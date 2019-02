Årets laveste strømpris i helgen

Strømprisen har vært uvanlig høy i vinter, blant annet grunnet en tørr sommer i fjor og en kraftig oppgang i prisen på kull og utslippskvoter i Europa.

På det meste var kraftprisen i Sør-Norge oppe i 76 øre kilowattimen i januar, uten avgifter og nettleie. Det skjedde etter at været ble kaldere og vinden avtok.

Ved inngangen til helgen har derimot strømprisen i Sør-Norge falt til årets hittil laveste nivå på 48 øre kilowattimen, uten avgifter og nettleie. Lørdag faller prisen videre til 46 øre kilowattimen.

Det er fire årsaker som bidrar til å trekke ned strømprisen i helgen, ifølge partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group.

– Spotprisen er som regel lavere i helgene, fordi forbruket da er lavere enn i ukedagene. I tillegg skal det bli varmt og vått, og det varme været trekker etterspørselen ytterligere ned, sier Rennesund til E24.

– Vi får også litt nedbør som hjelper på hydrologien, selv om det ikke er så mye. I tillegg er kull- og CO2-prisene i Europa også litt ned, sier han.

Fortsatt er likevel strømprisen mye høyere enn det som har vært vanlig de siste årene. For ett år siden lå strømprisen på 31 øre kilowattimen, ifølge Nord Pool.

Les mer: Ekstraregning for næringslivet: Disse rammes av den rekorddyre strømmen

(saken fortsetter under figuren)

Venter høy pris fremover

Ifølge Rennesund skal strømprisen trolig stige igjen etter helgen. Kontraktene for strøm for leveranse i tiden fremover ligger på nær 50 øre kilowattimen.

– Markedet forventer at vi skal opp på 50 euro per megawattime (49 øre kilowattimen) neste uke igjen. Da er vi tilbake i ukedagene hvor forbruket er høyere. Det skal også bli litt kaldere og tørrere igjen. Men kull- og CO2-prisene har kommet litt ned i det siste, og det hjelper, sier Rennesund.

Kullprisen har falt med noen dollar per tonn, og handles nå til 71,5 dollar per tonn. Prisen på utslippskvoter for CO2 i Europa er ned fra 23,5 euro til 23 euro per tonn.

Utsiktene til kaldere vær utover måneden og CO2- og kullpriser som fortsatt er langt høyere enn de har vært, gjør at forbrukerne fortsatt må vente høyere strømpriser enn i tidligere år, ifølge Rennesund.

– Det må vi. De nærmeste ukene ligger prisen også og vaker rundt 50 euro per megawattime, om vi ser på fremtidskontraktene, sier han.

– Hvorfor?

– Det er fortsatt historisk sett høye CO2-priser, og de kommer til å holde seg fremover også. Så spørs det hvordan hydrologien og temperaturene holder seg fremover, sier Rennesund.

– Jeg leser at det svenske meteorologiske instituttet spår ganske kaldt og tørt vær. Det vil i så fall bidra til å holde prisen oppe, legger han til.

Les mer: Kraftbransjen forsvarer dagens strømmarked: – Det beste for kunden over tid

Rammer folks forbruk

DNB Markets påpekte tidligere i år at strømprisene er en viktig bidragsyter til at husholdningenes forbruk har stanset litt opp mot slutten av 2018.

«Oppgangen i husholdningenes utgifter til elektrisitet kan ses på som en inndragning av kjøpekraft. Utslaget på annet forbruk var imidlertid avdempet, noe som bidro til at husholdningenes sparerate falt», skrev DNB Markets i januar.

Les mer: DNB Markets: Tror på et svakere år for Norge – tynges av strømprisene

Meglerhuset venter at det vil ta tid for mange husholdninger å legge vinterens strømsjokk bak seg. Ifølge DNB Markets steg norske husholdningers utgifter til strøm med rundt 11 milliarder kroner i fjor, og dermed la strømprisen beslag på rundt 18 prosent i økningen i folks disponibel inntekt.

«Det ligger an til en viss nedgang i elektrisitetsprisene i år,» skrev DNB.

«Dermed kan veksten i husholdningenes kjøpekraft ta seg opp. Vi venter at det vil bidra til å styrke veksten i privat forbruk utover i 2019», skrev meglerhuset.

Les mer: Huseierne bekymret for dyr strøm: – Trykket på boligeierne har økt