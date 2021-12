«Manglende kvalifikasjoner», «kameraderi» og «Høyre-kupp». Nå rister han av seg kritikken og tar fatt på ny jobb i Bergen.

Det har stormet rundt tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (56), men på kaikanten i Bergen gleder den nye fiskeridirektøren seg til å ta fatt på jobben.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Bergen og bergenserne i rollen som fiskeridirektør, sier tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag 28. november hadde han sin første arbeidsdag i Fiskeridirektoratet. I midten av januar overtar han leiligheten han har kjøpt på Nordnes, en kort spasertur fra kontoret.

– Jeg har aldri opplevd regn i Bergen, sier Bakke-Jensen og smiler, og forklarer det med at han tidligere kun har vært her på korte, jobbrelaterte reiser.

Bak ham bader Bryggen og Vågen i vintersolen. Et tynt snødekke pryder Ulrikens topp. Byen viser seg fra sin beste side.

«En rein politisk ansettelse»

Like skyfritt har det ikke vært på Bakke-Jensens vei til jobben som fiskeridirektør. Det har tordnet og lynet fra Stortingets talerstol og fra medienes politiske kommentatorer.

VG karakteriserte Erna Solbergs ansettelse av egen statsråd i stillingen som «farlig maktarroganse». «Denne prosessen lukter det ikke godt av,» skrev BT på lederplass. Torgeir Knag Fylkesnes (SV) brukte uttrykk som «kameraderi», «et Høyre-kupp» og «en rein politisk ansettelse».

– Hva skjedde?

– Det begynte med at departementsråden i Forsvarsdepartementet kom inn og spurte om jeg kunne være interessert i jobben. Rekrutteringsselskapet hadde tatt kontakt. Mitt navn var nevnt. Jeg vet ikke av hvem. Jeg tror det var i mai. Jeg hadde bestemt meg for ikke å ta renominasjon etter tolv år i rikspolitikken.

– Du hadde en samtale med Erna Solberg før du la inn søknad på jobben?

– Ja, jeg fortalte henne at jeg var forespurt og at jeg kunne tenke meg å søke. Jeg spurte henne hva hun mente om det, og fikk til svar at det burde jeg kunne gjøre ettersom jeg hadde sagt fra om at jeg skulle ut av politikken.

– Fristen for å søke jobben gikk ut 10. mai, men du søkte først på stillingen 16. juni. Hvorfor?

– Jeg ble kontaktet av rekrutteringsselskapet etter at fristen var gått ut. Jeg oppfattet det slik at de hadde en liste med søkere, at de ikke var fornøyd med den, og at de ønsket å utvide den, sier Bakke-Jensen.

Frank Bakke-Jensen (H) på plass i Fiskeridirektoratet på Nordnes. Han er den tredje av sittende statsråder som er utnevnt i en fremtredende embetsstilling. De to foregående er Elisabeth Aspaker og Bent Høie (begge Høyre) som begge fikk statsforvalterjobb mens de satt som ministre. Vis mer

Søknaden ble holdt hemmelig

Dag og Tid var avisen som først dro opp kritikkverdige sider ved søknadsprosessen og ansettelsen. Tidligere BT-medarbeider Vidar Ystad skrev der at Stortinget for mer enn 100 år siden, i 1909, tok et kraftig oppgjør med den utnevnelsespraksis statsminister Erna Solberg benyttet for tredje gang ved å utnevne en sittende statsråd i en embetsstilling.

Et annet punkt Solberg-regjeringen måtte ta kritikk på var at Bakke-Jensen fikk lov til å stå som hemmelig søker til stillingen som fiskeridirektør. Sivilombudet slo fast at dette var brudd på offentlighetsloven. I en høring om ansettelsen i Stortinget ble statsministeren utsatt for flengende kritikk.

«En tvers igjennom rotete prosess som bar preg av å være rigget», sa leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap). Statsministeren svarte med at ingen formelle regler var brutt.

Komiteen ba i sin innstilling regjeringen om «for fremtiden avstå fra å utnevne sittende statsråder til embetsstillinger», men dette falt mot stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Den nye fiskeridirektøren ønsket å stå på hemmelig søkerliste. Dag og Tid skrev at han «dukket opp som troll av eske» da ansettelsen ble kjent. Vis mer

– Orket ikke en lang diskusjon

– Hvorfor ba du om å få stå på hemmelig søkerliste?

