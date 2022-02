Lerøy Seafood vil betale milliardutbytte etter resultatdobling

Lerøys omsetning steg til ny rekord på 23 milliarder kroner i 2021. Samtidig venter selskapet at inntjeningen blir bedre i 2022 enn i 2021.

Lerøy presenterer tall for fjerde kvartal. Bildet er fra en tidligere anledning. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Lerøy Seafood rapporterer et driftsresultat (før verdijustering) på 902 millioner kroner i fjerde kvartal.

På forhånd ventet analytikerne 919 millioner kroner, opp fra 441 millioner kroner på samme tid i fjor, ifølge Infront TDN.

– Etterspørselen etter sjømat er svært sterk og gir grobunn for optimisme om fremtiden. Aktivitetsnivået og prisoppnåelse utvikler seg positivt, og sammenlignet med fjerde kvartal i fjor er inntjeningen økt i alle segment, sier konsernsjef Henning Beltestad.

Selskapet vil også foreslå at utbytte til utbetaling i 2022 settes til 2,5 kroner per aksje, som blir totalt 1,5 milliarder kroner.

Omsetningen i kvartalet steg til 6,52 milliarder kroner, en økning på 26 prosent fra samme periode i 2020.

– For året når vi en omsetning på 23 milliarder, som er det klart høyeste i vår historie. Vår vertikalt integrerte verdikjede står sterkt, og utviklingen er i tråd med konsernets vekststrategi, fortsetter Beltestad.

Styret venter at inntjeningen i første kvartal 2022 blir «vesentlig bedre enn i første kvartal 2021 og tilsvarende at inntjeningen for året 2022 som helhet forventes å bli bedre enn den ble i år 2021».

– Samtidig erfarer konsernet stigende priser for viktige innsatsfaktorer, dette vil påvirke kostnadsutviklingen i 2022. Det er like fullt styrets vurdering at konsernet er godt posisjonert for kommende år.

Kutter slaktemål i Norge

– Vi leverer et tilfredsstillende kvartal resultatmessig i havbruk. Samtidig har tilveksten siste måneder vært noe lavere enn forventet og vi reduserer slakteguiding for 2022 for vår havbruksvirksomhet i Norge fra 190.000 tonn til 185.000 tonn, sier Beltestad.

Totalt for 2022, inkludert tilknyttede selskaper, lyder slaktemålet nå på 208.000 tonn, mot tidligere 207.000 tonn.

I fjerde kvartal slaktet Lerøy totalt 51.332 tonn laks og ørret i tråd med en tidligere oppdatering fra januar. I hele 2021 ble det slaktet 186.635 tonn rødfisk, opp fra 170.849 tonn året før. Fangsten av hvitfisk endte på 71.521 tonn, mot 68.419 tonn i 2020.

Lerøy har en markedsverdi på nær 47 milliarder kroner, etter en oppgang på 15 prosent på Oslo Børs hittil i år.

Austevoll, som også kommer med resultater torsdag, er største eier i Lerøy med 53 prosent av aksjene. Møgster-familien er hovedaksjonær i Austevoll.

Andre oppdrettsselskaper har også levert resultater for fjerde kvartal denne uken: