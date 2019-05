Debatten om hvordan Norges oljesektor skal håndteres i overgangen til et lavutslippssamfunn skaper uenighet – også innad i partier.

Nylig vedtok blant annet Arbeiderpartiets ungdomsparti AUF en styrt avvikling av oljebransjen innen 2035.

Nå utfordrer Rødts ordførerkandidat i Stavanger, Mimir Kristjansson, oljepolitikken i sitt eget parti, som han mener er laget av miljøvernerne i partiet, og ikke fagbevegelsen.

– Det er uheldig og dårlig, sier Kristjansson til Klassekampen.

Han vil at Rødt skal ta en mellomposisjon hvor partiet balanserer hensynet til miljøvernernes og fagbevegelsens syn på oljebransjen.

– Jeg tror på en styrt avviklingspolitikk for oljebransjen framfor å heie den utfor stupet. Men den avviklingspolitikken må handle om å høste av de feltene vi allerede har, sier Kristjansson.

– Det som står i programmet i dag om bom stopp for olje i 2030, er helt urealistisk, sier han.

Vil trappe ned

Rødts oljepolitikk går inn for å trappe ned olje- og gassvirksomheten til et minimum. «Vår målsetning er at vi i 2030 utelukkende utvinner olje og gass

som råvare for industrien», skriver partiet i dokumentet «Oljefri» fra 2015.

Rødt vil også «renasjonalisere Statoil (nå Equinor, journ. anm.) og trekke selskapet ut av alle olje- og gassprosjekter i utlandet, inkludert satsing på tjæresand og oljeskifer», ifølge partiets egne nettsider.

Også partiet MDG har foreslått en gradvis nedtrapping av oljebransjen, ved at man stanser utdelingen av nye leteområder på sokkelen og styrer avviklingen av sektoren over en 15-årsperiode.

Mens AUF ønsker en styrt avvikling av oljesektoren, møter de motstand i moderpartiet. Lederen i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, har sagt at oljenæringen bør utvikles, ikke avvikles.

Finansministeren har regnet at kostnaden av en umiddelbar nedstengning av oljesektoren – selv om det så langt ikke er noen partier som har tatt til orde for det – ville koste staten 5.100 milliarder kroner. Det er usikkert hvor mye inntekter staten vil tape på en gradvis nedtrapping.

Vil skrote sluttdato

Ifølge Klassekampen skal ikke Rødts oljepolitikk behandles på nytt før partiet skal vedta et nytt stortingsprogram på landsmøtet i 2021, men Kristjansson varsler ny debatt om retningen i partiet når det gjelder olje.

Han ønsker særlig å skrote punktet om en sluttdato for oljebransjen. Han vil også at partiet skal akseptere boring av nye letebrønner og beholde leterefusjonsordningen.

– Om Rødt skal ha en seriøse ambisjon om å utfordre Ap på sikt som det alternative arbeiderpartiet i norsk politikk, må vi ha en politikk som skaper jobber og henger sammen. Dagens politikk er ikke realistisk, den skremmer folk vekk, sier Kristjansson.

Men Kristjansson er i konflikt med hele partiet, mener nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt ifølge avisen.

– Rødts oljepolitikk er i tråd med vår posisjon som radikalt miljøparti, sier Martinussen.