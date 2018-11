Nytt, kraftig oljeprisfall tirsdag

Saken oppdateres.

Oljeprisen faller tirsdag kveld kraftig ned til prisnivåer vi ikke har sett siden midten av mars:

Like før klokken 20:00 er spotprisen på et fat nordsjøolje (Brent) ned 2,9 dollar til 66,1 dollar per fat, tilsvarende et fall på 4,2 prosent.

Brent-kontrakten med levering i januar er imidlertid ned hele 4,2 dollar til 65,9 dollar per fat, tilsvarende 6,0 prosent.

Den amerikanske lettoljen faller på sin side 2,6 dollar til 56,3 dollar per fat, tilsvarende et fall på 4,4 prosent.

Sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, sier til E24 tirsdag kveld at han tror prisfallet som nå skjer er veldig teknisk, altså at det ikke skyldes fundamentale markedsforhold i produksjon eller etterspørsel, men heller usikkerhet og forventninger i markedet.

Analysesjefen trekker frem noen viktige nøkkelfaktorer for å forklare uroen som preger markedet denne uken:

Opecs egen månedsrapport mente det ville være mindre behov for Opec-olje i 2019

USAs president Donald Trump skrev på Twitter mandag at han håper Saudi-Arabia og OPEC ikke vil kutte oljeproduksjonen, og at oljeprisen bør være mye lavere gitt tilbudet i markedet

At markedet nok er redd for at kronprinsen i Saudi-Arabia er politisk svekket

og at Saudi-Arabia foreløpig ikke har kommentert Donald Trumps oppfordring

– Men selv om det er mye uro på børsene for tiden, så må vi ikke glemme at global vekst er ganske god, sier Schieldrop videre og viser til SEBs nyeste Nordic Outlook-rapport som estimerer en global økonomisk vekst på 3,6 prosent neste år og i 2020.

Oljeprisen nådde sin foreløpige topp den 3. oktober da et fat nordsjøolje ble handlet for så mye som 86,71 dollar per fat. I de knappe seks ukene siden har oljeprisen falt nesten uavbrutt med 20 dollar.

Oljeprisens fall kom samtidig som det bredte seg en uro i finansmarkedene generelt, som la et press på aksjekurser verden over.

Dette har også senket aksjekursen til en rekke oljeselskaper den siste tiden, inkludert Equinor og Aker BP her hjemme. De aksjene endte ned henholdsvis 4,33 og 2,73 prosent på Oslo Børs tirsdag. I USA er ExxonMobil ned 1,62 prosent tirsdag kveld, mens Chevron er ned 1,2 prosent.

Bjarne Schieldrop, sjefstrateg råvarer, SEB

– Det er bare tre uker til Opec-møtet

Selv om markedet er urolig nå, og sender oljeprisen ned, så har Bjarne Schieldrop ingen tro på at situasjonen vil fortsette.

Han tror nemlig at flere underliggende faktorer vil få prisen opp igjen.

Den ene faktoren er Iran, som med de gjeninnførte amerikanske sanksjonene vil slite med å opprettholde oljeeksporten.

Det andre er at han ikke tror Saudi-Arabia vil sitte å se på en oljepris på 60 dollar fatet, og at de vil ha den opp mot 85 dollar igjen.

– Donald Trump vil ha 60 dollar per fat, Saudi-Arabia vil gjerne ha 85 dollar per fat. De må nok møtes et sted på midten på 70-streken. Saudi-Arabia er nok villige til å strekke seg et stykke for Donald Trump, men de skal jo overleve økonomisk også, sier Schieldrop.

I en rapport mandag skrev han at Saudi-Arabia «både kan og vil handle», og at de ikke vil sitte å se på at oljemarkedet utvikler et overskudd igjen uten å gjøre noe med det.

Han peker på at det er relativt enkelt for Saudi-Arabia å kutte tilbake noe av sin produksjon nå fordi de i oktober produserte rekordhøye 10,68 millioner fat per dag i snitt.

– Det er bare tre uker til Opec-møtet i Wien den 6. desember. OPEC+ kommer til å kontrollere tilbudssiden i 2019. Det kommer til å komme klare signaler om dette, sier Schieldrop videre.

OPEC+ refererer til samarbeidet om oljetilbudet i markedet mellom OPEC og flere viktige nøkkelland, blant annet Russland.