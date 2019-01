Saken oppdateres.

Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, bruker ikke reaksjonsmidler når det er behov for det, og ga selskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsmessig forsvarlig, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding tirsdag.

– Det er alvorlig at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid i en sektor med høy risiko for ulykker med store konsekvenser for mennesker, miljø og verdier, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Akkurat fått rapporten



Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten ble overlevert Stortinget 15. januar.

Pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet forteller at de har akkurat har fått rapporten, og vil uttale seg når de har fått satt seg inn i innholdet.

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Riksrevisjonen har undersøkt Petroleumstilsynets oppfølging av sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom fire dybdestudier, og har funnet flere kritikkverdige forhold. De viser blant annet at tilsynsmetodikken ikke bidrar til å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer, at selskapene ikke utbedrer regelverksavvik, og at tilsynet ikke bruker virkemidler som stans av virksomhet eller tvangsmulkt når det er behov for det.

Blant annet kritiseres Petroleumstilsynet for å ha gitt Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen til tross for at den ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig:

Petroleumstilsynet utviste for stor tillit til at Eni ville få Goliat klar før den ble tatt i bruk.



Det er sterkt kritikkverdig at Petroleumstilsynet ikke verifserte at de utfordringene som hadde fulgt Goliat-prosjektet var utbedret før de ga samtykke.

Også måten Petroleumstilsynet fulgte opp boreriggen Songa Endurance og anleggene Mongstad og Nyhamna har blitt undersøkt av Riksrevisjonen. Den kommer frem til at Petroleumstilsynet "ikke har fulgt opp godt nok at Equinor faktisk har lært av tidligere alvorlige hendelser".