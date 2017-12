Avtale om sammenslåing for viktige aktører på norsk sokkel

BASF og Letter One har signert en intensjonsavtale om fusjon av sine olje- og gassvirksomheter, Wintershall og DEA, ifølge en pressemelding.

Selskapene sier at målet er å skape et av de største uavhengige lete- og produksjonsselskapene i Europa.

I utgangspunktet vil Wintershall få 67 prosent av aksjene og Letter One 33 prosent.

Det forventes børsnotering på mellomlang sikt, opplyser selskapet i meldingen. Det nye selskapet vil få navnet Wintershall DEA.

BASF eier oljeselskapet Wintershall og Letter One eier det tyske oljeselskapet DEA.

Bak Letter One står den mye omtalte russiske investoren Mikhail Fridman, som for mange er kjent som storaksjonæren i mobilselskapet Vimpelcom (nå kalt Veon) og som havnet i krig med Telenor om eierskapet.

Viktige aktører på norsk sokkel



Wintershall er i dag operatør for Vega- og Brage-feltene på norsk sokkel og eier i tillegg en rekke lisenser. Selskapet er nå engasjert i utbyggingen av Maria-feltet som skal i produksjon i 2018.

DEA er på sin side i gang med utbyggingen av Dvalin-feltet til om lag 10 milliarder kroner, som er DEAs første egenutbygging på norsk sokkel.

Tar forbehold



I løpet av de neste fire månedene vil BASF og LetterOne foreta en selskapsgjennomgang og forhandle frem endelige transaksjonsavtaler. Signering av disse forventes i andre kvartal 2018, avhengig av relevante godkjenninger fra myndighetene.

Det finnes ingen garanti for at BASF og LetterOne vil inngå den endelige transaksjonsavtalen eller at den planlagte transaksjonen vil bli gjennomført.