Akva Group har fått kontroll på omfattende dataangrep

Men fortsatt kan det ta flere uker før driften er tilbake som normalt. Konsernsjef Knut Nesse vil ikke si noe om hvorvidt selskapet har betalt løsepenger.

Konsernsjef Knut Nesse legger ikke skjul på at angrepet vil gi en betydelig kostnad for Akva Group. Vis mer byoutline Jarle Aasland

For en uke siden kom meldingen om at Akva Group, som leverer utstyr og teknologi til havbruksnæringen, var utsatt for et stort dataangrep. Hackere hadde låst flere sentrale driftssystemer og krevde løsepenger for å låse dem opp igjen.

Siden da har en gruppe på opptil 20 eksterne eksperter og Akva Groups egne ansatte jobbet døgnet rundt for å fikse problemet. Konsernsjef Knut Nesse mener selskapet nå har kontroll på situasjonen.

– Vi opplever nå ingen nye angrep og mener dette er under kontroll. Vi har fått tilgang til egne data og fått låst dem og har en løsning i sikte, sier Nesse.

Akva Group Akva Group har hovedkontor i Klepp kommune og er blant verdens største produsenter av utstyr til havbruksnæringen.

Selskapet har vokst kraftig de siste årene og omsetter for rundt 3 milliarder kroner årlig.

Konsernet har aktivitet i ti land. Den norske virksomheten er blitt hardest rammet av dataangrepet. Vis mer vg-expand-down

Flere uker med trøbbel

Problemene er nemlig ikke helt over. Trolig vil deler av driften være påvirket i noen uker til.

– Det er ikke bare å skru på en knapp og så er alt i orden. Dette er møysommelig arbeid som vil vare en stund, sier konsernsjefen.

Han forteller at førsteprioriteten nå er å forsikre seg om at IT-sikkerheten er god, og deretter å sjekke at det er komplette data som nå blir gjenopprettet. Deretter skal systemene kjøres opp for fullt igjen.

Flere av Akva Groups kunder ble også rammet av angrepet, fordi de bruker selskapets datasystemer. Ifølge Nesse har det høy prioritet å sørge for at kundene får tilgang til sine data igjen, og trolig vil de få det innen kort tid.

Hos Akva Group er det nå spesielt tekniske ingeniøroppgaver som rammes. Den daglige produksjonen går i stor grad som normalt fordi det er funnet manuelle løsninger der datasystemene har vært satt ut av spill.

Stor kostnad

Ifølge Knut Nesse er det for tidlig å si hvor mye angrepet vil koste Akva Group. Han legger imidlertid ikke skjul på at det vil bli et betydelig beløp, blant annet som følge av det omfattende apparatet som har jobbet med å fikse problemet og som vil videre med det en stund til.

– Men dette er tross alt snakk om en engangskostnad, og ikke noe som vil påvirke oss framover i tid, sier Nesse, som også sier at angrepet trolig i liten grad vil påvirke selskapets inntekter.

– Var IT-sikkerheten for dårlig?

– Vi tror vi har vært normalt godt forberedt. Den siste uken har vi jobbet mye med å ekstra tiltak. Vi skal gjøre alt for å unngå å havne i denne situasjonen igjen, sier Nesse.

Vil ikke si noe om løsepenger

Konsernsjefen vil ikke kommenter hvorvidt Akva Group gikk med på å betale løsepenger. Han vil heller ikke si noe om hvordan angrepet skjedde eller om hvem som sto bak.

– Dette er en politisak som er under etterforskning, sier Nesse.

I forrige uke advarte Kripos om løsepengevirus etter flere hendelser i Norge den siste tiden.

– Slike angrep er svært alvorlige. Etter å ha plassert ut skadevaren vil de kriminelle i løpet av noen minutter blokkere tilgangen til store deler eller alt av innholdet i systemene som er angrepet. Vi ser også at de kriminelle ved slike angrep skaffer seg tilgang til data og informasjon fra virksomhetene som rammes, sa avdelingsdirektør Olav Skard i en melding.

Nylig ble også Østre Toten kommune utsatt for et omfattende angrep, og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har nå sendt ut et varsel til alle statlige og kommunale virksomheter for å advare om at offentlig sektor kan rammes av dataangrep, skriver NTB

