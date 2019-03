Det kom frem da regjeringen fredag la frem sitt syn på saken.

Regjeringen mener at å ta oljeaksjer ut av Oljefondet vil redusere samlet oljeprisrisiko for norsk økonomi.

De vil imidlertid begrense seg til å ta ut såkalte oppstrømsselskaper, som vil si selskaper som aktivt driver med leting og produksjon.

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sier finansminister Siv Jensen.



Dermed vil alle selskaper som er klassifisert som oppstrømsselskaper av indeksleverandøren FTSE Russel bli tatt ut av Oljefondets referanseindeks og investeringsunivers.

Det tilsvarer omtrent 20 prosent av det Norges Bank opprinnelig foreslo for å redusere oljeprisrisiko, ifølge WWF.

Regjeringen opplyser at de ikke vil selge aksjer i Equinor.

– Begrenset effekt

Regjeringen skriver at vurderingen ikke gjenspeiler et bestemt syn på oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i petroleumssektoren. Den er dermed uavhengig av oljepolitikken regjeringen fører, heter det i pressemeldingen. – Oljevirksomheten kommer til å være en stor og viktig næring i Norge i mange år fremover. Statens inntekter fra sokkelen følger i utgangspunktet av lønnsomhet i oppstrømsvirksomhet. Derfor handler dette om å spre risiko, sier Jensen. Utfasingen kommer til å skje over tid, og etter nærmere regler som vil bli fastsatt av Finansdepartementet i samråd med Norges Bank.

Et varig oljeprisfall vil ha langsiktige konsekvenser for norske offentlige finanser. Salg av energiaksjer i Oljefondet vil kunne bidra til å redusere oljeprisrisikoen noe, men effekten vil trolig være begrenset, mener regjeringen.

– Alt tyder på at nesten hele veksten innen børsnotert infrastruktur for fornybar energi de neste ti årene vil drives frem av selskaper som ikke har fornybar energi som sin hovedvirksomhet. Det er en vekst fondet bør ha mulighet til å ta del i, sier finansministeren.

Regjeringen påpeker også at klimarisiko er en viktig faktor for Oljefondet, og de vil derfor be Norges Bank om å gjennomgå sitt arbeid med dette, og på sikt styrke arbeidet overfor selskapene med størst bidrag til klimarisiko i fondet.

Går i mot utvalget

Finansminister Siv Jensen legger frem sitt syn etter at Norges Banks råd om å la Oljefondet kvitte seg med oljeaksjene har vært på høring, og etter at et statlig utvalg ledet av NHH-rektor Øystein Thøgersen gikk mot Norges Banks råd.

Både Norges Bank og en rekke fagmiljøer hevder at det er gode grunner for å la Oljefondet kvitte seg med sine oljeaksjer, for å redusere Norges samlede eksponering for en mulig utvikling hvor oljeprisen holder seg lavere over tid.

Utvalget mente imidlertid at dette ikke var noen god forsikring for Norge, og at fondet burde få beholde oljeaksjene som før.

Oljefondet er inne i en rekke oljeselskaper, inkludert Shell, Exxon, Chevron og BP. Alle disse aksjene vil fondet nå selge seg ut av. Energiaksjer som ikke defineres som oppstrømsselskaper vil beholdes.

Les mer: Disse selskapene vil Oljefondet selge seg ut av

Overraskende råd fra sentralbanken

Det kom som en bombe på mange da Norges Bank i november 2017 rådet regjeringen til å la Oljefondet få kvitte seg med olje- og gassaksjer.

Oljefondet er nemlig bygget opp nettopp av oljepenger. Ved utgangen av fjoråret var fondet verdt 8.256 milliarder kroner.

Av dette var rundt 3.327 milliarder kroner tilført fra olje- og gassinntekter den norske staten har hatt til overs, mens 3.666 milliarder kroner er tilført i form av avkastning i finansmarkedene, og 1.286 milliarder kroner av verdien skyldes en svak kronekurs.

Miljøvernere jublet da Norges Bank kom med sitt råd i 2017, selv om rådet ikke skyldtes klimahensyn og CO2-utslippene fra oljebransjen, men et syn om at Norge som land er for tungt eksponert mot oljen, slik at Oljefondet ikke burde eie oljeaksjer i tillegg.

Les mer: Miljøvernere jubler etter Oljefond-beskjed: – Fornuften har seiret

Frarådet å kutte oljeaksjer

Etter rådet fra Norges Bank i 2017 satte regjeringen ned et utvalg ledet av NHH-rektor og professor Øystein Thøgersen, som i august 2018 konkluderte med at Oljefondet fortsatt bør eie aksjer i olje- og gassbransjen.

Det å selge Oljefondets oljeaksjer gir nemlig ikke noen god «forsikring» for norsk økonomi mot effekten av et oljeprisfall, ifølge utvalget.

Saken fortsetter under annonsen.

Hvis staten vil redusere risikoen knyttet til varig lavere oljepriser, så er det trolig mer effektivt å selge eierandeler i oljegiganten Equinor eller statens oljefelt på sokkelen, mente utvalget.

– Vi har vel belyst fire-fem muligheter. Av de som virker realistiske og som er en veldig direkte måte å bli kvitt oljerisiko, så er det disse to man da eventuelt bør vurdere nøye, sa Øystein Thøgersen til E24 i august.

Han erkjente likevel at det er politiske utfordringer ved et slikt grep.

Les mer: Utvalg om statens oljeprisrisiko: – Mer effektivt å selge Equinor

Konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad i Storebrand var derimot uenig med utvalget, og mente at de i for liten grad anerkjenner Norges meget høye eksponering mot olje og gass-sektoren totalt sett.

– Vi har lagt for mange egg i samme kurv, sa Saugestad i august.