Han solgte olje da den kostet 9,70 dollar. Nå kan det skje igjen

Han tror oljefallet gir store muligheter. En annen blir kvalm med tanke på hva som vil skje. Og så er det hun som har begynt å grue seg til onsdager.

Harald Olsnes har akkurat flyttet hjem til Stavanger. Her skal han drive med det samme som før – kjøp og salg av olje. Vis mer Anders Minge

Publisert: Publisert: 31. mars 2020 07:01

Han klapper Charlie på hodet. Så tusler hunden og legger seg igjen, mens Harald Olsnes fortsetter å oppdatere seg på oljemarkedets siste bevegelser.

Oljetraderen har akkurat flyttet hjem igjen til Vaulen i Stavanger etter flere år i utlandet. Han begynte karrieren i Equinor. At det ble oljetrading, var litt tilfeldig for siviløkonomen.

Nå har han drevet med kjøp og salg av olje i over 20 år.

Etter sju år i Equinor fortsatte Olsnes i London – som regnes som hovedstedet for oljetrading i Europa sammen med Genève. Der jobbet han først i bank, før han begynte i Petrochina. Så gikk turen videre til Budapest og oljetrading for ungarske MOL.

Kona hadde allerede flyttet hjem for et år siden, og hjemturen til Stavanger for Olsnes ble framskyndet av koronapandemien.

– Vi vil heller være her med ungene enn i Ungarn, sier Olsnes.

Nå er spørsmålet mange stiller seg hvor langt ned prisen for ett fat olje kan gå. Femten dollar? Ti?

Oljetrader Olsnes husker at prisen var 9,70 dollar for ett fat da han begynte for over 20 år siden. Nå tror han oljeprisen skal enda lenger ned enn dagens nivå – og at den kommer til å stige igjen.

– Ting skal nok bli verre før det blir bedre. Spørsmålet er hva Saudi-Arabia finner på. Men også de trenger oljepris mellom 50 og 70 dollar for at statsbudsjettet skal gå i hop, sier Olsnes.

Harald Olsnes og hunden Charlie har noen rolige dager før nye oppdrag melder seg. Vis mer Anders Minge

Relasjon, relasjon, relasjon

Oljetrading foregår enten med at du selger en bestemt, fysisk leveranse av olje – eller at du selger et derivat, altså en avtale om en oljeleveranse i fremtiden, forklarer Olsnes. Med derivater reduseres risikoen, fordi prisen allerede er avtalt – framtidig salgspris er allerede låst inne, som det heter på traderspråk.

– Særlig når du trader olje fysisk, handler det mye om relasjoner. Da skjer handelen direkte mellom selger og kjøper, og ikke via en børs. Jeg snakker direkte med dem som kjøper, for eksempel en raffinør (de som driver raffineri, red. anm.). Så har de gjerne alternativer. Da handler det om å oppnå best mulig pris.

Mye av traderjobben handler om å være oppdatert. Hva rører seg i markedet, hvem gjør hva? For å oppnå best mulig pris er det viktig med riktig timing.

– Slik informasjon finner du ikke i nyhetene. Så da må du snakke med folk, snakke direkte med kjøperne, vite hvem som er interessert. Dermed blir du også godt kjent med kjøperne. Det er også viktig å treffe dem personlig, og det blir en del reiser til oljehandelssentrene London og Genève, sier Olsnes.

For en oljetrader betyr det ikke så mye om oljeprisen er 20 eller 100 dollar, mener Olsnes. En last med olje handles normalt mål mot en underliggende referansepris. Traderen prøver da å oppnå best mulig pris sammenlignet med referansen – samtidig som kunden vil ha prisen lavest mulig.

– Selv om dette året nok ikke totalt sett blir gunstig for Equinor og andre selskaper innen olje og gass, kan det likevel bli et veldig bra år på tradingsiden. Det er en veldig gunstig tid å være fysisk trader nå hvis man har tilgjengelig lager for oljen. Da kan man bruke derivater med forskjellige leveringsdatoer for å gi en nesten risikofri profitt, sier Olsnes.

– Oljekutt? Ikke i Norge

Han mener altså at oljeprisen skal videre ned, før den kommer opp igjen – slik oljeprisen historisk alltid har gjort. For den store overproduksjonen av olje kan ikke vare. Saudi-Arabia må ha høyere oljepris for å få statsbudsjettet til å gå i hop og Olsnes mener de må kutte i produksjonen. Og når de fleste oljeselskap nå lagrer olje – noe som gir tankskipselskapene gode tider – vil trolig mer produksjon måtte stenge ned.

