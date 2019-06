Analytiker: Oljeprisen stiger som følge av tankskip-angrepene

Etter å ha dykket under 60 dollar fatet onsdag, stiger prisen på et fat nordsjøolje torsdag morgen. Ifølge oljeanalytikere er angrepene mot to tankskip i Omanbukta torsdag utslagsgivende.

– Det er ene og alene det som driver oppgangen i dag, sier Ole André Martinsen i DNB.



Han mener det er vanskelig å kvantifisere denne typen risiko, men minner også om angrepet på fire tankere i samme område den 12. mai.

– Dagens angrep ser umiddelbart ut til å være mer alvorlig, med evakuering av mannskap og den type ting. Det sier noe generelt om det eskalerte spenningsnivået i Midtøsten, spesielt etter at USA kuttet disse fritakene til å importere iransk olje.

– I etterkant av at Trump kuttet disse unntakene har vi sett en betydelig eskalering i form av retorikk og hendelser i Midtøsten, og dette bare forsterker bildet av et politisk spenningsnivå som er ubehagelig høyt, sier Martinsen

Frontline-skip skal være angrepet

John Fredriksens Frontline-skip «Front Altair» er ett av to skip som skal ha blitt utsatt for et «torpedoangrep» i Omanbukta, ifølge megler- og skipsagentkilder.

Frontline ønsket ikke umiddelbart å kommentere saken overfor E24.

Også senioranalytiker Jørgen Bruaset i Nordea Markets mener angrepene har bidratt til torsdagens oljeprisoppgang, men sier at rykter rundt det kommende møtet mellom oljekartellet og Opec og dets allierte i slutten av juni er en mer relevant forklaringsfaktor.

– Algerie ønsker å utvide avtale om produksjonskutt fra 1,2 millioner fat per dag til 1,8 millioner fat per dag. Amerikansk oljeproduksjon er opp 600.000 fat per dag siden starten av januar, så forslaget betyr implisitt at Opec ønsker å utligne denne effekten.

– Det vil åpenbart stramme til markedet ytterligere, påpeker Bruaset.

Prisfall onsdag

Oppgangen kommer etter et kraftig prisfall onsdag som følge av en overraskende økning i amerikanske oljelagre.

Det amerikanske energibyrået (EIA) kunne da fortelle lagrene økte med 2,2 millioner fat. På forhånd var det ventet et lagertrekk på 0,5 millioner fat.

Ved 20.30-tiden onsdag kveld falt oljeprisen brått under 60 dollar fatet.

Frykt for lavere oljeetterspørsel bidro også. EIA opplyste tirsdag at de har kuttet sine estimater for oljeetterspørselen til rundt 1,2 millioner fat per dag i 2019, ned fra 1,4 millioner fat per dag i prognosen i mai.