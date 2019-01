Årets dyreste strøm i Sør-Norge: – Dagens priser blir de høyeste

Strømprisen i Sør-Norge gjør et nytt hopp mandag, og stiger til 67 øre kilowattimen etter å ha ligget på rundt 50 øre kilowattimen de siste ukene.

For ett år siden lå strømprisen på rundt 32 øre kilowattimen, ifølge tall fra kraftbørsen Nord Pool.

– Det generelle bildet er at hele Europa går inn i en periode der det er kaldt, og det inkluderer oss. Det er noe kaldere enn normalt, og da får vi økt forbruk og økte priser på spotmarkedet, sier strømanalytiker John Brottemsmo i Kinect Energy til E24.

– I tillegg har vi hatt en periode med relativt lite nedbør, så magasinfyllingen er relativt lav. Så kombinasjonen av de to tingene er nok grunnen til de høye prisene i Norden, inkludert Sør-Norge og Sverige, i dag, sier Brottemsmo.

Prisen på 67 øre kilowattimen er en snittpris for hele mandag, men prisene varierer fra time til time. I morgentimene ligger prisen på 82 øre, og så dempes den noe utpå dagen, før den skal opp i 86 øre kilowattimen mellom kl. 17 og 19, ifølge Nord Pool.

I tillegg til strømleddet betaler også kundene nettleie og avgifter, noe som gjør at sluttprisen mandag ligger over snittprisen i tredje kvartal, som var på uvanlig høye 1,23 kroner kilowattimen.

Strømprisene har ligget på et høyere nivå enn vanlig gjennom høsten. I desember var snittprisen på 51 øre kilowattimen den høyeste strømprisen for en julemåned siden 2010, ifølge strømselskapet Entelios.

(saken fortsetter under figuren)

STIGENDE PRISER: Slik har snittprisen for strøm inkludert avgifter og nettleie utviklet seg fra 2012 og frem til tredje kvartal 2018.

Været får skylden

Ifølge Brottemsmo er det ingen spesielle utfall i det nordiske kraftsystemet. Kjernekraftverkene i Sverige og Finland kjøres som de skal, og det er ikke feil i kabler til og fra utlandet, eller mellom linjene innad i det nordiske markedet.

– Det er det kalde været og litt lite vind som gjør at vi får de høye prisene i Sør-Norge som vi ser i dag, sier han.

Norden har tradisjonelt hatt en høy andel vannkraft, særlig i land som Norge og Sverige, mens Sverige og Finland også har hatt kjernekraft. De siste årene har det i tillegg blitt bygget ut mer vindkraft, og det kan bidra til større svingninger i prisene.

De høye prisene i Sør-Norge deles av hele Norden, men halve Norge slipper billigere unna. På Nordvestlandet og i Midt-Norge betaler kundene 56 øre kilowattimen, og Nord-Norge inkludert Tromsø betaler mandag en strømpris på 51 øre kilowattimen.

Tror mandag blir dyrest

Ifølge kraftanalytikeren er det grunn til å håpe på lavere priser utover uken, da vinden tar seg opp og været ikke blir fullt så kaldt.

– I dag har vi i Norden rundt fem grader kaldere vær enn normalt, og i morgen skal det være fire grader kaldere enn normalt. Vi får også litt økt vind, så det skulle gi noe lavere priser i Sør-Norge de neste dagene, sier Brottemsmo.

– Vi ser det samme sør for oss, at mandag blir den kaldeste dagen, og at det blir noe mildere etter hvert, med mer vind. Mye tyder på at dagens priser blir de høyeste, og så dempes prisene de neste dagene, legger han til.

Strømleddet utgjør større andel

De siste årene har prisen for selve strømmen ligget på rundt 30 øre kilowattimen, som har utgjort rundt en tredjedel av strømregningen. Avgifter og nettleie har også utgjort rundt en tredjedel hver.

Men prishoppet i vinter gjør at strømleddet vil utgjøre en større andel av regningen enn den har gjort tidligere.

– Nå utgjør nok strømprisleddet mer enn en tredjedel. Det blir noe viktigere enn tidligere, sier Brottemsmo.

Sparer på vannet

Kraftanalytikeren påpeker at produsentene forsøker å spare på vannet i magasinene, fordi det skal vare helt frem til snøsmeltingen begynner i vår.

Derfor blir prisene høyere enn det nordmenn er vant til.

– Bakgrunnen for de høye prisene vi har hatt de siste månedene er at det har vært lite nedbør. Denne kuldeperioden hadde ikke gitt så stort utslag hvis det ikke var for mankoen i vannmagasinene på 15 terawattimer for Norden som helhet, sier han.