Olsnes mener det ikke kommer til å gjelde produksjon i Norge med det første.

– Vi vil nok veldig snart se at noe amerikansk produksjon stenger ned. Og så er det dyrt å produsere også i Canada, med lang transport til markedene. Prisen skal nok ikke bli så mye lavere før de også må stenge ned. For norsk sokkel kan prisen gå veldig langt ned før det blir aktuelt. Produksjonskostnaden her er ikke så høy, og andre og dyrere steder i verden må stenge ned før. I Norge blir nok heller resultatet at oljeselskapene blir forsiktige med nye investeringer, sier Olsnes.

Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman Al-Saud og Russlands energiminister Alexander Novak på et møte i Opec med samarbeidsland i desember i fjor. I mars brøt samarbeidet sammen. Vis mer Leonhard Foeger / X00360

Det blir verre

Oljekartellet Opec ble etablert i Bagdad i Irak i 1960 og har i dag 13 medlemsland. Blant de viktigste målene er å holde oljeprisen på et stabilt og høyt nivå. Det skjer først og fremst ved å regulere produksjonen.

Det har blitt en trøblete start på 2020 for organisasjonen, som feirer sitt 60-årsjubileum i år. Tidlig i mars brøt det ut full priskrig mellom Russland og Opec, med Saudi-Arabia i spissen.

Russland er ikke medlem, men har ofte samarbeidet med Opec. Fredag 6. mars krasjet imidlertid de pågående forhandlingene da Russland nektet å være med på foreslåtte kutt i produksjonen.

Saudi-Arabia svarte med å varsle full åpning av oljekranene når dagens avtale utløper 31. mars. Dermed raste prisen.

– Prisnedgangen var ikke så overraskende i seg selv. Det er for mye olje i markedet, spesielt etter at USA har økt produksjonen kraftig. Prisen er holdt oppe av geopolitisk uro. Det var imidlertid overraskende at Saudi-Arabia senket prisene så mye da det ikke ble en avtale, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.

Men hvorfor? Hvem tjener egentlig på at oljeprisen presses nedover?

– Forbrukerne. Men på kort sikt tjener ingen produsenter på dette. Saudi-Arabia kan imidlertid ønske å skape en ny balanse i markedet, og dette kan være et ledd i en slik plan, mener Knudsen.

Forbrukerne av olje tjener på den lave prisen. Men sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank mener ingen produsent kan tjene på dagens prisnivå. Vis mer Jon Ingemundsen

Fra søndag 8. til mandag 9. mars falt prisen for et fat nordsjøolje (Brent-olje) over 30 prosent til drøyt 30 dollar. Siden har det gått videre nedover. Denne uken startet med et nytt bratt fall, og mandag var prisen under 23 dollar.

Det kan imidlertid bli mye verre. Analytikerne i Rystad Energy tror prisen kan komme ned på nivåer vi ikke har sett på over 20 år.

«Det største tilbudsoverskuddet oljeverden har sett i et enkelt kvartal noensinne er i ferd med å treffe det globale markedet fra april, og vil skape en ubalanse på rundt 10 millioner fat per dag,» skrev analysebyrået i en rapport for halvannen uke siden.

«Med den nåværende fyllingshastigheten av oljelagre vil prisene lide samme skjebne som de gjorde i 1998, da Brent-oljen falt til all-time low på under 10 dollar fatet,» utdypet Rystad-analytiker Paola Rodriguez-Masiu i en kommentar.

Espen Norheim, partner i rådgivnings- og revisjonsselskapet EY, er enig i at pilen peker nedover.

– Vi tror oljeprisen skal bli svakere før den blir bedre, sier Norheim.

Mens resten av Olje-Norge var klar for fest og opptur under messen ONS i august 2014, advarte konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige i Equinor mot hva som ville skje. Det ble enda verre. Vis mer Anders Minge

Frykter det verste

– Jeg kan nesten ikke tenke på det uten å bli kvalm.

Oljepriskrigen rammer bransjen og Equinor hardt. For konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige er det skremmende å tenke på at det ikke er gitt at prisfallet på olje har nådd bunnen.

– Nå er det fortsatt kutt i produksjonen hos Opec-land. Men den avtalen går bare ut mars. Hva hvis de da skrur opp produksjonen på maksimalt? Overkapasiteten i markedet kan bli voldsom. Noen sier det blir en tsunami av olje og at prisen kan gå under ti dollar for ett fat.

Teige kjenner på en gnagende uro. Hva blir konsekvensene av dette? For Equinor? For de ansatte? For alle de bedriftene som lever av å levere til Equinor?

– Vi som jobber i Equinor vet ikke utfallet av dette vi heller. Vi frykter det verste, men vi håper det ikke skal skje. Vi kjenner på usikkerheten. For hva skjer når produksjonen i verden øker og alle lagrene fylles? Hvem vil kjøpe oljen vår da? Må vi kutte i produksjonen? Nei, dette er veldig ubehagelig.

Da oljeprisfallet begynte i 2014, var Teige tidlig ute med å advare om de betydelige konsekvensene det ville ha. Ikke alle trodde på ham, men resultatet ble verre enn han sa. Situasjonen nå, med koronapandemien og oljepriskrigen samtidig, opplever Teige som langt mer uoversiktlig og potensielt verre.

Equinor varslet sist uke om nye tiltak til over 30 milliarder kroner for å møte den usikre markedssituasjonen.

– Forrige gang sank oljeprisen under 30 dollar, kom den ganske raskt opp igjen og stabiliserte seg rundt 50 dollar. Nå skal den altså trolig ned mot ti dollar og vi vet ikke hvor lenge det vil vare. Jeg kjenner hårene reise seg i nakken med tanke på hva som kan skje, sier Teige.

– Vi som jobber i Equinor vet ikke utfallet av dette vi heller. Vi frykter det verste, men vi håper det ikke skal skje. Vi kjenner på usikkerheten, sier Bjørn Asle Teige. Vis mer Jon Ingemundsen

Oppkjøpet som ikke gikk

Fredag 6. mars var det hektisk aktivitet i EYs kontorer på Forus. Espen Norheim og teamet hans hadde jobbet en stund med å legge til rette for et oppkjøp i oljeservicebransjen, og nå var avtalen så godt som i boks.

Da Norheim tok helg og kjørte hjem til Sandnes, gjensto kun de aller siste detaljene. Den påfølgende mandagen skulle kontrakten signeres.

Så kollapset oljeprisen. Børser verden over ble med utfor stupet. Norheim skjønte hvilken vei det bar.

Mandag morgen ringte telefonen.

– Oppkjøpet ble kansellert, sier EY-partneren.

Espen Norheim i EY leverte for ikke så lenge siden en omfattende rapport om situasjonen innen oljeservice. Så kom oljepriskollapsen og koronapandemien. Vis mer Pål Christensen

Men det skulle bli verre. Torsdag 12. mars innførte norske myndigheter de strengeste begrensningene i innbyggernes frihet siden 2. verdenskrig som følge av koronapandemien. Store deler av samfunnet ble stengt, og i kjølvannet ble folk permittert i hopetall.

Også oljebransje og leverandører er hardt rammet. Det er betydelig uvisshet knyttet til aktiviteten i verdensøkonomien framover, og på toppen kommer altså en oljepris som ikke har vært lavere på mange år.

– Det er en ekstraordinær situasjon, og usikkerheten er fortsatt stor rundt hva som skjer videre. Det er myndighetene som legger premissene nå, sier Norheim.

Hvert år lager EY en stor rapport om situasjonen i oljeservicemarkedet. De siste ti årene har Norheim hatt ansvaret for analysen.

Da årets rapport ble publisert i februar, var bakteppet mer positivt enn på lenge. Det ble anslått at oljeservicebedriftene samlet sett økte inntektene med 14 prosent i fjor. Veksten skulle fortsette i år, om ikke i samme takt.

– Den analysen er det bare å kaste i søppelet nå. Den har null verdi, sier Norheim.

Vekst i år er ikke lenger et tema. Spørsmålet er hvor stor nedgangen blir. 15 prosent? 20 prosent? Norheim tror imidlertid oljebransjen kan være bedre rustet til å takle en ny nedtur enn mange andre bransjer. For nå rammes omtrent alle.

