Regjeringen gir ekstra bostøtte: Tar grep mot strømsjokk

Vinterens høye strømpriser har ført til press mot regjeringen om å gi ekstra bostøtte til dem som sliter med strømregningene.

Torsdag legger regjeringen frem forslag om ekstra bostøtte til alle som mottar slik støtte, som hjelp til å dekke høye energiregninger.

Det kom frem i forbindelse med et pressemøte med statsrådene Jan Tore Sanner (H), Siv Jensen (Frp) , Iselin Nybø (V) og Kjell Ingolf Ropstad (Krf) torsdag.

Regjeringen foreslår en ekstra utbetaling til alle bostøttemottakere, på linje med det som ble gjort både i 2003 og 2011 da det også var høye strømpriser.

Regjeringen foreslår at alle som mottar bostøtte for februar, skal få 2.950 kroner. Det skal også gis et tillegg på 120 kroner for hver person ut over den første personen i husstanden.

Utbetalingen skal skje innen påske, og gjøres via Husbanken, som administrerer bostøtten. Denne støtten gis hver måned til rundt 90.000 husstander med lav inntekt og høye boutgifter.

Fjorårets strømpriser var rekordhøye, med et snitt på drøye 1,15 kroner per kilowattime, inkludert skatter og avgifter. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Dette var en oppgang på 19 prosent fra året før.

– Bra at regjeringen endelig snur

Perioder med dyr strøm: Dette betalte nordmenn i snitt for strømmen (inkludert nettleie og avgifter) i noen av periodene med dyr strøm ifølge Olje- og energidepartementet: Strømpris første kvartal 2003: 0,89 kroner per kilowattime (tilsvarer ca. 1,20 kroner i 2019)

Strømpris første kvartal 2011: 1,15 kroner per kilowattime (tilsvarer ca. 1,35 kroner i 2019)

Strømpris januar 2019: 1,29 kroner per kilowattime Prisen ble for øvrig målt på en annen måte i 2003, fordi husholdningene brukte andre strømavtaler enn i dag, ifølge Olje- og energidepartementet I Stortingsmeldingen om forsyningssikkerhet i 2004 er det oppgitt en snittpris på drøye 1,15 kroner for husholdningene for første kvartal 2003. Dette tilsvarer 1,53 kroner i 2019. Kilde: Olje- og energidepartementet

SVs leder Audun Lysbakken er blant dem som har tatt til orde for økt bostøtte, og i januar la han frem et representantforslag om dette i Stortinget.

– Det er bra at regjeringen endelig snur etter å ha blitt presset av forslagene SV har fremmet i Stortinget. Det er en god nyhet for mest vanskeligstilte, som har slitt mer strømregningen i vinter, skriver Lysbakken i en epost til E24.

– Dessverre så vil mange som sliter med strømregningen ikke få denne støtten, siden regjeringen har sørget for at mange har mistet bostøtten. Det gjelder svært mange uføre og andre utsatte grupper, sier han.

Han mener at alle som sliter med høye strømpriser må få hjelp.

– Derfor har SV foreslått at kostnadene til strøm og oppvarming må med i beregningen av bostøtta, sier han.

Like høye strømpriser

SV har pekt på at strømprisene i vinter har vært på nivå med tidligere perioder da regjeringen ga ekstra bostøtte på grunn av høye strømpriser, og ment at regjeringen derfor burde gjøre det samme nå.



I en debatt med Lysbakken i januar sa statsminister Erna Solberg at prisene hadde vært høyere i 2003 og 2011, da bostøtten ble økt på grunn av høye strømpriser.

– Det er helt riktig at man i 2011 kopierte det Bondeviks andre regjering også gjorde da man hadde høy strømpris. Men på det tidspunktet var nok strømprisen høyere enn i dag, sa statsministeren i Stortinget, ifølge VG.

– Må ikke la folk fryse

Lysbakken mener å ha fått støtte i tall fra NVE og Olje- og energidepartementet i at prisene i vinter har vært like høye som i 2003 og 2011 (se faktaboks).

– Solberg sier at hun vil vente og se frem mot revidert budsjett til våren. Men disse tallene viser at det er all grunn til å handle nå. Regjeringen må ikke la folk fryse i vinter, sa Lysbakken til E24 i februar.

– Vi ligger an til å få en hel vinter med veldig høye priser. Det er vanskelig å se at situasjonen skal skille seg veldig fra de to andre vintrene vi sammenligner med, sa Lysbakken.

