kilde til Reuters.

Nigeria er medlem av OPEC og er Afrikas største produsent av olje og gass. Landet krever inn inntekter fra landets produksjon fra de internasjonale oljeselskapene som opererer der gjennom en kombinasjon av skatter, avgifter og produksjonsdeling. Det innebærer at selskapene leverer olje og gass direkte til innenlands forbruk.