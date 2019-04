HAMMERFEST (E24): Samtidig som en rekke oljetopper, politikere og andre bransjefolk har samlet seg til Barentshavskonferansen i Hammerfest denne uken kom den skuffende nyheten:

Equinor fant ikke olje i letebrønnen Gjøkåsen Deep i Barentshavet (brønn 7132/2-2 i lisens PL857). Dermed skuffer Gjøkåsen for andre gang, etter at Shallow-brønnen i samme lisens også viste seg å være oljetom tidligere i år (7132/2-1).

Det bekreftes i meldinger fra Oljedirektoratet og Lundin Petroleum tirsdag morgen. Equinor er operatør i lisens PL857, og lisenspartnerne er det statlige oljeselskapet Petoro, samt Aker BP og Lundin Norway.

Lisensen ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016.

Det er olje som selskapene i all hovedsak er interessert i når de leter i denne regionen. På grunn av manglende infrastruktur og rørledninger trenger man et enormt gassfunn for å kunne forsvare en utbygging, mens oljen er langt lettere å hente ut og få transportert til markedet.

Det begynte å gå rykter om Gjøkåsen-brønnen i midten av mars da Upstream meldte at man hadde påtruffet hydrokarboner. Boringen har dratt ut i tid, og spekulasjonene gikk i hva Equinor kunne ha funnet. Nå viser det seg altså at det er lite å juble over.

Etter det E24 kjenner til besluttet partnerskapet å bore et såkalt sidesteg etter at man traff på gass. Håpet var at ved å bore videre utover opprinnelig plan ville finne olje, men det gjorde man altså ikke.

Gjøkåsen er en av de større uutforskede strukturene på norsk sokkel, og med bare to brønner boret vil det fortsatt være ønskelig å returnere til strukturen i fremtiden for å bore mer fra et letefaglig perspektiv.

Kart over Gjøkåsen

Både bom og treff

Gjøkåsen-brønnene er bare to av flere brønner som bores i årets letesesong.

I tillegg til Gjøkåsen-brønnene har det vært knyttet stor spenning til hva Korpfjell Deep-brønnen vil vise. Den skal etter planen bores en gang rundt mai-juni av den samme riggen som har boret Gjøkåsen, Seadrill-riggen West Hercules.

Først skal riggen imidlertid inn til Polarbase i Hammerfest for vedlikehold.

På Korpfjell er også Equinor operatør, mens partnerne er Lundin, DNO, Petoro og ConocoPhilips.

Sammenligner man med andre deler av norsk sokkel er Barentshavet fortsatt relativt lite utforsket. Så langt er det bygget ut et oljefelt (Goliat) og et gassfelt (Snøhvit) i Barentshavet, men oljefeltet Johan Castberg er vedtatt og er under bygging.

I tillegg er det ventet at OMV og Lundin vil sette i gang utbyggingen av sine funn Wisting og Alta/Gohta i årene fremover hvis arbeidene deres går som planlagt.

De siste par årene har det vært satt i gang flere letekampanjer i Barentshavet. Her er noen av opp- og nedturene som har kommet.

Nedturene:

Oppturene: