Etter at Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik gjentatte ganger har tatt opp konflikten om utbyggingen av NOAKA-området i Nordsjøen, tar Equinor-sjef Eldar Sætre nå til motmæle.

– Vi har den absolutt beste løsningen som vi kan finne for Krafla, Askja og Frigg slik vi ser det. Det er en sterk og solid løsning, sa Sætre til E24 etter selskapets kvartalspresentasjon fredag.

Uttalelsen er ikke veldig forskjellig fra den Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik kom med om hans løsning, under Aker BPs kvartalspresentasjon en uke tidligere:

– Vi dytter fortsatt på for å komme frem til en løsning, og vi mener fortsatt PQ-løsningen (til Aker BP, journ.anm.) gir best ressursutnyttelse, og er mest robust og lønnsom, sa Hersvik.

De to selskapene sitter begge med eierandeler i lisensene i Nordsjøen som består av Alvheim Nord (NOA, der Aker BP dominerer som eier) og Krafla/Askja (KA, der Equinor dominerer, men Aker BP er med som medeier).

Så langt har de to oljeselskapene et vidt forskjellig syn på hvordan oljen i området skal utvinnes.

Equinor vil ha to delvis ubemannede plattformer fordelt over området, mens Aker BP vil ha en stor plattform midt i, som skal fungere som hub for flere kommende satellittfelt.

Aker BP hevder deres løsning både gjør at man får opp mer olje og at den er mer lønnsom, men det kjøper ikke Equinor-sjef Eldar Sætre.

– Er det helt uaktuelt å velge Aker BPs løsning?

– Ja, det er helt uaktuelt for oss, sier Sætre.

Olje- og energidepartementet har tidligere vært involvert i saken, men i fjor høst besluttet man å inntil videre la partene ordne opp selv.

Kan dra ut i tid

Aker BP har opptrådt uvanlig åpent og litt uortodokst i konflikten.

Vanligvis sier oljeselskapene lite offentlig om detaljene i forskjellige forslag til konsepter. Det er som regel først når man er klare for å levere en utbyggingsplan at selskapene går ut med detaljer om antall fat, lønnsomhet og hva den valgte løsningen vil koste å bygge ut.

På kapitalmarkedsdagen sin i januar gikk imidlertid Aker BP til det skrittet at de listet opp noen nøkkeltall for de to konseptene. Aker BP mener ikke bare de kan hente opp mer olje enn Equinors løsning (om lag 550 mot 330 millioner fat), men mener også at deres løsning blir mer lønnsom (at balanseprisen man trenger for at prosjektet går i pluss er 35 dollar fatet, mot 41 dollar fatet for Equinor).

Equinor har så langt ikke villet gå ut og kommentere enkelttall, og de ønsker heller ikke nå å kommentere noe mer rundt Aker BPs uttalelser og tall.

– Vi har avvist Krafla UPP-løsningen (til Equinor, journ.anm.). Den er nå utelukket. Aker BP har i Krafla-lisensen foreslått PQ, som vi ikke bare mener er best for området, men også for Krafla, sa Hersvik under sin kvartalspresentasjon.

Aker BP-sjefen la til at Equinor og partnerne nå formelt vurderer deres forslag, en løsning Equinor-sjefen altså utelukker.

– Aker BP stemte deres forslag ned i lisensen. Sklir dette bare ut i tid nå?

– Det kan det fort gjøre. Vi har en løsning som vi mener er det beste for prosjektet og så får dynamikken spille seg ut, sa Equinor-sjef Eldar Sætre fredag.

– Det er snakk om mange fat med olje her, når vil du at man kommer seg videre og tar et konseptvalg?

– Så fort vi kan, og vi har lagt frem planer for selskapene. Vi holder fast i de planene og så får tiden vise hvordan dette spiller seg ut, sier Sætre.