Halvert fra fredag til lørdag: Nå stuper strømprisen

I første kvartal var snittprisen på kraft 55,2 øre kilowattimen, 30 prosent høyere enn på samme tid i 2018, som følge av fjorårets tørre sommer og høye råvarepriser i Europa.

Men i den siste tiden har prisen krøpet nedover, og et stup lørdag sender strømprisen i Sør-Norge ned til 14,6 øre per kilowattime, årets laveste kraftpris før avgifter og nettleie, og en halvering fra fredagens priser.

Lenger nord i landet ramler prisen til i overkant av 9 øre.

Noe av årsaken til de svært lave prisene er ekstreme vindmengder i Tyskland som gir økt strømproduksjon, og i tillegg høyere CO2-kvotepriser, økt europeisk gassimport fra USA samt store nedbørsmengder i Norden.

Blant hovedårsakene til prisstupet inn i helgen er kraftig vind og mildt vær i Tyskland, påpeker kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight.

– Det er ekstreme vindmengder i Tyskland i dag, og kombinert med høye temperaturer der blir det stor produksjon av vindkraft. Det er ganske unikt. Flere produsenter betaler nå for å produsere vind, sier Lilleholt til E24.

Det varme været trekker ned etterspørselen etter strøm, samtidig som vindmengden trekker tilbudet opp.

Da faller prisene i Tyskland, og Norge importerer mer strøm herfra.

Analytikeren peker også på at prisene i brenselsmarkedet har falt. Det at kull-og gass-prisene i Europa faller, forsterker fallet i strømprisen.

I tillegg har store deler av Asias etterspørsel etter amerikansk gass falt, som fører til at USA eksporterer mer gass til Europa.

Mindre snøsmelting demper prisfallet

Kraftanalytikeren legger til at store nedbørsmengder i Norge den siste uken har bidratt til å fylle vannmagasinene til opp mot nivåene i normale perioder. Det står i sterk kontrast til fjoråret, da en svært tørr sommer bidro til unormalt høye priser.

Men strømprisen kunne vært langt lavere om større deler av Norge var dekket av snø.

– Det som holder igjen prisfallet er at det er veldig mye mindre snø enn det som er normalen, sier Lilleholt.

Strømprisen kan forsatt falle enda mer, legger han til.

– Det eneste som mangler nå er masse nedbør. Da vil prisene kollapse - strømprisen kan ikke stå i mot både vind og vann, sier analytikeren.

Dyre CO2-kvoter

Hittil i år har faktorer som lavere råvarepriser i Europa ført til prisfall.

– Gjennom 2019 har vi via utenlandskablene importert mye billig kraft fra Europa. De viktige råvareprisene for kull og gass har vært fallende, sa handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft til E24 tidligere denne uken.

Det har ført til at Norge har importert kraft i 19 av 22 uker så langt i 2019, eller en nettoimport på 3,2 terawattimer (TWh) - tilsvarende forbruket til husholdningene i Bergen og Trondheim til sammen.

Prisene på utslippskvoter for CO2 i Europa har også holdt seg på høyere nivåer enn i tidligere år.

– Prisen for CO2-kvoter har gått i motsatt retning, og er veldig høy for tiden, sier Lilleholt.

Bedrifter som slipper ut CO2 må handle utslippskvoter i markedet, og prisen på utslippskvotene har steget mye det siste året. Ved å kjøpe en CO2-kvote gjennom det europeiske kvotehandelssystemet kan man slippe ut ett tonn med CO2.

– Hele dette året har vært unikt

Kombinasjonen av et skifte i USAs eksport av gass fra Asia til Europa, en betydelig billigere gasspris, høye CO2-kvoter og nå store vindmengder og nedbør, har brygget opp til en slags perfekt storm i strømmarkedet.

– Hele dette året har vært unikt, sier Lilleholt.

Men han venter ikke at den lave strømprisen vil vare lenge.

– Dette blir kortsiktig. På grunn av lite snøsmelting blir det nedbør før sommeren som er med på å bestemme hvor lav sommerprisen blir, forteller kraftanalytikeren.

Han sier prisen skal opp til 30 øre kilowattimen igjen, med mindre man ser videre nedbør de neste ukene.

For ordens skyld: Dette handler altså om prisen på selve kraften du kjøper, men på din strømregning kommer lokal nettleie og statlig bestemte avgifter i tillegg.

Markedet har prognostisert strømprisen gjennom juli, august og september til 35 øre per kilowattime, mot 50 øre som var prisen i sommeren i fjor.

Til vinteren ligger markedsprisen på mellom 40 og 45 euro per megawattime, ifølge Lilleholt. Dette tilsvarer en pris på mellom 39 og 44 øre kilowattimen.

E24 skrev tidligere denne uken at Ishavskraft venter at 2019 blir et langt billigere kraftår enn 2018. De tror at en typisk norsk husholdning kan vente seg en strømregning 1.000 kroner lavere enn i fjor for resten av året.