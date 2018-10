Oljeprisen faller videre før lagertall

Oljeprisen faller videre onsdag, etter gårsdagens kraftige nedgang på 4,76 prosent.

Nordsjøoljen er ned 0,67 prosent til 75,64 dollar fatet onsdag formiddag.

Tidligere på dagen klatrer oljen, men deretter snudde den ned og ligger på det laveste siden august.

– Vil fortsette ned



SEB-analytiker Bjarne Schieldrop skriver i et notat onsdag at han tror prisen vil fortsette ned på kort sikt.

Bjarne Schieldrop

Fallet i oljeprisen tirsdag var helt klart påvirket av nedgang i aksjemarkeder, fallende 10-årsrenter, høyere gullpriser og en «risk-off»-modus, skriver Schieldrop.

– Oljelagrene øker normalt på denne tiden av året, men bare rundt 3 millioner fat i uken, idet raffineriene justerer maskinene for vinterdriften. En nøkkelfaktor for den sterke økningen i amerikansk råolje er det faktum at eksportrørene er fulle, mens innenlands-produksjonen fortsetter å vokse, skriver SEB-analytikeren.

Nye tall i dag



Han mener det derfor er god grunn til å vente at det amerikanske råolje-lageret fortsetter å øke med rundt 4 millioner fat over sesongnormalen.

– Det vil si at vi bør vente en videre økning på rundt 7 millioner fat i forrige uke, når tallene kommer i ettermiddag. Dette vil sannsynligvis presse både WTI og Brent videre nedover i dag, skriver Schieldrop.

Lagertall fra American Institute of Petroleum (API) viste i går kveld en økning på 9,9 millioner fat råolje i USA i forrige uke.

I ettermiddag kommer nye lagertall, Department of Energy (DOE).

Schieldrop tror altså disse vil vise en økning på 7 millioner fat.