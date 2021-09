Oppdretter vil fly laks fra Færøyene til USA: – Uetisk, sier konkurrenten

Mens Bakkafrost starter eget flyselskap for å frakte fersk laks til USA, har den lokale konkurrenten Hiddenfjord kuttet ut all flyfrakt av klimahensyn.

KUTTET UT FLY: Lakseoppdretteren Hiddenfjord og daglig leder Atli Gregersen. Vis mer

– Jeg mener at det å frakte mat med fly er en uetisk handling, sier Atli Gregersen til E24.

Han er daglig leder i den familieeide lakseoppdretteren Hiddenfjord på Færøyene.

I fjor eksporterte den lille øygruppen i det nordlige Atlanterhavet nær 73.000 tonn med laks til kunder over hele verden.

Hiddenfjord sendte tidligere laksen med båt til Storbritannia, der den ble fraktet videre med fly til land som USA, Kina og Russland.

– Jeg likte det ikke. Lakseoppdrett har lav CO2-påvirkning sammenlignet med andre proteiner. Men når vi fraktet laksen med fly, fordoblet vi utslippene helt på slutten av produksjonsprosessen, sier Gregersen.

I oktober i fjor kuttet selskapet ut all flyfrakt, og sender nå laksen utelukkende med båt.

Grepet står i sterk kontrast til den langt større og Oslo Børs-noterte konkurrenten Bakkafrost, som i slutten av juli i år annonserte planene om å sende laks fra Færøyene med egne fly.

Bakkafrost markedsfører seg med laks av ekstra høy kvalitet, og har i flere år høstet en prispremie i oversjøiske markeder sammenlignet med norsk laks.

– Mener du at de som frakter laks med fly, setter profitt foran miljø?

– Ja, det er jeg ikke i tvil om, sier Gregersen.

– DOBLER UTSLIPPET: Hiddenfjord har fått hjelp av SINTEF til beregninger som viser at laksens klimaavtrykk dobles ved å sende den med fly til New York. Frakt med båt gir et langt lavere klimaavtrykk. Vis mer

– Kvaliteten er like god

Tirsdag arrangerer Bakkafrost en kapitalmarkedsdag for investorer og analytikere på Færøyene.

I presentasjonsmateriellet heter det at utslipp fra flyfrakt i dag står for 20 prosent av selskapets såkalte «Scope 3»-utslipp, altså den delen av klimaavtrykket som genereres av tredjeparter.

Ifølge Bakkafrost vil en satsing på egne lastefly redusere deres totale utslipp fra flyfrakt med 40–50 prosent.

– Siden vi kommer til å fly direkte fra Færøyene, unngår vi utslipp både fra lastebil og båt for å frakte laksen til Storbritannia og Heathrow, slik vi må i dagens situasjon, sier Bakkafrost-sjef Regin Jacobsen til E24.

Han viser til at det å fly fersk, nedkjølt laks direkte til selskapets prosesseringsanlegg på østkysten i USA reduserer behovet for is i fiskekassene, noe som gir lavere vekt og dermed redusert utslipp.

SENDER LAKS TIL HELE VERDEN: Bakkafrost er den største oppdretteren på Færøyene, og har også etablert seg i Storbritannia de siste årene. Vis mer

– Fisken som er levende på Færøyene om morgenen, kan serveres på en tallerken på Manhattan allerede neste dag, sier Jacobsen.

Gregersen innrømmer at Hiddenfjord var forberedt på at grepet ville bli kostbart på kort sikt, siden kundene måtte akseptere at fisken ankom 13 dager etter slakting, i stedet for et par dager senere.

– Kundene var ikke så glade de første dagene, da de så hvor mye eldre fisken var. Men det tok ikke lang tid før de aksepterte at kvaliteten var like god, og nå kan jeg si så mye som at vi er veldig fornøyd med den prisen vi får, sier Gregersen.

– Umulig uten fly

Jacobsen ønsker ikke å kommentere Hiddenfjords utspill, og viser til Bakkafrosts egen bærekraftsrapport og beregninger om klimaavtrykk.

– Flyfrakt er viktig fordi vi leverer et høykvalitetsprodukt som blir spist over hele verden. Dette er ikke mulig å få til uten flyfrakt, derfor er det viktig å optimalisere den og redusere utslippene så mye som mulig. På sikt tror jeg også det kommer mer miljøvennlige flytyper og brensel, sier Jacobsen.

– Du sier det ikke er mulig å få til, men naboen din får det jo til?

– Jeg ønsker ikke å kommentere andre aktørers virksomhet, sier Jacobsen.

SUKSESSHISTORIE: Satsingen på Bakkafrost har gjort adm. direktør Regin Jacobsen (t.v.) til milliardær. Her med kronprins Frederik av Danmark under en omvisning i august 2018. Vis mer

Gregersen understreker at han har et godt og vennlig samarbeid med Bakkafrost, og ikke ønsker å rette fingeren mot dem spesifikt.

– Før Covid-19 genererte Færøyene et årlig utslipp på rundt én million tonn CO2. Men denne statistikken fanger ikke opp det utslippet som skapes av at laksen vår sendes med fly fra andre land. Jeg har sett beregninger som viser at dette utgjør et ekstra utslipp på 300.000 tonn, og det ser jeg på som helt unødvendig og uansvarlig, sier Gregersen.

Han viser til at den legendariske programlederen David Attenborough nylig uttalte i et BBC-program at briter kunne gjøre tre viktige ting for å redusere eget klimaavtrykk:

1. Endre matvaner (mindre rødt kjøtt)

2. Kaste mindre mat

3. Slutt å spise mat som er fløyet inn i landet

KLIMAVENNLIG PROTEIN: Selve produksjonen av oppdrettslaks gir et langt lavere karbonavtrykk enn storfe og svin, ifølge Hiddenfjord, som viser til beregninger fra SINTEF. Vis mer

– Jeg er overbevist om at vi har forberedt oss godt på fremtiden. Enten det er forbrukerne som sier stopp, eller statene som legger stadig høyere avgifter på flyfrakt av mat, så er dette noe som vil tvinge seg frem i løpet av få år, sier Gregersen.