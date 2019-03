Det er gått under to år siden fusjonen mellom olje- og gassdivisjonen til britiske Centrica og den norske virksomheten til Bayerngas ble annonsert i juli 2017.

Nå er selskapets første egenutbygging på norsk sokkel i produksjon. Selskapet melder at subsea-feltet (undervannsfeltet) Oda kom i produksjon 16. mars.



Det er fem måneder foran den opprinnelige planen om oppstart i august i år. Selskapet opplyser også at de siste estimatene viser en totalregning på 4,6 milliarder kroner, noe som er 800 millioner kroner mindre enn det opprinnelige budsjettet (sammenlignet i reelle 2016-kroner).

Utbyggingsplanen (PUD) ble overlevert til norske myndigheter i november 2016 av Centrica, altså like før de to selskapene bestemte seg for å slå seg sammen.

Av den opprinnelige kontraktssummen skulle drøye to milliarder gå med til ombyggingsarbeidet som måtte til på Ula-plattformen.

Spirit skriver i meldingen tirsdag at over 90 prosent pengene som er brukt på utbyggingen er gått til norske leverandører. Det er mer enn de drøye 80 prosentene man først anslo.

Rune Martinsen, Norge-sjef i Spirit Energy, peker på at utbyggingen har blitt gjennomført uten alvorlige hendelser:

– Når vi i tillegg er foran tidsskjema og godt under budsjett, er det all grunn til å være stolt, sier Martinsen i en uttalelse.

Rune Martinsen, administrerende direktør i Spirit Energy Norway

Hjelper Ula-feltet



Oda-feltet er bygget ut med en havbunnsramme som igjen er koblet tilbake til Ula-feltet til Aker BP. Aker BP er lisenspartner i Oda og eier 15 prosent. Spirit er operatør og eier 40 prosent, mens Suncor Energy eier 30 prosent og Faroe Petroleum eier 15 prosent.

Av de rundt 33 millioner fatene som man estimerer kan utvinnes fra feltet er hele 95 prosent olje.

Oljen sendes først til Ula-plattformen, deretter i rør til Ekofisk og videre inn i Nordpipe-rørledningen som går til Storbritannia.

Gassen selges ikke der, men blir i stedet brukt til injisering i Ula-feltet til Aker BP for å øke oljeutvinningen der.

Brukte alliansemodell

Allianse er et ord som er i vinden i oljenæringen om dagen. Flere selskaper inkludert Aker BP og Lundin Petroleum har inngått langsiktige samarbeidsavtaler, eller allianser, med ulike leverandører for få til raskere utbygginger og prosjekter til en lavere pris.

Hovedtanken er at man fremfor å lage en spesifikasjon hos oljeselskapet som så sendes ut på anbud, heller inviterer leverandørene med tidlig i prosessene. Da kan de selv være med å komme med forslag til løsninger, fremfor å bare levere på noe oljeselskapet har tegnet opp.

Spirit Energy har også brukt denne modellen på Oda-utbyggingen, og har alliert seg med Aibel, Subsea 7, TechnipFMC og DNV GL.

– Vi ville ha med leverandørene fra start til mål, fremfor selv å definere prosjektet for så å legge det ut på anbud. På denne måten skapte vi forutsigbarhet, samarbeid og langsiktighet – også for leverandørene. Vi har latt ekspertene gjøre det de er best på, sier Martinsen i Spirit Energy, og legger til at de også er svært fornøyd med samarbeidet med Aker BP.

De reduserte kostnadene skyldes ikke bare samarbeidet mellom aktørene, men også at boringen av produksjonsbrønnene har vært effektiv. I tillegg har man valgt å gjenbruke utstyr fra Ula-plattformen for å koble de to feltene sammen, fremfor å bestille en helt ny undervannsrørledning.

– Gjenbruk er smart, også innenfor oljeindustrien. Oda ville blitt dyrere hvis vi ikke hadde tatt i bruk utstyr som allerede var offshore. Nå er økonomien i Oda-feltet sterk, sier Martinsen.

Mange av nøkkelkontraktene for Oda-feltet ble tildelt før jul 2016, rett etter at utbyggingssøknaden var blitt overlevert til myndighetene: