Havvind-testing i Rogaland får 290 millioner kroner av EU

En vindturbin festet på et flytende understell av betong skal testes utenfor Karmøy – med omfattende støtte av EU.

Her, i havet utenfor Karmøy, skal en ny flytende løsning for havvind testes hos Metcentre. Vis mer Marie von Krogh

Publisert: Oppdatert: 30. mars 2020 14:37 , Publisert: 30. mars 2020 14:18

Den flytende havvindturbinen er på 10 MW – og det er første gang at en turbin med en slik effekt skal brukes med flytende fundament.

Equinors flytende vindmøller til Hywind Tampen-prosjektet er til sammenligning på 8 MW.

Fundamentet til det nye prosjektet er av betong (det er for øvrig også de nye Hywind-løsningen til Equinor, men utformingen er en annen) og utviklet av bedriften Dr.techn. Olav Olsen – og har fått navnet OO-Star.

Bak prosjektet står i tillegg flere norske og internasjonale bedrifter – blant dem Kværner, DNV GL, Unitech, spanske Iberdrola (som leder konsortiet), franske EDF og danske DTU.

Den flytende vindturbinen skal installeres på testfeltet til Metcentre og Sustainable Energy Catapult ti kilometer vest for Karmøy. Målet er å vise at det går an å produsere strøm fra flytende havvind til 40 til 60 euro/MWh i 2030.

I en melding viser Offshore Wind Cluster, som har koordinert arbeidet fra norsk side, at prosjektet fikk full pott fra EU-kommisjonen og ble valgt foran 13 andre.

EU-støtten til prosjektet er på 25 millioner euro – rundt 290 millioner kroner med dagens kurs.

LES OGSÅ: