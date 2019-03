Den sveitsiske kommunen Zürich kjøper Måkaknuten vindpark i Rogaland av Norsk Vind Energi AS, som dermed kan sette i gang en utbygging som vil sysselsette flere hundre årsverk.

Vindparken skal ha en estimert produksjon på 350 millioner kWh per år, tilsvarende forbruket til 17.000 husholdninger, når de 22 vindturbinene står klare til full drift i slutten av tredje kvartal 2020.

– Vi er glad for at også Måkaknuten vindkraftverk nå realiseres som et viktig bidrag til å redusere utslipp av klimagasser og som et svar på en økende etterspørsel etter ren, fornybar energi i hele Europa, sier daglig leder i Norsk Vind Energi Per Ove Skorpen.

Faser ut atomkraft



Det er energiselskapet Ewz som kjøper vindparken for Zürich, i et ledd i kommunens plan om å fase ut atomkraft.

Norsk Vind Energi skal imidlertid både bygge og drifte vindparken, som skal ligge i Gjesdal og Bjerkreim kommuner, og oppstart vil skje umiddelbart.

Selskapet jobber parallelt med flere lignende prosjekter i både Agder og Rogaland, men investeringsbeslutninger er skjøvet lenger ut i tid, opplyser Skorpen til E24.

– Vi jobber med en portefølje som vi håper å realisere i årene fremover. Der kan det også være aktuelt å selge til utenlandske aktører, men vi jobber bevisst med strukturer som kan involvere norske aktører. Vi håper at lokale institusjoner som banker eller forsikringsselskaper i større grad kan være med på finansieringen og sørge for et større norsk fotavtrykk, sier han videre.