Lovet megabatteri på 100 dager: Nå har Tesla levert

Hvis du skryter på sosiale medier over ting du skal utrette, bør du helst levere.

Det har Elon Musk gjort, etter at den sørafrikanske Tesla-grunnleggeren tidligere i år skrøt av at han kunne levere batterier for å fikse det ustabile strømnettet i delstaten Sør-Australia.

Han skulle til og med levere dem gratis hvis de ikke var på plass innen 100 dager.

Les mer: – Vi fikser det innen 100 dager, ellers er det gratis

Ifølge BBC begynte nedtellingen da prosjektet ble godkjent av myndighetene 30. september, så fristen går ut 8. januar neste år.

Nå er batteriene levert og skal testes i de kommende dagene. Med mindre noe går galt under testingen er Tesla i rute til å nå fristen.

Det kommer frem i en melding fra Jay Weatherill, statsminister i delstaten Sør-Australia.

Tesla-batteriene er nå fullt installert nær Jamestown, og er koblet til Neoens vindprosjekt Hornsdale for å kunne lagre strømmen til bruk når det trengs.

Neste uke skal batteriet lanseres offisielt.

– Mens andre bare snakker, leverer vi på vår energiplan, og gjør Sør-Australia mer selvforsynt og tilbyr lagring av kraft og rimeligere kraft for sør-australierne denne sommeren, sier Jay Weatherill.

– Verdens største litium-ionbatteri vil bli en viktig del av vår energimiks, og det sender et klart budskap om at Sør-Australia vil være ledende innen fornybar energi med batterilagring, sier han.

Hvis batteriet fungerer som det skal og bidrar til å unngå strømbrudd, vil det trolig være god reklame for Weatherill og Musk, men det er stor fallhøyde hvis strømbruddene fortsetter, skrev avisen Financial Review denne uken.

Inngikk veddemål

Bakgrunnen for leveransen er et veddemål som Musk inngikk med den australske programvaregründeren Mike Cannon-Brooks på Twitter i mars.

Etter at Teslas batterisjef Lyndon Rive sa at han kunne levere et megabatteri på 100 dager spurte Cannon-Brooks om hvor seriøst dette var fra Teslas side.

– Tesla vil få systemet installert og i orden innen 100 dager etter kontraktssignering, eller så er det gratis. Er det seriøst nok for deg? spurte Musk via meldingstjenesten Twitter.

Torsdag bruker Musk også meldingstjenesten til å skryte av prosjektet som nå er ferdigstilt.

«Gratulerer til Tesla-mannskapet og Sør-Australias myndigheter som jobbet så hardt for å få dette produsert og installert på rekordtid!» skriver Musk på Twitter torsdag.

Alvorlige strømbrudd

Bakgrunnen for at Sør-Australia har satt i gang prosessen for å bygge et megabatteri er ifølge Tesla strømbruddene i 2016, hvor en 50-årsstorm kuttet strømmen til 1,7 millioner innbyggere. Nye strømbrudd skjedde tidlig i 2017.

Tesla ble i juli valgt til å levere en batteripakke på 100 megawatt som kan lagre opptil 129 megawattimer strøm, noe som skal være nok til å forsyne 30.000 hjem i én time.

Det er ikke mye, men det vil kunne bidra til å balansere tilgangen på kraft i korte perioder, og dermed øke stabiliteten i nettet.