Lerøy bedrer driftsresultat, opprettholder slaktemål

Sjømatselskapet venter at inntjeningen i tredje kvartal 2021 blir vesentlig bedre enn i andre kvartal 2021, selv om corona-usikkerheten fortsatt er stor.

Lerøy-sjef Henning Beltestad presenterer torsdag tall for andre kvartal. Bildet er fra en tidligere anledning.

Lerøy Seafood rapporterer et driftsresultat (før verdijustering) på 583 millioner kroner i andre kvartal fra 303 millioner kroner på samme tid i fjor.

Det er likevel noe svakere enn analytikernes forventning på 601 millioner kroner, ifølge tall fra Infront/TDN Direkt.

– Som omtalt i første kvartal kom vi i Havbruk til å ha mer nedgraderinger i kvalitet enn normalt i andre kvartal. Dette har påvirket inntjeningen vesentlig negativt i kvartalet, og er et opplagt forbedringsområde med høyeste prioritet for oss, sier Lerøy-sjef Henning Beltestad i meldingen fra selskapet.

Lerøy slaktet 36.756 tonn laks og ørret i kvartalet, i tråd med en tidligere oppdatering, ned fra 38.896 i fjorårets andre kvartal.

Selskapet opprettholder slaktemål på 205.000-210.000 tonn i 2021, inkludert tilknyttede selskap, og sier samtidig at det ligger an til ytterligere vekst i årene som kommer.

– Tilveksten i andre kvartal har vært god, og vi opprettholder vår guiding der vår norske virksomhet skal slakte om lag 192 tusen tonn i 2021, sier Beltestad, og legger til at selskapet har potensial for videre organisk vekst i årene som kommer.

Corona-usikkerhet

«Styret presiserer at usikkerheten knyttet til vurdering av fremtidig utvikling er fortsatt større enn normalt, men forventningen, per i dag, er at inntjeningen enda en tid vil kunne bli negativt påvirket av covid-19 restriksjoner», skriver Lerøy-styret.

Samtidig understrekes det at konsernets underliggende utvikling er god, noe som gir grunnlag for et vesentlig løft i lønnsomheten inneværende år sammenlignet med fjoråret.

«Forventningen per i dag er at inntjeningen i tredje kvartal 2021 blir vesentlig bedre enn i andre kvartal 2021.»

Inntektene steg til 5,30 milliarder i kvartalet fra 4,71 i andre kvartal 2020. Totalt endte resultat etter skatt på 1,01 milliarder kroner, opp fra 448 millioner i fjor. Resultatet løftes av verdijusteringer på fisken (biomassen) på 686 millioner, mot 291 millioner på samme tid i fjor.

Lerøy driver rødfiskoppdrett hovedsakelig i Norge, fordelt i Troms og Finnmark, på Nordmøre, i Trøndelag og på Vestlandet.

I tillegg driver selskapet fangst av hvitfisk i havet, og videreforedling.

Lerøy har en markedsverdi på 48,9 milliarder kroner, og er dermed det tredje største fiskeselskapet på Oslo Børs.

Før dagens tall hadde fire av åtte analytikere en kjøpsanbefaling på Lerøy, mens resten anbefalte hold, ifølge Infront.

Austevoll, som også kommer med resultater torsdag, er største eier i Lerøy med 53 prosent av aksjene. Møgster-familien er hovedaksjonær i Austevoll.