Kraftselskapene håver inn på dyr strøm

Strømprisene har vært uvanlig høye i vinter, selv om prisen nå har falt til årets laveste nivå rundt 41 øre kilowattimen, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Den dyre strømmen bidrar til solid gevinst for noen av landets største kraftprodusenter, som har levert tall den siste uken.

Dette kommer eierne til gode, og det vil i stor grad si staten og norske kommuner og fylkeskommuner.

Landets største kraftprodusent, statseide Statkraft, leverte torsdag et underliggende resultat på 4,88 milliarder kroner for fjerde kvartal, 1,54 milliarder kroner mer enn året før, til tross for at produksjonen gikk ned med syv prosent til 16,1 terawattimer (TWh).

Det underliggende resultatet justerer bort engangseffekter og støy, i et forsøk på å gi et bilde av hvordan selskapet egentlig gjør det.

Les også: (+) Dette er tegnene på at en resesjon kan være på vei i USA

Forbedringen var særlig drevet av dyrere strøm i Norden, påpeker Statkraft. Kraftprisen på systemnivå i Norden var i snitt på drøye 47 øre kilowattimen i kvartalet, opp 56 prosent fra samme periode året før.

– Høye nordiske kraftpriser, effektiv drift og store gevinster fra salg av eiendeler var hovedårsakene til det sterke årsresultatet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en melding.

Statkrafts resultat etter skatt, eller bunnlinjen, ble på 1,57 milliarder, ned fra 5,29 milliarder ett år tidligere. Årsaken til nedgangen er et valutatap på 1,75 milliarder kroner på grunn av svakere krone mot dollar og pund, og en stor gevinst i fjorårsperioden på grunn av salg av en havvindpark.

Les mer: Strømprisen faller videre til ny årsbunn

Kraftig oppgang for BKK

BKK eies av Statkraft, 17 kommuner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden, Tysnes Kraftlag og Etne Elektrisitetslag.

Vestlandsselskapet nær doblet resultatet i 2018 til 1,77 milliarder kroner, fra 879 millioner kroner året før, grunnet dyrere strøm, høyere energiproduksjon og gevinst ved salg av aksjer i Fjordkraft.

STORE INNTEKTER: De høye strømprisene i fjerde kvartal styrket inntektene for flere av landets største kraftprodusenter. Dette er dammen Skjerka i Åseral i Vest-Agder.

– En gledelig resultatutvikling som kommer våre offentlige eiere og hele befolkningen i regionen vår til gode, sa konsernsjef Jannicke Hilland i BKK denne uken.

BKKs resultat i fjerde kvartal steg med 187 millioner kroner til 406 millioner kroner, og selskapet produserte 39 prosent mer strøm enn året før, 2,4 terawattimer. Prisene i BKKs område steg samtidig til 46 euro per megawattime, fra 30 euro per megawattime ett år tidligere.

Selskapet påpeker at økt karbonpris gir forventninger om høyere kraftpriser de nærmeste årene.

Sterkere energitall for Hydro

Norsk Hydro er en stor kraftprodusent i tillegg til å produsere aluminium. Selskapets energivirksomhet leverte et justert driftsresultat (ebit) på 500 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning på ni prosent fra samme periode året før.

Les mer: Januar-strømmen kan koste deg 800 kroner ekstra: I dag er strømprisen skyhøy

Det skjer til tross for at selskapet produserte ni prosent mindre strøm i fjerde kvartal enn samme kvartal året før, med en produksjon på 2,8 terawattimer.

«Økningen skyldes hovedsakelig vesentlig høyere priser, som delvis ble utliknet av lavere produksjon og negative effekter knyttet til prisendring på en intern kraftkontrakt med smelteverket i Neuss», skriver Hydro.

Agder Energi tapte på papiret

Den økte strømprisen ga derimot en resultatsmell for Agder Energi, i alle fall på papiret. Selskapet, som eies av kommunene på Agder og Statkraft Holding, leverer for første gang et negativt årsresultat.

Noe av årsaken til Agder Energis negative resultat er at prisen på strøm for salg i årene 2019 til 2021 har steget med mellom 29 og 85 prosent, noe som reduserer verdien av selskapets sikringskontrakter.

Agder Energi kjøper nemlig kontrakter for å sikre prisen på sin fremtidige kraftproduksjon, og når fremtidsprisene øker, blir disse kontraktene mindre verdt på papiret.

Resultatet i fjerde kvartal ble på minus 446 millioner kroner, fra 177 millioner året før. Inntektene fra energisalg steg derimot til 4,6 milliarder kroner fra 2,9 milliarder kroner året før.

For hele 2018 ble resultatet etter skatt minus 204 millioner i 2018, fra 494 millioner året før. Inntektene fra energisalg steg derimot fra 8,4 milliarder til 12,6 milliarder kroner i samme periode.

Energiinntektene steg

Strømprisen i Agder Energis prisområde (NO2) var på 41,5 øre kilowattimen i snitt i fjerde kvartal, opp 54 prosent fra 26,9 øre kilowattimen i snitt året før. Årsaken er ifølge Agder Energi en tredobling av prisen på CO2-kvoter i Europa og lav magasinfylling.

– Vi er godt fornøyd med at vannkraftvirksomheten vår leverer gode resultater, og ikke minst med innsatsen til alle våre ansatte som har bidratt til at vi igjen kan levere et godt resultat til våre offentlige eiere, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

Selskapet produserte 2,35 terawattimer i fjerde kvartal, ned fra 2,5 TWh i samme periode året før. For hele året gikk også produksjonen ned, til 8,6 TWh fra 8,8 TWh året før.



Kommunalt eide Lyse Energi, som har hovedsete i Rogaland og tilhører gruppen av de største kraftprodusentene i landet, kommer først med tall 26. mars.