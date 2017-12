For én gangs skyld kan utsikter til regn ha kommet oss til unnsetning.

Men også Norge påvirkes av kraftmangelen som tirsdagens eksplosjon har utløst i Europa – og dersom det blir kaldt og tørt fremover, vil strømprisen krype oppover også her, varsler ekspert.

– Den norske strømprisen henger veldig tett sammen med den europeiske, fordi vi er koblet sammen i et stort nettverk. Det er dyr gass om vinteren, og når det da streiker forsyningslinjer, så vil det europeiske kraftmarkedet også gå opp, sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy, til E24.

– Med samme etterspørsel og dårligere tilbud, så øker prisen, fastslår han.

– Nordmenn får dyrere strøm?

– Ja, så lenge hendelsen påvirker kraftmarkedet, så vil den også påvirke oss.

Utløste kraftkrise



Skadene var store da Baumgarten an der March, et stort gassanlegg i Østerrike, eksploderte like før klokken 9 tirsdag.

Den antatte ulykken utlyste umiddelbare krisetilstander for europeiske gassleveranser – og har dermed fått strømprisene til å skyte i været.

Gasskraft blir ekstra viktig for Europa om vinteren, en årstid hvor vann fryser og fornybar energi ikke alltid kan levere varene.

– Det er det verst tenkelige tidspunktet for en stor gassterminal å brenne ned, sier sjefanalytiker Arne Bergvik i svenske Jamtkraft til Bloomberg.

– Hvis været blir kaldere og kapasitet blir utilgjengelig, så vil det uten tvil drive opp kraftprisene, legger han til.

Nær en euro dyrere



Men langt ifra like mye overalt. Hittil er det nordiske kraftmarkedet i all hovedsak skånet, mens konsekvensene allerede er betydelig i andre land:

Gasskontraktene i Storbritannia har bykset til sitt dyreste på flere år.

I Tyskland er de korte gasskontrakter blitt nær én euro dyrere per therm.

Imens er gasskontrakter i Norden med levering i første kvartal opp kun 0,1 euro.

MER VÆRUTSATT: Gassmangelen i Europa gjør at også norske strømkunder blir utsatte for prisstigninger som følge av den ujevne produksjonen av fornybar energi om vinteren, sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy.

– Gasseksplosjonen får store konsekvenser i Storbritannia fordi de er veldig avhengige av gass. Det er også Tyskland nå på vinterstid, og tyskerne har aldri hatt så høy forventet strømpris i 2018 som nå, forteller Myhre.

– Men her hjemme er utslagene veldig små hittil. Prisstigningen i Norden tilsvarer kun 0,1 øre for en kilowattime, sier krafteksperten.

– Prisene kan stige mer i Norge



Samtidig er hendelsen priset inn i markedet med forutsetninger som fort kan endre seg.

Myhre trekker frem at det er meldt nedbør i Norden. Dette er gode nyheter for krafttilbudet, siden fornybar energi da kan komme gassmangelen til unnsetning.

Men ved å gjøre seg mer avhengig av fornybar energi, blir markedet også mer sårbart for endringer i vær og andre produksjonsforhold.

– Om værvarselet endrer seg, kan denne hendelsen få større effekt enn den har gjort foreløpig. Da kan kraftprisene stige mer også i Norge, forklarer Myhre.