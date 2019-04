Fiji belyser norsk dobbeltmoral i brev til kronprinsen

Det åpne brevet er publisert i Islands Business av visepresident Seini Nabou fra landets opposisjonsparti National Federation Party, skriver NRK.

I brevet ber Nabou kronprinsen om å be Norge hjelpe Fiji, så stillehavsøya får beholde sin «stolte, rike plass i verden». Det mener Nabou kan gjøres ved at Norge kutter utslippene og reduserer utvinningen av fossilt brensel.

«Samtidig som mange, som meg, applauderer Norge for å være en av de første industrialiserte nasjonene som formelt ratifiserte Parisavtalen, vet vi også at Norge går aktivt inn for å åpne Arktis for oljevirksomhet.», heter det i brevet.

Formålet med kronprinsbesøket til Tonga, Fiji og Samoa var blant annet å «styrke partnerskap med øystater i Sør-Stillehavet for fremme av felles interesser i FN og i internasjonalt samarbeid, herunder hav og klima, fred og sikkerhet». Kronprinsen lander i Norge fredag etter å ha vært på reisefot i om lag halvannen uke.

– I likhet med brevskriveren er regjeringen også opptatt av klima. Norge var blant de første til å ratifisere Parisavtalen. Den peker på at klimautfordringen bare kan løses gjennom et globalt samarbeid, sier statssekretær Rikard Gaarder Knutsen i Olje- og energidepartementet til kanalen og sier han ikke svarer på vegne av kronprinsen.