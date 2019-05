Stanser arbeidet med vindparken på Frøya

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag besluttet at arbeidet med vindkraftparken på Frøya må stanses midlertidig. Departementet har ikke tatt stilling til om det er feil eller mangler ved Fylkesmannens vedtak».

Det skriver departementet i en pressemelding mandag.

– Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i meldingen.

Overrasket



Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi sier at de er overrasket over vedtaket, men forstår at utsatt iverksettelse er praksis i slike tilfeller.

– Vi er glad for at departementet har høy prioritet på å få gjennomført en realitetsbehandling av selve saken, sier Eidem og legger til at vedtaket medfører at anleggsarbeidet stoppes i påvente av departementets behandling av saken.

– Fylkesmannens vedtak var veldig klart og grundig begrunnet, og vi kan derfor ikke se noen holdepunkter for at departementet skal konkludere med å omgjøre fylkesmannens vedtak, sier Eidem.

– Positivt



Frøya-ordfører Berit Flåmo sier at avgjørelsen betyr at departementet har hørt på kommunen.

– Kommunestyret gjorde et vedtak torsdag, der vi anmodet en utsatt iverksettelse av fylkesmannens vedtak. At de hører på oss synes vi er positivt, sier hun til E24.

Hun sier at hun ikke har fått en eksakt dato på når departementets endelige avgjørelse kommer.

– Det har vært mye frem og tilbake, og mye juss som vi skulle ønsket at staten hadde tatt avgjørelser på. Kommunen har ikke vært for sent ute i denne saken. Dette handler ikke om ja eller nei til vindkraftverk, det handler om de har overholdt fristen for vedtaket eller ikke. Kommunestyret fremdeles forholdt seg til ja til vindmøller på Frøya siden konsesjonen ble tildelt i 2013.

Kommunen vedtok den 15. april om å pålegge stans av arbeidet med byggingen av anlegget Frøya vindkraftverk. I mai sa Fylkesmannen at vedtaket bygget på en uriktig anvendelse av regelen de bygget vedtaket på.

Deretter ba formannskapet i kommunen Kommunaldepartementet om å gjøre om Fylkesmannens vedtak.