– Oljenæringen er syklisk og har vært gjennom mye siden finanskrisen i 2008. Bransjen er topptrent for dette. Derfor er situasjonen mer kjent for oljebedriftene enn for mange andre, sier han.

Likevel: Oljeleverandørene hadde så vidt klart å hente seg inn etter den brutale oljekrisen som begynte i 2014, før det smalt igjen. Dette var det siste de trengte.

Oljeselskapene har allerede varslet store kutt i investeringer og leting. Operatørenes investeringer er leverandørenes inntekter. Aktiviteten kommer til å bli betydelig lavere.

– Leverandørindustrien hadde akkurat klatret opp på kanten igjen, men ble sparket tilbake i hullet. Jeg snakker med mange bedriftsledere for tiden, og de synes det er ufortjent at de går på en ny smell etter det de har vært gjennom de siste årene. Det er ikke vanskelig å være enig i det, mener Norheim.

For knapt to måneder siden offentliggjorde Espen Norheim den årlige oljeservicerapporten. Nå er den verdiløs, mener han. Vis mer Pål Christensen

Under og etter oljekrisen kuttet norsk oljebransje kostnader i enormt omfang. Det kan være en fordel i en ny nedtur. Men det er ikke sikkert det gjør situasjonen spesielt mye enklere.

– Norsk oljebransje var rigget for krevende tider fordi kostnadene er redusert mye. Mange prosjekter har nokså lav lønnsomhetspris. Men dersom oljeprisen blir værende på omkring 25 dollar, blir det vanskelig. Når man har kuttet til beinet, er det ikke så mye å gå på. Nå øker kostnadspresset igjen. Da er det kanskje fundamentale endringer innen for eksempel teknologi som må til, sier Kyrre Knudsen.

Hva som nå skjer, er det ingen som vet.

– Vi har hele tiden sagt at det skulle komme en nedgang etter oppturen bransjen var inne i, men at vi ikke skulle tilbake til den krisen vi kom fra. Så skjedde dette, og plutselig er vi tilbake til 2014, sier Espen Norheim.

– Om det blir verre eller bedre denne gangen, er for tidlig å si noe om. Men det er i alle fall veldig alvorlig.

Under Solamøtet i januar visste verken Siri Kalvig, statsminister Erna Solberg eller leder Tone Grindland i NHO Rogaland lite om hva som ventet noen måneder senere. Vis mer Jon Ingemundsen

Gruer seg til onsdagene

Tone Grindland frykter at det blir verre. Hun leder NHO Rogaland og holder spent fingeren på næringslivets puls. Under oljekrisen var Grindland næringssjef i Stavanger kommune. Nå ser hun en ny bølge komme mot seg.

– Jeg tror nedturen kan bli mer langvarig i oljeservice enn i andre bransjer som nå holder pusten mens de er under vann. Det er en skikkelig alvorlig situasjon, som vi ikke har oversikt over, sier Grindland.

Hun peker på at olje- og gassnæringen i stor grad er prisgitt det som skjer globalt. Lavere aktivitet i verdensøkonomien og fallende oljepris får direkte konsekvenser for oljenæringen i Rogaland, Vestlandet og Norge.

– Når oljeselskapene varsler store kostnadskutt, vet jo leverandørene hva det innebærer.

Derfor mener Grindland myndighetene må komme med krisetiltak direkte innrettet mot oljebransjen, slik blant annet luftfarten har fått.

– Denne industrien betyr så mye for landet, og vi må klare å holde hjulene i gang. Det gjelder spesielt siden industrien akkurat har kommet ut av forrige krise, sier NHO-sjefen.

Hver onsdag klokken 10.00 kommer Nav med ferske tall for antallet permitteringsvarsler i Norge. Allerede i forrige uke var tallet på arbeidsledige dobbelt så høyt som under oljekrisen, ifølge Grindland.

– Jeg gruer meg til onsdagene framover.

– Er det i det hele tatt noen lyspunkter?

– Vi kommer oss jo gjennom dette. For bransjen og regionen er det jo også en fordel å ha nylig erfaring fra en krise. Vi vet hva som virker, men også hvor mye jobb som kreves, sier Grindland.

Espen Norheim er enig i at det er et lysglimt i enden av tunnelen.

– Uansett hva som skjer nå, kommer oljenæringen til å være en betydelig industri i Norge i mange år framover. Bransjen vil reise seg også denne gangen, sier han.

