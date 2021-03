Bakke-Jensen: Kontrakt om ubåtkjøp er i havn

Forhandlingene med det tyske verftet ThyssenKrupp Marine Systems om bygging av fire nye ubåter er sluttført, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Norge har sluttført forhandlingene om å kjøpe fire ubåter til 11 milliarder kroner stykket, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Vis mer byoutline Fredrik Hagen / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Jeg er veldig fornøyd med at forhandlingene er ferdige, sier Bakke-Jensen til NTB.

Forhandlingene har pågått helt siden 2017.

Da Stortinget den gang godkjente kjøpet, var kostnadsrammen på 41,4 milliarder kroner. Den har siden steget til 45 milliarder og omfatter både ubåtene, våpenanskaffelser, gjennomføringskostnader og usikkerhetsavsetning. Prisen per ubåt blir dermed drøyt 11 milliarder kroner.

– Dette er et stort prosjekt, på størrelse med kampflykjøpet. Så det er ikke rart at det har tatt lang tid, mener forsvarsministeren – som slapp nyheten samme dag som det ble kjent at regjeringen setter foten ned for det russiske oppkjøpet av motorfabrikken Bergen Engines.

Men det er helt tilfeldig, bedyrer han.

– Forhandlingene var ferdig i natt, sier Bakke-Jensen, som viser til at anskaffelsen skjer i samarbeid med Tyskland, som har bestilt to ubåter, identiske med de norske.

– De ville gå ut med saken i dag.

Kontrakten er sluttført, men foreløpig ikke signert. Den må først godkjennes i det tyske parlamentet, ifølge Bakke-Jensen.

I Norge er godkjenningen allerede på plass, og det er satt av penger til kjøpet i langtidsplanen for Forsvaret.

Planen er at den første ubåten skal leveres i løpet av 2029, tre år senere enn opprinnelig planlagt.