– Vi skulle inn i en valgkamp, og jeg var helt sikker på at mine politiske motstandere ville bruke mitt kandidatur til stillingen som fiskeridirektør mot meg om det ble kjent.

– Så valgkampen ble avgjørende?

– Jeg orket ikke å stå i en lang diskusjon om jeg skulle kunne være søker. Dessverre fikk jeg rett, og kritikken kom i etterkant. Diskusjonen i Stortinget om en statsråd kan gå til en slik stilling i embetsverket, det konstitusjonelle, har jeg all respekt for.

– Kritikken mot meg som person og mine påståtte manglende kvalifikasjoner er noe annet.

– Hvordan opplevde du kritikken?

– Jeg mister ikke nattesøvnen av at allvitere i mediene eller politiske motstandere trekker mine kvalifikasjoner i tvil. Jeg vet hva jeg kan. Jeg har betydelig fiskerifaglig bakgrunn, og liker dårlig at noen trekker det i tvil. Fiskeri er dessuten en del av mitt DNA fra Båtsfjord der jeg er født og oppvokst.

Arbeiderpartiet mente han burde trekke seg fra jobben, men Bakke-Jensen sier at det aldri var aktuelt. I kampens hete slo han tilbake og brukte uttrykket politisk forfølgelse om prosessen. 21. september 2020 ble han utnevnt i statsråd.

Senere er han også kritisert for å ha bedt om å få flytte oppstartsdato i Fiskeridepartementet fra oktober til desember, noe som førte til at han fikk mer enn 100.000 i fratredelsesytelse fra Statsministerens kontor.

Tatt godt imot i Bergen

Nå rister han av seg kritikken og ser fremover. Han gleder seg over det han kaller en svært hyggelig mottakelse i byen mellom de syv fjell.

– Jeg har møtt mange positive medarbeidere i direktoratet. Jeg blir stoppet i trapper og ganger og blir ønsket velkommen. Jeg har også fått noen velkomsthilsener fra næringen. Noen blomsterkvaster er det blitt, sier Bakke–Jensen.

– Mat fra havet er den største gave Norge kan gi Verden. Vi skal sammen med de andre store og tunge kunnskapsmiljøene sette Havbyen Bergen enda tydeligere på kartet, sier Frank Bakke-Jensen. Vis mer

Så langt har Bakke-Jensen fått seg tak over hodet gjennom Airbnb-utleie, men i midten av januar overtar han en leilighet han har kjøpt på Nordnes.

Hvordan en normal arbeidsuke vil se ut har han foreløpig ikke klart å skape et klart bilde av. Han vil være mye i Bergen, men også reise rundt til de vel 400 ansatte som fordeler seg langs kysten fra Båtsfjord i nord til Fredrikstad i sør.

– Hovedsakelig blir det ukependling fra Bergen til Tromsø der jeg bor. Ned i begynnelsen av uken og opp igjen inn mot helgen.

I jule- og nyttårshelgen er det fri. Julaften ble feiret med familien i et lite hus utenfor Glasgow i Skottland. Om pandemien fortsatt krever det, blir det også en del hjemmekontor i januar.

Positiv til salg av Bergen Engines?

Da Bergen Engines-saken tok fyr i begynnelsen av året, var forsvarsminister Bakke-Jensen sentral fra første stund. Russiske oligarker sto bak kjøpet av motorfabrikken på Hordvikneset. Høyteknologi installert i spionskipet «Marjata» og Forsvarets kystvaktskip var på vei over på russiske hender.

– Er det riktig å si at du først var positiv til å selge Bergen Engines til russiske eiere?

– Nei. Noen oppfattet det kanskje slik, men det vil jeg ikke være med på. Spørsmålet vi stilte var om det ville være farlig for våre skip om russiske interessenter kjøpte Bergen Engines. Det enkle svaret var nei. Vi kunne ha skiftet motorene. Vedlikehold kunne skje andre steder.

– Hvorfor så man ikke straks hele saken i et mer overordnet perspektiv? Et spørsmål om rikets sikkerhet?

– Det spørsmålet meldte seg først med full tyngde senere. Her var flere departement som måtte gjøre sine undersøkelser. Noen svarte for det sikkerhetspolitiske andre for det handelspolitiske. Det var jo etter en samlet vurdering at vi hadde nok argumenter og nok juss til at vi stanset salget.

