Havila Kystrutens forsikringsselskap endrer ikke mening av grønt lys fra UD

Havila Kystrutens forsikringsselskap påpeker at det ikke er noen automatikk i at sanksjonsunntak fra UD betyr gjeninsetting av avtalen med cruiserederiet.

Skipet til Havila Kystruten har stått til kai i Nøstebukten i Bergen siden sanksjonene rammet.

– Vi tar til etterretning at norske myndigheter gir driftsdispensasjoner. Denne formen for dispensasjon gjelder imidlertid ikke for forsikringsstillelse, slik UD selv understreker, skriver forsikringsselskapet Gard i en mail til E24.

Havila Kystruten, som har vært rammet av sanksjoner mot Russland på grunn av at långiver GTLK er underlagt sanksjoner, meldte tirsdag at de har fått et foreløpig unntak fra sanksjonene fra utenriksdepartementet.

Til E24 skriver forsikringsselskapet at godkjenningen fra UD ikke gir grønt lys fra deres side.

På generelt grunnlag kan vi si at vi, i likhet med våre internasjonale co- og reassurandører, må forholde oss til de til enhver tid gjeldende sanksjoner, blant annet fra EU og UK. En dispensasjon i Norge betyr ikke nødvendigvis at vi kan gjeninnsette forsikring, da vi må forholde oss til et globalt marked som involverer flere jurisdiksjoner, skriver en talsperson i Gard.

Alternative løsninger

Havila Kystruten støtter sanksjonene, selv om de er glade for at det er kommet en klargjøring for deres del. Talsperson for selskapet Lasse Vangstein sier de har full respekt for de vurderingene UD har gjort.

E24 har spurt Vangstein om uttalelsen fra Gard.

– Dersom vi ikke får det godkjent, må vi se på alternative løsninger for å forsikre skipet, avslutter Vangstein.

Hvilke løsninger vil ikke Vangstein kommentere på nåværende tidspunkt.

– Det er ikke et alternativ for oss å ikke ha forsikring på skipet. Vi vil jobbe for å finne en løsning, i tillegg til at vi selvfølgelig vil vente på en godkjenning fra de nåværende forsikringsselskapene, sier pressetalsmannen.

Boikott av avtaler

Skipet ble tidligere denne måneden nektet å seile og ble derfor strandet i Bergen.

Havila har ventet på avklaring fra departementet ettersom over 200 passasjerer fikk en ufrivillig påskestopp i vestlandsbyen. Disse fikk senere et tilbud fra Hurtigruten om å sitte på gratis med dem.

Havila Kystruten har finansiert byggingen av sin flåte på fire nye skip – deriblant Capella – gjennom leasingselskapet GTLK, som kontrolleres av den russiske stat.

Selskapet skrev tidligere til E24 at utfordringen nå er at enkelte leverandører har behandlet «Havila Capella» som et sanksjonert skip, og varslet terminering av inngåtte avtaler.

– Vi forventer at leverandørene våre vil fortsette å gi oss støtte og service i tråd med våre samarbeidsavtaler nå som norske myndigheter bekrefter at «Havila Capella» ikke skal sanksjoneres, sa Martini den gangen.