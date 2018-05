Saken oppdateres.

Wintershall, sammen med partnerne Capricorn, Spirit Energy, Edison og DEA, leverte onsdag morgen Plan for utbygging og drift (PUD) for Nova-feltet i Nordsjøen til Olje- og energidepartementet.

Det var ventet at en PUD for Nova-feltet, tidligere kjent som Skarfjell, ville komme i løpet av første halvår 2018. Tyske Wintershall, som er operatør på feltet, har allerede delt ut to kontrakter for konstruksjon og installasjon av havbunnsinnretninger, til henholdsvis Aker Solutions og Subsea 7.

– Dette er nok en stor dag for Wintershall Norge, sier konserndirektør Martin Backmann i Wintershall.

– Avgjørelsen om å investere i Nova-utbyggingen viser vårt engasjement i Norge. Etter Maria er Nova en viktig milepæl som viser at vi er villige til å føre lovende norske prosjekter gjennom hele livssyklusen – fra funn, via utbygging, til produksjon, sier han.

Totalt vil det bli investert om lag 9,9 milliarder kroner i Nova for å få ut de om lag 80 millioner fat oljeekvivalentene som anslås å ligge i feltet, hvorav mesteparten er olje.

Wintershall varsler at det vil bli delt ut flere kontrakter fremover, for eksempel for boreriggen.

– Det er svært gledelig å kunne motta den første utbyggingsplanen i 2018. I fjor mottok vi hele 10 planer med samlede investeringer på 124 milliarder, og vi ser frem til å motta flere, sa en fornøyd olje- og energiminister Terje Søviknes da han mottok delegasjonene fra Nova-lisensen på sitt møterom tirsdag.

– I tillegg til å gi store skatteinntekter til landet, forventes det at prosjektet vil ha en høy norskandel, sa Søviknes videre og la til at man regner med at prosjektet vil sysselsette 9.900 årsverk i Norge under utbygging og drift.

Wintershall produserer rundt 100.000 fat olje og gass per dag i Norge, og er dermed en av de store produsentene. At den tyske giganten satser på Norge har Søviknes også merket seg.

- Det setter vi pris på, sa Søviknes, og påpekte at Nova også har muligheter til å bli utvidet senere og at det forlenger levetiden til Gjøa.

KOBLES PÅ: Nova-feltet skal bygges ut med to havbunnsrammer tilknyttet den nærliggende Gjøa-plattformen for prosessering og eksport.

– Miljøvennlig og økonomisk robust løsning



I påvente av endelig godkjenning fra norske myndigheter går lisensen nå inn i utbyggingsfasen av prosjektet og konstruksjonsarbeidet settes i gang tidligere enn den planlagte oppstarten i 2021.

I likhet med Maria-feltet, som var Wintershalls første egenopererte utbygging i Norge, bygges Nova ut med bruk av eksisterende infrastruktur: Feltet skal bygges ut med to havbunnsrammer tilknyttet den nærliggende Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa, hvor Wintershall er partner, skal også levere løftegass til feltet og vanninjeksjon for trykkstøtte. Nova-feltet vil bli forsynt med strøm fra land via Gjøa-plattformen.

– Utbyggingsløsningen som er valgt for Nova er den økonomisk mest robuste. I tillegg gjør bruk av eksisterende infrastruktur dette til den mest miljøvennlige løsningen, sier Wintershalls Norge-sjef Hugo Dijkgraaf.

– Vi har dokumentert erfaring i bruk av smart teknologi for å oppnå målene våre, noe vi også tar i bruk for Nova. Sammen med Maria- og Vega-feltene bidrar Nova-utbyggingen til å posisjonere Wintershall Norge som en ekspert på undervannsteknologi, sier han.

Ifølge Dijkgraaf vil utbyggingen av Nova-feltet bidra til å forlenge levetiden for infrastrukturen som allerede er etablert i området, inkludert Gjøa. Nova-feltet har en forventet levetid på 9 år.

– Nova vil også gjøre det mulig å ta ut enda mer potensial i allerede oppdagede områder i nærheten, sier Dijkgraaf.

Skaper nye jobber



Nova-prosjektet vil generere om lag 9.900 årsverk totalt gjennom utbyggings- og produksjonsfasen.

– Det vil dessuten bli behov for noen ekstra base-tjenester underveis i utbyggingsprosessen og i forbindelse med vedlikehold. En kontrakt for slike tjenester er blant kontraktene som vil bli delt ut senere, sier Dijkgraaf.

Forsyningsbasen for Nova-feltet vil ligge i Florø, opplyser han.

Nova blir Wintershall Norges tredje egenopererte undervannsfelt.

Nova ble oppdaget i 2012 og ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen, omtrent 17 kilometer sørvest for den Neptune-opererte Gjøa-plattformen og omtrent 120 kilometer nordvest for Bergen. Dette er et kjerneområde for Wintershall. Selskapet er allerede operatør for den nærliggende undervannsutbyggingen, Vega. Wintershall eier 35 prosent. Capricorn Norge har en eierandel på 20 prosent, det samme har Spirit Energy, mens Edison Norge har 15 prosent og DEA Norge har 10 prosent.

Venter mellom fem og ti «PUD-er» i år



Olje- og energiminister Terje Søviknes har tidligere sagt at han ventet mellom fem og ti utbyggingssøknader i år.

I fjor mottok Olje- og energidepartementet hele ti utbyggingssøknader fra næringen, en dobling fra året før, hvor det ble levert fem.

Utbyggingssøknaden fra Wintershall er den første PUD-en som er levert i år. Blant ventede PUD-er er andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen og Troll fase 3.

Både Garantiana-prosjektet, Lundin Norways Luno II og Brasse-prosjektet kan også komme, men det er langt fra sikkert om de blir klar før eller nyttår.