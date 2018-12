Det opplyser myndighetene i Guyana overfor nyhetsbyrået Dow Jones Newswires. PGS bekrefter overfor E24 at skipet deres ble oppsøkt lørdag.

Skipet skal ha befunnet seg om lag 145 kilometer fra grensen til Venezuela, en grense de to landene strides om. Den venezuelanske marinen skal ikke ha bordet det norskeide seismikkskipet.

– Vi har alle nødvendige tillatelser for å samle inn seismikk der på vegne av en kunde. Etter at vi ble oppsøkt stoppet vi innsamlingen og satte kurs østover. Vi fikk senere på kvelden vite at det venezuelanske marinefartøyet hadde trukket seg tilbake fra området der Ramform Tethys er, sier direktør for kommunikasjon og IR i PGS, Bård Stenberg til E24.

– Betyr dette at dere nå kan fortsette arbeidet?

– Det har jeg ikke noen kommentar til ennå, vi skal ha et oppdateringsmøte i formiddag, sier Stenberg.

– Utenriksdepartementet motsetter seg denne ulovlige, aggressive og fiendtlige handlingen, sier Guyanas utenriksminister Carl Greenidge, i en uttalelse ifølge nyhetsbyrået, og legger til at Venezuela er en trussel mot landets økonomiske utvikling.

ExxonMobil opplyser til Dow Jones at de har stanset seismikkarbeidet inntil videre, og at det vil bli gjenopptatt når sikkerhetssituasjonen for de ansatte er avklart.

Lutfattige Guyana har blitt et av de hotteste oljeområdene i verden etter at et partnerskap ledet av det amerikanske oljeselskapet ExxonMobil har gjort ti funn siden 2015. Disse skal etter planen bygges ut med flere flytende produksjonsskip i årene fremover.

I desember oppjusterte ExxonMobil ressursestimatet sitt for Guyana fra fire til fem milliarder fat oljeekvivalenter. Til sammenligning er det nye norske gigantfeltet Johan Sverdrup estimert til å inneholde opp til 3,1 milliarder fat.

Myndighetene i Venezuela skal så langt ikke ha kommentert hendelsen.