Oljeinvesteringene vil falle noe i 2018, men så blir det to år med oppgang.

Det spår Norsk olje og gass i en fersk rapport som legges frem tirsdag.

Bransjeorganisasjonen tror oljeinvesteringene blir på 143,3 milliarder kroner i 2018, fra et anslag på 151 milliarder i år.

Deretter venter Norsk olje og gass en oppgang i investeringene til 153 milliarder kroner i 2019 og 159,4 milliarder i 2020.

Men denne «oljefesten» blir kortvarig, for deretter anslår organisasjonen et fall til 136,6 milliarder kroner i 2021 og 111,3 milliarder kroner i 2022.

Organisasjonen har jekket opp anslagene fra tilsvarende rapport for ett år siden. Da spådde Norsk olje og gass at oljeinvesteringene ville nå en bunn på 131 milliarder kroner neste år og ligge rundt det nivået frem til 2021.

– Norsk olje og gass mener vi er ved vendepunktet. Aktiviteten tar seg opp, sier direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.



Mer for pengene

Organisasjonen fremhever at oljeselskapene får mer igjen for pengene enn tidligere. Det er et tegn på at aktiviteten i bransjen er høyere enn det investeringene antyder.

Oljeinvesteringer: 2014: 224,4 mrd. kr. 2015: 201,2 mrd. kr. 2016: 163,3 mrd. kr. 2017: 150,8 mrd. kr. (anslag) 2018: 144,3 mrd. kr. (anslag)

– Aktivitetsnivået på norsk sokkel ventes å øke til neste år. Når de samlede investeringene likevel blir lavere skyldes det at industrien har lykkes med å redusere kostnadsnivået, sier Schjøtt-Pedersen.

– Vi får mer for mindre, legger han til.



Norsk olje og gass sier at utbyggingskostnadene er halvert, hvis man ser på prosjektene Johan Sverdrup fase to, Johan Castberg, Utgard, Oda, Trestakk, Dvalin og Snilehorn.

NORSK OLJE OG GASS-SJEF: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Frykter aktivitetstørke

Men bransjeorganisasjonen advarer om årene etter 2020, hvor det så langt er ventet ganske få nye prosjekter.

Det kan gå kraftig ut over investeringene og aktiviteten i bransjen, spår Norsk olje og gass.

– Det er grunn til bekymring over de langsiktige prognosene. Vi ser at det er behov for mer aktivitet lenger frem i tid. De neste store prosjektene mangler, sier Schjøtt-Pedersen.

Han gjentar derfor sin bønn til politikerne om å gi bransjen tilgang til nytt areal og konkurransedyktige rammebetingelser på norsk sokkel.

Kraftig fall

Oljeselskapenes investeringer på norsk sokkel har falt kraftig fra toppen på 224 milliarder kroner i 2014.

Oljebransjens anslag er på 150,8 milliarder kroner i år og 144,3 milliarder kroner neste år, ifølge foreløpige anslag samlet inn av Statistisk Sentralbyrå.

Tellingen fra SSB undervurderer trolig investeringene i 2018, fordi den ikke regner med en rekke planer som kommer inn mot slutten av 2017 og i begynnelsen av 2018.

Utbyggingsplaner, anslag: 2014: 1 2015: 4 2016: 5 2017: 10 2018: 6 Kilde: Norsk olje og gass

Det gjelder blant annet Johan Castberg-prosjektet til 49 milliarder, hvor planen ble lagt frem denne måneden, og Snorre Expansion til 24 milliarder.

Castberg alene vil trolig bidra med seks milliarder kroner i investeringer i 2018, og Snorre kan legge på 2,5 milliarder kroner, ifølge E24s kilder.

Nordnorske anslag

Norsk olje og legger også frem prognoser fordelt på havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Det er første gang at organisasjonen fordeler investeringene på de ulike områdene, og tallene viser en vridning av investeringene til fordel for Barentshavet og Nordsjøen, mens investeringene i Norskehavet ventes å falle.

– Det mest interessante er at en stadig større andel av investeringene skjer med utgangspunkt i vår nordligste landsdel. Fra 4 prosent i 2017 til 15 prosent i 2021 og 2022, sier Schjøtt-Pedersen.