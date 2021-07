Oppdrettsgiganten Mowi varsler resultathopp

Mowi hadde noe høyere slaktevolumer og langt høyere resultater å vise til i andre kvartal, viser selskapets ferske resultatvarsel.

Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Oppdrettsgiganten Mowi (tidligere Marine Harvest) har onsdag morgen sluppet sitt vanlige resultatvarsel som kommer i forkant av kvartalsrapporten 25. august.

I oppdateringen til markedet opplyser selskapet at slaktevolumet i andre kvartal endte på 108.000 tonn, noe som er opp fra 104.000 tonn på samme tid i fjor.

Selskapet varsler også en kraftig økning i det justerte driftsresultatet (kjent som operasjonell EBIT) til 137 millioner euro, mot 99 millioner euro på samme tid i fjor.

Det var imidlertid ventet at selskapet ville ende med et justert driftsresultat på 152 millioner euro og en omsetning på 1,05 milliarder euro, ifølge gjennomsnittet av estimater Infront har innhentet for TDN Direkt blant syv analytikere.

Mowi opplyser også at gjennomsnittlig kostnad per slaktet kilo var 4,50 euro, mot 4,47 på samme tid i fjor.

Segmentet «Canada East» har også bokført et tap i andre kvartal på 15 millioner euro, tilsvarende 0,14 euro per kilo for konsernet, «hovedsakelig grunnet slaktingen av ISA-fisk» (luseinfisert fisk, journ.anm.) på Newfoundland, opplyser selskapet.

I forkant av tallslippet hadde analytikerne et gjennomsnittlig kursmål på 235 kroner per aksje, varierende fra 207 til 265 kroner. Av syv anbefaler har tre kjøpsanbefaling, mens fire har hold-anbefaling.

Mowi-aksjen endte tirsdag ettermiddag på 225,60 kroner aksjen.

Les også Mowi kaller banklån for «senior sikret bærekraftkoblet flervaluta revolverende kredittfasilitet»

Vekst i Skottland

Ser man på slaktevolumene for de ulike regionene holder det største produsentlandet, Norge, seg stabilt, mens nummer to, Skottland, stiger.

Her er volumoversikten (tall for andre kvartal 2020 i parentes):

Norge: 56.000 tonn (56.500)

Skottland: 19.000 tonn (14.500)

Canada: 13.500 tonn (11.500)

Chile: 15.000 tonn (14.000)

Irland: 2.000 (4.000)

Færøyene: 2.500 tonn (3.500)