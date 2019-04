Bekymret etter NVEs vindplan: – Frykter at dette vil gi økte konflikter

– Vi frykter at dette vil gi økte konflikter, fordi regjeringen lager en plan som går etter de store urørte naturområdene, sier generalsekretær Maren Esmark i Norges Naturvernforbund til E24.

Mandag presenterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en rammeplan for de mest egnede områdene for vindkraft i Norge, gjennom den såkalte «Nasjonal ramme for vindkraft på land».

Maren Esmark i Norges Naturvernforbund er bekymret for skade på urørt natur og dyreliv med ytterligere vindkraftutbygging.

Naturvernforbundet er spesielt bekymret for utbygging i Agder, av hensyn til villrein og store uberørte fjellområder. I tillegg håper forbundet at noe av utbyggingen på Trøndelagskysten skrinlegges for å hindre utrydding av hubro.

– Vi er positive til vindkraft, men i mindre anlegg og i områder som allerede er utbygd. Det man gjør her er veldig konfliktskapende, sier Esmark.

Hun jubler derimot av at det ser ut som utbyggingen av Stølsheimen i Hordaland, som har vært ekstremt konfliktfylt, nå skrinlegges.

– Det vi skulle ønske var at de i stedet så etter vindkraftutbygging på allerede industrialiserte områder eller i jordbrukslandskap og lignende, sier Esmark videre.

Det var tilløp til amper stemning blant de mange miljøorganisasjonene i spørsmålsrunden etter NVEs presentasjon mandag, så det er ingen tvil om utbyggingen av vindkraft på land er kontroversielt.

Turistforeningen også bekymret

Turistforeningens leder Per Hanasand frykter også omfanget av utbyggingen og økte konflikter.

– Vi bekymret for natur og friluftsliv i Norge. Med det arealet utbyggingen av vindkraft krever og måten du må gå fram i terrenget på for å få satt opp turbinene, så er det all grunn til bekymring, sier han til E24.

Han er imidlertid positiv til at det legges fram en plan som forhåpentligvis kan disiplinere partene.

– Det er ikke noe angrefrist på dette. Inngrepene er så store at de blir irreversible hvis man senere finner andre og bedre løsninger, så bruk tid på å avgjøre dette, anmoder han.

Per Hanasand i Turistforeningen frykter irreversible inngrep i norsk natur.

Ingen sluttdato for evaluering

Forslaget fra NVE skal nå sendes ut på høringsrunde, i tillegg til at det arrangeres regionale innspillsmøter. Noe sluttdato for evalueringen vil olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg foreløpig ikke sette. I mellomtiden vil det ikke gis nye konsesjoner.

– Vi ser en økende interesse for vindkraft i Norge i takt med at det begynner å bli lønnsomt, men også økende debatt, sier ministeren.

– Det tar jeg på største alvor, og vi vil legge til rette for lønnsom vindkraftutbygging, men samtidig ta vare på viktige miljø- og samfunnsinteresser, legger han til. Han understreker at det er viktig å unngå de mest sårbare områdene og for store ulemper for folk.

– Vindkraft til havs er også spennende, særlig i et industriperspektiv, og vi jobber nå med å åpne ett eller to områder til havs, men foreløpig er kostnadsforskjellen betydelig, sier han til E24.

Han er for øvrig helt klar på at det er uaktuelt med subsidier for få fortgang i utviklingen til havs.