Her orienterer justis- og beredskapsminister Monica Mæland og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om at salget av Bergen Engines er satt på pause. Salget ble senere stoppet. Vis mer

– Tok tid før statsråder og departementer ble samkjørt

– Hvor mye vekt la dere på lokaliseringen av Bergen Engines ved innseilingen til Bergen og med flere forsvarsanlegg i nærheten?

– Plasseringen alene var ikke viktig nok til at det kunne ha stoppet salget. Det er jo mange måter man kan kartlegge havnen og fjordene rundt Bergen på om man ønsker det. Et cruiseskip med en duppedings hengende i kjølvannet kunne ha gjort det.

– Var det uenighet mellom deg og Monica Mæland eller innad i regjeringen om hva som måtte bli konklusjonen?

– De forskjellige departementene hadde ulik tilgang på informasjon og derfor ulik oppfatning av hvor risikabelt det var å selge Bergen Engines. Derfor tok det litt tid før departementer og statsråder ble helt samkjørt.

– Noe du selv mener du kunne ha gjort annerledes?

– Jeg gjorde feil under sakens gang. Jeg kunne ha vært mer presis i mine svar i spørretimen. Det å kommunisere en så sensitiv sak på en god måte i sanntid bød på utfordringer. Kollektivt var det nok koordinering av departementene som ga den bratteste læringskurven. Saken viste at manglende koordinering kan gjøre oss sårbar.

– KNM «Helge Ingstad»-forliset kunne ha ført til tap av mange menneskeliv. Heldigvis unngikk vi det, sier Frank Bakke-Jensen. Vis mer

– Forliset gjorde sterkt inntrykk

Når Bakke-Jensen skal oppsummere sin tid som forsvarsminister, så kommer han ikke utenom fregatten KNM «Helge Ingstad» og kollisjonen med tankskipet «Sola» tidlig om morgenen 8. november 2018.

– Forliset er den enkelthendelsen i min tid som forsvarsminister som kunne ha krevd flest menneskeliv. Jeg lå og sov på Gimle terrasse i Oslo da jeg ble vekket av sikkerhetsavdelingen i departementet. Heldigvis klarte man å gjøre rede for alle om bord, men dette var en ulykke som gjorde sterkt inntrykk.

Frank Bakke-Jensen Frank Bakke-Jensen (56) er født i Båtsfjord i Finnmark . Han var forsvarsminister og EØS-minister/EU-minister i Solberg-regjeringen (2017–2021). Han ble valgt til Stortinget fra sitt hjemfylke i 2009.

I september 2020 ble han i statsråd utnevnt til fiskeridirektør. I månedsskiftet november/desember i år overtok han jobben ved Fiskeridirektoratets hovedkontor på Nordnes i Bergen. Vis mer

Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker soldater i den norske leiren Camp Bifrost i Mali i 2019. Nå er det fiskeri som gjelder for Bakke-Jensen. Vis mer

– En fattigere eliteserie

Som sin tidligere sjef, Erna Solberg, er også Bakke-Jensen opptatt av fotball.

– Det er tragisk at Brann ikke lenger er i Eliteserien. Toppserien uten Brann er en fattigere toppserie. Dette laget er ikke bare fotball. Det er kultur, farge og en lidenskapelige tilhengerskare med mye lyd. Nå må man få ryddet fort opp og komme tilbake igjen, sier Bakke-Jensen.

– Det er for galt at mitt lag, Tromsø, skal måtte trekke Brann i cupen for å komme hit og slå dem, fortsetter han.

At bergenseren og Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen før jul ble kåret til årets nordlending, kommenterer han med et smil:

– Dere vet å sende de beste hodene nordover.

På plass i Bergen ser Bakke-Jensen frem til å kunne benytte seg av byens kulturtilbud.

– Jeg er veldig glad i musikk. Dessuten vil jeg jevnlig ta mine korte, rolige joggeturer på Nordnes.

Les også Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen blir ny fiskeridirektør

Les på E24+ Trakk paralleller mellom motorene i Sjøforsvarets skip og Volkswagen pickup. Så snudde han tvert om

Les på E24+ Dette blir ledig på Nordnes når store institusjoner flytter til Dokken: – Kan bli svært attraktive boliger