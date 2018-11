Equinor stenger ned Sture-terminalen etter sammenstøt

Saken oppdateres.

Equinor velger å gradvis stenge ned driften ved Sture-anlegget i Øygarden torsdag. Nedstengningen kommer etter at fregatten Helge Ingstad og tankskipet TS Sola natt til torsdag kolliderte i nærheten av terminalen.

Personell på Sture som ikke har beredskapsoppgaver vil bli evakuert. Nedstengningen og evakueringen gjennomføres som et føre-var-tiltak, opplyser Equinor.

– Nå har vi en sitasjon der en fregatt har kollidert i vårt område, som resulterer i at vi stenger driften på Sture gradvis ned, sier talsperson Elin A. Isaksen i Equinor til E24.

Hun forklarer at de har besluttet at de vil ha en beredskapsorganisasjon på syv personer på stedet, men at øvrig personell evakueres.

Fakta om KNM Helge Ingstad * KNM Helge Ingstad er den fjerde av totalt fem norske fregatter i Nansen-klassen som ble levert i perioden 2006 til 2011. * Dimensjoner: 134 meter lang, 16,8 meter bred, 32 meter høy og den stikker 7,6 meter ned i sjøen. Marsfart er 26 knop. * Normal besetning er 132. Det er lugarkapasitet til 146 personer. ​​* Fregatten er bygget ved det verftet Navantia i Ferrol i Spania. * Prisen for alle fem fregattene var 21 milliarder kroner. * Fregattene har et bredt spekter av våpensystemer både til luft og til vanns og er også oppsatt med helikopter. * KNM Helge Ingstad har siden september vært en del av den internasjonale fregattstyrken Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Styrken er en del av NATO Response Force, som har en høy beredskap og rask reaksjonstid. (Kilde: Forsvaret, NTB, Wikipedia)

– Ingen umiddelbare konsekvenser

– Konsekvensen er at det akkurat nå ikke er drift der, og vi ikke får lastet råolje nå. Utover det har det ikke noen umiddelbare konsekvenser, forklarer Isaksen.

Hun sier at man på nåværende tidspunkt ikke vil spekulere i hvor lenge nedstengingen vil vare.

Kollisjonen skjedde ved fire-tiden natt til torsdag. Det ha vært 137 mann om bord i fregatten og 23 mann i tankbåten da kollisjonen skjedde, opplyser Kystverket.

Ifølge vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen var tankbåten på vei ut fra Stureterminalen da sammentreffet skjedde.

– Syv personer er skadet. Brann-, redningsbåter og dykkere er på vei til området. I tillegg er det brannvesen på landsiden. Evakueringen har akkurat begynt, sa han til VG like før klokken 05.00.

Kystverket opplyser i en melding like før klokken ni at alle personene ombord i skipene er evakuert, og at det planlegges at tankskipet skal retunere til kai. Det er ikke meldt om lekkasjer fra tankskipet.

– Vi har fått melding om at det lekker fra fregatten. Det skal være helikopterdrivstoff, men omfanget av lekkasjen er ukjent. Vi vet heller ikke noe om hvor stort foruseningspotensialet er, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket i en uttalelse.

Tankskipet Sola TS eies av det greske rederiet Tsakos. Skipet ble levert til rederiet i fjor sommer, og gikk umiddelbart inn i chater for Equinor. Det er foreløpig ikke kjent om skipet gikk i chater for selskapet da ulykken skjedde.

Skipet ble bygget på det rumenske skipsverftet Daewoo Mangalia Heavy Industries. Skipet er 250 meter langt og har registrert hjemmehavn i Valetta på Malta.

Viktig oljehavn

Sture-terminalen er en viktig oljehavn, og tar mot olje gjennom rørledninger fra en rekke felt i Nordsjøen. Blant annet kommer det olje fra Equinor-feltene Oseberg, Grane og Svalin. I tillegg kommer det også olje fra Lundin Petroleums felt Edvard Grieg og Ivar Aasen.

Sture-terminalen nordvest for Bergen

Anlegget har ifølge Equinor kaier som kan ta imot oljetankere på opptil 300.000 dødvekttonn, og Sture har fem lagerhaller i fjellet (kaverner) hvor det kan lagres over seks millioner oljefat og dessuten store kaverner hvor det lagres LPG og ballastvann.

Det kommer over 200 oljetankere og LPG-tankskip til Sture årlig.