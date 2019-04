Torsdag stemte formannskapet i Frøya kommune for et vedtak som vil gi en midlertidig stans for den omstridte vindkraftutbyggingen i kommunen.

Utbyggeren Trønderenergi mister dermed dispensasjonen de har fått fra kommunen for utbygging av vindkraftanlegget på Frøya.

Det skriver avisen Hitra-Frøya torsdag.

Ordfører Berit Flåmo (Ap) avviser at kommunen har stanset prosjektet, men sier at den ikke lenger opprettholder en viktig dispensasjon som Trønderenergi har fått.

– Vi har sagt at selskapets dispensasjon er utgått, på bakgrunn på at vi mener de ikke har startet opp prosjektet sitt i tide, sier Flåmo til E24.

– Men det er fordi demonstrasjoner har stanset arbeidet?

– Ja, men det tar vi ikke stilling til, sier Flåmo.

– Men dette betyr ikke at prosjektet er stanset for godt?

– Nei, det tror jeg ikke, for Trønderenergi har jo fått konsesjon, og departementet sier at den konsesjonen står ved lag, sier hun.

Les mer: Ny vindpark kan alene levere fire prosent av norsk strøm: Håper på norske eiere

To stemte imot

Tidligere torsdag vedtok formannskapet i kommunen å trekke tilbake dispensasjonen. Av 22 oppmøtte medlemmene i kommunestyret støttet alle unntatt to formannsskapets innstilling på å droppe dispensasjonen.

Ordfører Berit Flåmo (Ap) i Frøya kommune.

– Vi mener dette er et ugyldig vedtak, og skal følge opp saken, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi til E24.

Han var til stede på Frøya da formannskapsmøtet tok sin avgjørelse tidligere på dagen. Kommentaren hans ble gitt før også kommunestyret stemte for at dispensasjonen var utgått.

Bakgrunnen for saken er at Trønderenergi fikk en dispensasjon som krevde at utbyggingen startet innen søndag 7. april, og om denne fristen ble brutt, så ville den ikke lenger være gyldig.

– Hva kan Trønderenergi gjøre med dette?

– Det er tre muligheter. De kan klage til Fylkesmannen, de kan søke om ny dispensasjon fra kommunen, eller de kan ta det til retten i en tvistesak, sier Flåmo.

– Hva tenker du om denne saken?

– Saken er veldig utfordrende. Vi har jo hatt en folkeavstemning 2. april, som viste at 78 prosent var mot en vindpark på Frøya, og det er også etablert en aksjonsgruppe mot vindkraften, sier ordføreren.

– Vil undergrave demokratiske prosesser

Energibransjens organisasjon Energi Norge mener vedtaket er uholdbart, og sier at lovlige vedtak om vindkraft må respekteres.

– Vi kan ikke få en praksis der ulovlige aksjoner stanser lovlige vedtak, og kommunen gjør helomvending i det byggearbeidene skal starte, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Energi Norge mener saken har stor prinsipiell betydning, fordi Norge har noen av de beste vindkraftressursene i Europa og det planlegges mye vindkraft. Dersom aktivister kan stanse utbygginger vil det kunne sette investeringer i fare, mener organisasjonen.

– Det vil undergrave demokratiske prosesser og skremme bort investorer, sier Kroepelien.

Tidligere har Salmar-gründer Gustav Witzøe tilbudt seg å dekke kostnadene for folkeaksjonen «Nei til vindkraft» på Frøya, ifølge Adresseavisen.

Les mer: Laksemilliardær Gustav Witzøe finansierer Nei til vindkraft-aksjon på Frøya

(saken fortsetter under bildet)

Saken fortsetter under annonsen.

STANSET PROSJEKT: Visualisering av vindprosjektet på Frøya, hvor Trønderenergi eier 30 prosent og Stadtwerke München 70 prosent.

Har skutt i været

De siste årene har utbyggingen av vindkraft i Norge skutt i været, og det har også gjort at en rekke utenlandske investorer har meldt sin interesse, inkludert gigantfondet Blackrock, Zürich kommune og enkelte pensjonsfond.

Årsaken er blant annet fallende kostnader som gjør vindkraftprosjekter mer lønnsomme, og at prosjektene kan levere stabil avkastning for investorene over tid.

Les mer: Utenlandske milliarder til norsk vindkraft: – Vi liker Norden

Energi Norge peker på at vindprosjektet, som er eid av Trønderenergi med 30 prosent og Stadtwerke München med 70 prosent, har konsesjon fra NVE.

– Når en konsesjon er gitt, med støtte fra kommunen, må vedtaket respekteres. Ellers blir det umulig å utvikle fornybare energiprosjekter i Norge, sier Kroepelien.



Les mer: Ferske vindkart fra NVE: Her kan det bli mer vindkraft

– Ulovlig aksjon



Frøyas rådmann påpekte i sin innstilling at Trønderenergi ville ha startet utbyggingen innen fristen hvis selskapet ikke hadde blitt hindret av demonstrasjonene på stedet.

– Vi kan ikke ha det slik at en ulovlig aksjon stanser et lovlig prosjekt, sier Bengt Eidem i Trønderenergi.

Han forteller at demonstrasjonene har gjort at selskapet ikke har hatt den planlagte fremdriften i prosjektet siden mandag 1. april.

– Nå må vi forsøke å se hvordan vi kan få kommet oss videre, og det første blir å få omgjort vedtaket som kom i dag, sier Eidem.

– Vår ambisjon er å gjøre prosessen så kort som mulig, og så får vi komme tilbake hvilke skritt vi tar, sier han.

Koster en halv milliard

Frøya vindpark har ifølge Energi Norge en kostnadsramme på over en halv milliard kroner.

Utbyggerne har tidligere varslet erstatningskrav mot kommunen hvis prosjektet stanses.

Energi Norge peker på at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) engasjerte seg i denne saken tidligere denne uken.

– Dette er av prinsipiell betydning for hele norsk næringsliv. Lovlig vedtatte prosjekter med alle tillatelser i orden kan ikke settes i spill på grunn av denne typen aksjoner, skrev NHO-sjef Ole Erik Almlid i en epost til Adresseavisen denne uken.