Resqunit kjøper sensorteknologi etter emisjon

Etter en emisjon på 20 millioner kroner, planlegger Resqunit oppkjøp av Global Ocean Data, som eies av Stig Bakke. I mai går selskapet på børs.

Disse står bak Resqunit: Oppfinner Dag Frode Aasnes, daglig leder Helge Trettø Olsen og markedssjef Per Waagen Vis mer byoutline Håkon Jonassen Norheim

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Stavanger Aftenblad har tidligere skrevet om Sandnes-selskapet Resqunit, som har laget en gul flytedisk som skal festes på teiner og forhindre spøkelsesfiske. Mister man en teine, vil den ligge på havbunnen med både agn og fangst inni før de dør av sult. Den gule disken monteres på teinen og flyter etter en stund opp, slik at fiskeren kan finne igjen den tapte teinen.

Nå planlegger altså Resqunit å kjøpe opp Global Ocean Data, som eies av Stig Bakke. Dette selskapet jobber med sensorteknologi som skal kartlegge havbunnen. Teknologien kan brukes av meteorologer, fiskere, fiskeoppdrettere og klimaforskere.

«Værmeldingstjeneste» for fiskere

Sensoren skal kunne kartlegge hvor fangsten og fisken beveger seg. Dette gjør det lettere for fiskere å planlegge hvor man skal sette ut teinene, noe som igjen vil gjøre fiskingen mer effektivt og ressursbesparende, ifølge Resqunit-sjef Helge Trettø Olsen.

– Vi har jobbet lenge opp mot fiskerier, og vi har opplevd at det er veldig mye overtro og lite vitenskap involvert i dette. Å fiske er som å jakte i blinde. Vi tenkte at hvis vi kan lese havbunnen og finne sammenhengen mellom fangst og sensordata, vil vi kunne gi en god tjeneste til fiskere. Det blir som en værmeldingstjeneste for fiskere, sier Trettø Olsen.

I stedet for å jobbe ut fra overtro og tidligere fiskelykke, kan fiskerne nå altså gå mer analytisk til verks. En sky av data samlet opp av alle fiskere vil vise vei til mer effektiv fisking.

Sensorene skal likevel ikke bare brukes av fiskere. Meteorologer som ønsker en værmeldingstjeneste under vann, kan bruke den. Det samme kan klimaforskere som ønsker data på havtemperatur og oksygenmetning i vannet. Ellers kan også oppdrettsnæringen bruke det nye verktøyet for å forstå bevegelsesmønstrene til fisken utenfor fjordene.

Færre turer for samme fisken

Resqunit-sjefen tror ikke at en presis fisketjeneste vil føre til overfiske.

– Mange plasser hvor dette er et problem, er det kvoteregulert uansett. Jeg vil heller si at denne teknologien vil hjelpe fiskerne til å fiske mer effektivt. Du trenger færre turer ut med båt for samme fisken. Her er det en klimabesparelse, slår han fast.

– Kombinerer du denne sensoren med den gule flytedisken, sparer man også bestanden, legger Trettø Olsen til.

Det var Finansavisen som sist uke kunne melde at Sandnes-selskapet nå planlegger å gå på børs. Ifølge Trettø Olsen vil dette skje etter emisjonen stenges ved slutten av april.

Blant investorene i Resqunit er den kjente tv-fiskeren fra Discovery-programmet Deadliest Catch, Sig Hansen.